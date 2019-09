Sagra dell'estratto di pomodoro, acquario in 3D e videomapping: gli eventi clou del weekend

Gusto, tecnologia, cultura. Il primo weekend di settembre è all'insegna - ancora - del cibo. Ad Aspra infatti va in scena la nuova edizione di Ciauru ri astrattu, dedicato alla tipica preparazione a base di pomodoro. A Monreale intanto sarà proiettato sulla facciata del Duomo un video mapping con la storia di Guglielmo. Al Forum arrivano invece le creature del mare, delke riproduzioni a grandezza naturale che faranno impazzire bambini ma anche adulti. Non macheranno i concerti (Salmo al Velodromo e Arbore al Verdura) e neppure mostre, come il World Press Photo, che fa tappa anche quest'anno a Palermo (a Palazzo Drago).

1. Ciauru ri astrattu ad Aspra. La preparazione dell’estratto è una pratica antica che mette insieme la genuinità del re dei campi estivi, il pomodoro, con la sapienza di antichi gesti tramandati oralmente di madre in figlia.

2. Video mapping "Il sogno di Guglielmo" a Monreale. Lavoro realizzato da Odd Agency che in questo ambizioso projection mapping sulla facciata del sito Unesco racconterà la storia del Duomo a partire dal mito fondativo che la riguarda e che vede come protagonista il re normanno Guglielmo II.

3. Mostra "Aquarium" al Forum Palermo. Aquarium - creature del mare sarà arricchito da pannelli informativi che permetteranno, sia ai bambini che agli adulti, di scoprire la ricchezza e il fascino degli abissi e di esplorarne le peculiarità che li caratterizzano grazie anche ad una sezione in 3D.

4. World Press Photo 2019 a Palazzo Drago. Dal 6 settembre al 6 ottobre le 144 immagini che hanno vinto il più importante concorso di fotogiornalismo fanno tappa ancora una volta in Sicilia per il terzo anno consecutivo. Quest’anno la mostra cambia sede e si sposta a Palazzo Drago.

5. Concerto di Salmo al Velodromo. Con performance live impeccabili, Salmo ha saputo davvero stupire il suo pubblico con il “Playlist Tour 2019” che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa.

6. Concerto di Renzo Arbore al Teatro di Verdura. Renzo Arbore e la sua Orchestra, una storia lunga una vita. Sono esattamente 28 gli anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero.

7. "Palermo di corsa con il 46°". L’iniziativa si svolgerà per la prima volta e contemporaneamente in 27 città italiane, da Bolzano a Palermo, sedi dei comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive e vedrà la partecipazione di circa 10.000 tra militari e civili.

8. Tour a Palazzo Conte Federico. Durante le visite serali, a cura di Conte Alessandro Federico e dalla sua famiglia, che tutt’oggi abita nel palazzo, si potranno ammirare anche i numerosi saloni ancora arredati con mobili e quadri dell’epoca.

9. Escursione "ArcheoTrekking" al bosco di Santa Venera. Si parte dall’ingresso dell’area boschiva forestale di Santa Venera, dove dopo poche decine di metri si trova la necropoli indigena di “Manico di Quarara” dove è possibile visitare le tombe a grotticella datate tra i secoli VIII e III a.C.

10. Tour "I segreti dell'acqua". Da Piazza Villena, l'antico Teatro del Sole con i suoi Quattro Canti alla Cala, un viaggio affascinante – pagano e cristiano insieme – nell'arte e nella storia, sulle tracce di Geni, graffiti, opere di street art e antiche leggende.

11. Festa del Crocifisso di Belmonte Mezzagno. A partire da sabato, una settimana di eventi culturali, musicali e sportivi che, insieme a quelli religiosi, danno il senso di appartenenza a una comunità.

12. Arbëreshe Intenational Chess Festival a Piana degli Albanesi. Per il torneo di scacchi, il teatro dell’iniziativa sarà l’Istituto del Santissimo Salvatore dei Padri Basiliani che, per l’occasione, verrà allestito con scacchiere, tavoli e orologi.

13. Mostra "Le donne di casa Florio" alla Palazzina dei Quattro Pizzi. Lucie Henry Florio, Franca, Annina Alliata di Montereale e le altre, sono le protagoniste di un percorso espositivo che celebra la bellezza, l'eleganza e lo charme di queste donne iconiche dal fascino senza tempo.

14. Mostra "Palomar" a Castelbuono. In tutto 42 le fotografie, a colori e di diverso formato, che compongono “Palomar. Lo sguardo del silenzio”, mostra del fotografo Michele Di Donato.



15. Presentazione del libro "Che non ci sono poteri buoni. Il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De Andrè". Fabrizio De André si è dichiarato anarchico fin dalle sue prime letture giovanili, alle quali si accostò dopo l’ascolto dei dischi di Georges Brassens che suo padre aveva portato da Parigi.