Festival della birra, Gigi Dag al Velodromo, una marina di libri: gli eventi clou del weekend

Birra, musica, libri e il weekend è servito. Per il prossimo fine settimana Palermo si mostra attraente e multiculturale. Nel centro storico spazio alla birra col Beer Bubbles Festival mentre all'Orto Botanico torna per il nono anno Una marina di libri. Intanto riapre il Velodromo, chiuso da sei anni, con l'Unlocked Music Festival: sul palco oltre a Gigi D'Agostino anche gli Eiffel 65 e Capo Plaza. Non mancheranno gli appuntamenti per bambini con il tour a Villa Zito e per gli amanti dei tatuaggi con il Palermo Tattoo Convention a Isola delle Femmine. Spazio anche alle mostre, tra tutte quella dedicata a Frida Kahlo.

1. Beer Bubbles Festival a Palermo. I tipi di birra da gustare non si contano, ma superano i duecento, spillati direttamente nel bicchiere ecofriendly/gadget che resterà come ricordo. Sull’asse di via Maqueda che guarda verso la Stazione - dai Quattro Canti a via Torino - saranno allestiti gli spazi dedicati ai birrifici e alcune postazioni food.

2. Una marina di libri all'Orto Botanico. Oltre 300 eventi in 11 spazi nell’Orto botanico dell’Università di Palermo, 89 case editrici per adulti e 12 case editrici per bambini.

3. Unlocked Music Festival al Velodromo Paolo Borsellino. Sabato 8 e domenica 9 giugno l'Unlocked Music Festival Musica & Legalità tiene a battesimo la riapertura del Velodromo Paolo Borsellino. L'evento, per i contenuti e i valori che porta sul palco, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute.

4. Concerto "Oltre il muro" allo Spasimo. Lo spettacolo, ideato e realizzato dal Maestro Gianluca Badon, propone l’esecuzione al pianoforte dei brani più significativi dell’album The Wall, trascritti, rivisitati, e alternati alla recitazione di poesie e di pagine dei più importanti autori del nostro tempo, da Gramsci a Pasolini.

5. Palermo Tattoo Convention a Isola delle Femmine. Tra i grandi ospiti ci sono le “Special Guest Tattoo Models” Natasha Legeyda, la suicide girl Bastat Suicide e la palermitana Dea Radosta, e la ballerina “Special guest Burlesque Performer” Bon Bon Cherry con il suo spettacolo e musiche di repertorio anni 40/50 dal rock n'roll,al jazz, swing e bossa nova.

6. Mostra "Frida Kahlo - i colori dell'anima" a Palazzo Zingone Trabia. Si tratta di una grande mostra che celebra l’universo pittorico dell’artista più amata al mondo. Un’esposizione nella quale troveranno posto oltre sessanta scatti fotografici, in parte inediti, di Leo Matiz realizzati negli anni Quaranta.

7. Rassegna "Il cibo che avanza". L’evento è il terzo appuntamento della rassegna di Ecofood Prime "Il cibo che avanza" contro lo spreco alimentare: talk, degustazioni, dimostrazioni di cucina con cuochi, esperti di alimentazione, produttori di materie prime e tanto altro.

8. Convegno "Muoviti!" a Mondello. L'attività motoria è sempre più al centro di studi e approfondimenti scientifici che ne hanno rilevato l'efficacia nella prevenzione, cura e, in certi casi, superamento di alcune patologie.

9. Spettacolo "Epica fa rima con Pop" all'Auditorium Rai. L'idea di questo spettacolo, che mette in scena attraverso canzoni e parole il mito di Achille, Patroclo, il sacrificio degli eroi, Odisseo ed Enea, il viaggio e la disillusione, nasce da lontano.

10. Tour a Palazzo Sant'Elia. L’eccezionale apertura serale permette di visionare 5 mostre dislocate nei vari ambienti del palazzo: Domenico Pellegrino espone al piano terra un’istallazione site-specific dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, nella cavallerizza “What if this is all real?”, nelle sale del piano terra la mostra “Nuova Genesi Sierra Leone”, nella sala delle Capriate “La Bellezza Ritrovata - A shot for hope” e nel piano nobile China Art Now.

11. Evento "Reproductive Health" al Politeama. L’infertilità è un fenomeno in continua crescita, che colpisce circa il 15-20% delle coppie. L’età è tra le principali cause. E questo è un aspetto cruciale considerato il progressivo avanzamento dell’età materna alla prima gravidanza.

12. Mostra "Scoprici, Antonello da Messina" al museo Mandralisca di Cefalù. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre di quest’anno un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: infatti, il Ritratto d’uomo della collezione Mandralisca, al suo rientro a Cefalù dalla grande mostra di Milano, sarà in compagnia del Ritratto d’uomo - Malaspina, della collezione dei Musei Civici di Pavia.

13. Proiezione del docufilm "Due vite" ai Cantieri Culturali. Il film ripercorre la nascita e la storia dell’Associazione Cutino attraverso il racconto di due vite, quella di Piera Cutino, scomparsa nel 1982 e alla quale è appunto dedicata l’Associazione, e di Enza, giovane paziente talassemica, seguita ormai da diversi anni al Campus di Ematologia dell’Ospedale Cervello.

14. Escursione "Il cammino di Santa Rosalia". Una tre giorni immersi nella incontaminata natura dei Monti Sicani tra Palazzo Adriano e Santo Stefano di Quisquina percorrendo un tratto dell' Itinerarium Rosialiae.

15. Presentazione del libro "Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica" a Sanlorenzo Mercato. La conduttrice Andrea Delogu racconta con vivace intelligenza e profonda sincerità la sua vita di dislessica in un Paese dove questo disturbo è ancora sconosciuto a molti. Le maestre non sempre comprensive, la preoccupazione di una mamma che prova a capirla, l’approccio a Internet e alle sue risposte.

16. Proiezione del film "Io sono qui" al Salinas. Il film racconta la storia di Dine, Magassouba e Omar, tre minori stranieri non accompagnati sbarcati nel capoluogo siciliano dopo un viaggio terribile che dall'Africa li ha portati in Italia. Una storia a lieto fine, piena di speranza e desiderio di riscatto.

17. Sagra della busiata a Sanlorenzo Mercato. Località ideale per gli amanti del turismo rurale, Buseto Palizzolo è un particolare mix tra rurale e urbano, con il vicino bosco di Scorace, ricco di rare varietà di funghi, come il porcino nero di Scorace e frutti di bosco come il corbezzolo, il mirto, le more selvatiche.

18. Mondello Mudd Festival. Il festival vuole dare un contributo concreto allo sviluppo della borgata marinara, che ha in sé le qualità e le potenzialità per diventare un nuovo polo attrattore di flussi di turismo culturale.

19. Mostra "Anaqronías" al Cervantes. L’esposizione si inserisce in una nuova linea tematica inaugurata dall’Instituto Cervantes nel 2019, "La valigia della Vucciria", volta a realizzare mostre di piccolo formato, ma con alla base una ricerca elaborata e rigorosa, per meglio indagare il rapporto tra letteratura e arti plastiche.