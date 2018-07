Dalle frecce tricolori al festival del carretto siciliano: gli eventi clou del weekend

Dopo sette anni di assenza tornano a Palermo e diventano protagoniste del weekend. Sono le Frecce Tricolori che, nel tardo pomeriggio di domenica, sfrecceranno nel cielo del Foro Italico costringendo famiglie e bambini con il naso all'insù. Sebbene sia l'evento principe del fine settimana, Palermo non si fa trovare impreparata e offre soluzioni e appuntamenti per tutti. A Bagheria il festival-mostra dedicato al carretto siciliano, a Carini il tour tra borgo e castello alla scoperta della storia della Baronessa di Carini, e alla Gam trasloca il Teatro Massimo con la prima di Don Pasquale. Spazio anche a tour, concerti, mostre e spettacoli come quello tutto da ridere firmato Sicilia Cabaret al Teatro di Verdura.

1. Spettacolo delle Frecce tricolori a Palermo. L'esibizione avrà luogo nel tardo pomeriggio (intorno alle 18) al Foro Italico. Prima un air show dell'aeroclub Palermo. L'ultima volta in cui le Frecce tricolori hanno dato spettacolo a Palermo correva l'anno 2011.

2. Festival del carretto siciliano a Bagheria. L’esposizione dei carretti provenienti da tutte le province metterà in rilievo le differenze di realizzazione, di costruzione e pittura.

3. Tour alla Casamatta del Nautoscopio. Nell’anno in cui ricorre il 75esimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia, il gruppo di ricercatori storici di Palermo Pillbox Finders organizza la visita guidata della postazione militare della seconda guerra mondiale, edificata negli anni ’40.

4. Tour a Casa Florio. La Palazzina dei Quattro Pizzi, progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l’ultima dimora di Vincenzo Florio III.

5. Concerto di Simona Molinari al Teatro di Verdura. La Molinari, cantante di grande versatilità, applaudita tanto dalle platee dei jazzofili quanto da quelle di Sanremo, e dotata di uno stile ricco di brio, freschezza e humour che le sue notevoli noti canore sanno assecondare a meraviglia, è interprete di luminosa e frizzante vocalità tanto nel jazz quanto nel pop.

6. Tour "Il mistero della Baronessa di Carini". La visita al Castello ed al borgo di Carini sarà orientata dalla lettura del celebre poemetto diffuso un tempo dai cantastorie e che narra della storia d’amore proibita tra Laura Lanza, moglie del barone di Carini, e Ludovico Vernagallo, culminata tragicamente con l’uccisione dei due amanti da parte del padre della fanciulla, nel dicembre 1563.

7. Concerto Hollywood Memories alla Gam. Nel Chiostro della Galleria d’Arte Moderna sarà possibile assistere al concerto Hollywood Memories per la stagione estiva del Teatro Massimo: la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca eseguirà alcuni brani di famose colonne sonore cinematografiche.

8. Festa di Sant'Erasmo. La festa è stata organizzata con abitanti, pescatori, commercianti, comunità religiose, attivisti, operatori sociali e culturali, artisti e associazioni hanno partecipato ad un processo di ideazione e progettazione collettiva per tornare a prendersi cura del molo e dalla borgata.

9. Mostra di Sandro Scalia a Villa Zito. Autore da sempre attento all'indagine dei valori formali e antropici del paesaggio, Sandro Scalia elabora una complessa quanto dissimulata strategia di sguardi nella mostra "Gloria".

10. Premio Solunto al parco archeologico di Solunto. Ad essere premiati Andrea Cusumano, assessore alla Cultura del Comune di Palermo, il maestro Diego Cannizzaro, professore di organo e tastiere storiche al conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, il giornalista e scrittore Giampiero Cannella e molti altri.

11. Concerto delle Divas al Teatro del Baglio. Uno spettacolo pieno di gag e d’ironia “femminile” in un omaggio corale alle eterne “dive” della musica come Aretha Franklin, Anita Baker, Carole King e tante altre.

12. Spettacolo del Sicilia Cabaret al Teatro di Verdura. Condotto da Matranga e Minafò, il Sicilia Cabaret Live Show vedrà esibirsi sul palco del Teatro di Verdura tutti i comici che vi hanno fatto divertire nel corso della scorsa stagione televisiva del programma: I 4 Gusti, I Respinti, Lupetto, Mago Plip, Ivan Fiore, I Badaboom, Akiz, Daniele Vespertino, Simone Riccobono, Roberto Pizzo e molti altri.

13. Museo Salinas by night. Un weekend in musica alla scoperta dei capolavori del Museo Salinas. Sabato il Trio multiculturale Karabà. Venerdì e sabato, inoltre, parte “Salinas by night”, una visita speciale alla scoperta dei capolavori del museo accompagnati da un archeologo.