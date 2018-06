Festival della birra, una marina di libri, la macchina dei sogni: gli eventi clou del weekend

Un weekend da bere, da leggere, da sognare. Aspettando Manifesta, che taglierà il nastro il prossimo 16 giugno, Palermo accoglie una serie di eventi dall'eccezionale portata turistica. Ci sarà il festival della birra (BeerBubbles) in via Maqueda, quello dell'editoria indipendente (Una marina di libri) all'Orto Botanico e quello dei pupi (La Macchina dei Sogni) al Monastero di Santa Caterina. Ci saranno degustazioni come quella di anice al museo Tutone, sagre come quella del tonno a Sanlorenzo Mercato ed escursioni come quella a Monte Iato.

1. Festival BeerBubbles. Venti birrifici, 100 tipi di birra da assaporare, 10 stand gastronomici, circa 120 ettolitri che - si stima - saranno spillati nel corso dei tre giorni del Festival “BeerBubbles”, in programma in via Maqueda, dai Quattro Canti fino a via Torino, che sarà chiusa dalle 12 a mezzanotte.“

2. La Macchina dei Sogni di Mimmo Cuticchio al Monastero di Santa Caterina. Il festival creato da Mimmo Cuticchio e ormai giunto alla sua trentacinquesima edizione, quest’anno si srotolerà tra pupi, marionette, burattini, ma anche musica e cunto tra le celle, il chiostro, la chiesa e il refettorio dell’antico Monastero di clausura Santa Caterina, nel cuore antico di Palermo.

3. Una marina di libri, la manifestazione all'Orto Botanico. Una marina di libri incontra il festival del noir Quais du Polar, un gemellaggio tra Palermo e Lione. Il Festival dell’editoria indipendente propone una sezione tematica in collaborazione con il festival francese.

4. Al porto arriva la nave Amerigo Vespucci. Grande attesa a Palermo: l'imbarcazione più antica della Marina Militare italiana attraccherà venerdì mattina al molo Vittorio Veneto per la prima fase della Campagna d’Istruzione e per rendere omaggio alla "Capitale Italiana della Cultura 2018". Resterà fino a domenica. Sarà possibile visitarla gratuitamente.

5. Inaugurazione Spazio Flaccovio al Liceo Classico Vittorio Emanuele. Lo Spazio Flaccovio si presenta come centro culturale, sede di un progetto che, in continuità con i valori condivisi dalla casa editrice, possa contribuire a costruire il futuro culturale di Palermo.

6. Festa del tonno a Sanlorenzo Mercato. Si apre sabato mattina al Mercato la festa del tonno, una due giorni dedicata al “corridore dei mari”, ancora oggi pescato secondo le regole di una tradizione antica oltre cinquecento anni.

7. Tour Palermo ebraica e barocca. Entrambi i tour avranno luogo lungo la "Via Maqueda Città", il tratto compreso dai Quattro Canti alla Stazione Centrale, che orgogliosamente offre agli appassionati, le imponenti stratificazioni culturali che ha ospitato nei secoli.

8. Tour al parco archeologico di Monte Iato. Archeologia, storia, natura a portata anche di bambini. Il weekend alla scoperta di Monte Iato prevede due appuntamenti, sabato e domenica, dedicati alle famiglie.

9. Cefalù Blogger Day 2018. Una full immersion tra le più innovative ed efficaci modalità di promozione del territorio, attraverso il web e i social network.

10. Itinerario "Sulle orme di San Bernardo". Un itinerario da compiere a piedi, in bici o a cavallo, nei luoghi in cui visse il Santo corleonese San Bernardo, al secolo Filippo Latino. Un pellegrinaggio ma anche un progetto di sviluppo locale che attraverserà i piccoli centri della Sicilia Occidentale, alla riscoperta di paesaggi rurali e della natura incontaminata.

11. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

12. Festival "Sponde Sonore" 2018 ai Cantieri Culturali alla Zisa. Irlanda, Creta, Sardegna, La Réunion e ovviamente Sicilia, sono i luoghi di provenienza delle artiste e degli artisti che animeranno la seconda edizione del festival.

13. Infiorata di Castelbuono. La via Sant’Anna si trasformerà in un “cantiere” a cielo aperto, con tutti i gruppi degli infioratori che si cimenteranno nella realizzazione dei 20 bozzetti che formeranno il lungo tappeto floreale.

14. Tour Belladonna alle Mura delle Cattive. Un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale della donna in relazione al Collegio Medico e al Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio, un tour per fare luce sul sottile filo che separa l’arte del sanare da quella del maleficare.

15. Tour alle Catacombe di Porta d’Ossuna. Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà nuovamente aperto al pubblico in via eccezionale nelle ore serali, con l’organizzazione di visite guidate fino a mezzanotte.

16. Tour "Carini sotterranea". Un’occasione straordinaria in cui poter ammirare due dei più importanti siti sotterranei della Sicilia occidentale, si tratta della catacomba di Villagrazia di Carini e della riserva naturale Grotta di Carburangeli.

17. Tour al Museo dell'anice Tutone. La Fratelli Tutone Anice Unico Spa nasce nel lontano 1813, periodo in cui la nobiltà palermitana passava le giornata innanzi al teatro Santa Cecilia e piazza Rivoluzione, luogo in cui la famiglia Tutone svolgeva l’attività di produzione della storica bevanda.