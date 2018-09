Sicily Food festival a Cefalù, Santa Rosalia a palazzo Reale: gli eventi clou del weekend

Vacanze finite, si torna alla vita di tutti i giorni. Anche se le temperature certamente generose permettono di fantasticare ancora un po'. Almeno per il weekend. Il meglio del cibo e del vino sarà il protagonista del festival Sicily Food di Cefalù, mentre i calamari della festa a Sanlorenzo Mercato. A Palazzo Reale intanto ha inaugurato una mostra inedita dedicata alla santuzza che promette numeri importanti in termini di visitatori. Ritornano i concerti della Sinfonica all'Orto Botanico e anche i tour sui tetti della Cattedrale. Spazio a tour, spettacoli e laboratori per bambini.

1. "Sicily food festival" a Cefalù. Una festa della cucina siciliana che si snoderà tra il centro storico e l’incantevole lungomare di Cefalù dal 7 al 9 settembre, per gustare tutto il meglio della produzione agroalimentare e vitivinicola locale.

2. Mostra "Rosalia eris in peste patrona" a Palazzo Reale. Dopo il ritrovamento dei resti mortali di Santa Rosalia, avvenuto nel luglio del 1624, in una grotta di Monte Pellegrino, si assiste a Palermo alla nascita di un fervido e operoso momento artistico -culturale che si traduce in opere, realizzate nei più svariati materiali, dedicate alla romita Rosalia Sinibaldi.

3. Festa del calamaro a Sanlorenzo Mercato. È Il calamaro il protagonista del nuovo weekend di gusto del Mercato. Sabato 8 e domenica 9 settembre la Pescheria di Sanlorenzo Mercato proporrà alcune ricette speciali, spaziando dall’antipasto al primo, dal secondo al contorno, tutte rigorosamente a base di calamaro.

4. Tour "Le dimore nell'arabo normanno". Tutta la storia di Palermo in due Palazzi Nobiliari. Palazzo Conte Federico, un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale: dall’età punica delle mura della città vecchia, il medioevo della Torre arabo normanna inglobata nel palazzo, fino ad arrivare al settecento degli affreschi di Vito D’Anna e Gaspare Serenario.

5. Concerto degli Ensemble 100Cellos al Teatro di Verdura. Ospiti della serata il cantautore, beatmaker e rapper palermitano Davide Shorty, il cantautore italo-britannico Sergio Beercock, il violoncellista rock/metal “in mutande” Mr Marcaille, i ballerini e coreografi Lusymay Di Stefano e Alessio Di Stefano e l’attore Salvo Piparo.

6. Summit "Le filosofie del Mediterraneo ieri e oggi" a Palermo. Tra il XII e il XIII secolo, grazie ai Normanni prima e a Federico II di Svevia poi, si realizzò nel Mediterraneo e specialmente in Sicilia, l’incontro della filosofia greca con quella islamica e cristiana. Un confronto senza barriere, dove il dialogo tra le religioni andava di pari passo con quello tra arti e culture.

7. Mostra "Voce del verbo avere" a Palazzo Branciforte. Il progetto di Marzia Migliora prende avvio dalle forti suggestioni restituitele dall’ex Monte dei Pegni, creando un collegamento con il presente a partire dalla memoria storica del luogo, per far scaturire una riflessione politica e sociale sulla condizione attuale dell’uomo.

8. Spettacolo "Tutti giù dal web" al Teatro di Verdura. Un live show comico 2.0 che farà strabuzzare gli occhi ad alcuni e creerà curiosità a tutti gli altri. Sono giovani, hanno creato la loro fan-base su Youtube e Facebook e si uniscono per questo “one-shot” al Teatro di Verdura “

9. Concerti di Palermo Classica 2018 allo Steri e alla chiesa di Santa Caterina. Penultima settimana di programmazione per Palermo Classica, ma arriverà uno dei pianisti più attesi, Alexander Toradze, pronto ad affrontare sabato 8 settembre nella chiesa di Santa Caterina, con la Palermo Classica Symphony Orchestra, un programma disteso, quasi gioioso, che comprende il “Concerto per pianoforte n. 2” di Shostakovich, particolarmente conosciuto da Fantasia 2000 della Disney.

10. Tour a Isola delle Femmine. L’iniziativa si propone la conoscenza e la fruizione della Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine attraverso un programma di visite guidate che permetterà di ammirare da vicino le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio.

11. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

12. Manifestazione "Occhio all'alieno" al Bioparco di Sicilia. Tutti i bambini potranno partecipare al gioco didattico attraverso il quale impareranno a riconoscere le specie invasive e saranno in grado di rivolgersi agli enti competenti per la denuncia dell’alieno, dimostrando così di essere dei cittadini responsabili.

13. Spettacolo di Stefano Piazza a Villa Filippina. Forte di un’altissima popolarità su Facebook, con una fanpage da oltre 150 mila follower, Piazza porterà in scena “Ti pozzu offriri un cottel”, frase diventata un tormentone sul web, figlia di “Piazza grande”, il format di interviste ironiche ideato dallo stesso Stefano Piazza.

14. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana all'Orto Botanico. Il Progetto Beethoven riguarda l’esecuzione di tutte le Sinfonie del compositore tedesco, ad eccezione della Nona.

15. Miss & Mister Città di Palermo 2018 a Terrasini. La kermesse sarà presentata anche quest’anno dall’ artista Christian Carapezza nonché patron del concorso, in compagnia della splendida showgirl Carmen Russo.

16. Talking gender alle Officine Arcobaleno. Insieme a Massimo Milani, coordinatrice del Palermo Pride e cofondatore di Arcigay si parla dell'esperienza delle persone non binarie raccontata da due punti di partenza opposti e attraverso questi nodi: sempre più persone si ritengono non binarie: come si arriva a definirsi tali? Che significa?

17. Palermobimbi Sports Day allo Sporting Village. Bambini alla riscossa, scatenati e felici per un’intera giornata, alle prese con tantissime discipline tradizionali o nuove, come l’ultima arrivata: il mermaiding, ossia il nuoto con la coda da sirena.

18. Hackathon di Terra 4.0 a Prizzi. L’hackathon è un evento che si svolge sotto forma di una gara, e che riunisce esperti di informatica.