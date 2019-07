A San Nicola street food e musica, al Mercato la festa della birra: gli eventi clou del weekend

Pop, estivo e gustoso. Un weekend di musica e non solo quello della prima settimana di luglio. Giorgia, la cantante numero uno della musica italiana torna in concerto sul palco del Verdura. Emis Killa, il rapper che piace ai giovani, sarà al Forum per un firmacopie mentre tra Monreale, il Salinas e l'Orto Botanico si potranno fare visite guidate speciali. Intanto a Sanlorenzo Mercato si beve birra (siciliana) e si mangiano panini (di pesce) mentre allo Stand Florio si guardano film sotto le stelle con la rassegna "Talè" e a San Nicola l'Arena si ascolta musica all'insegna dello street food. Non mancheranno appuntamenti per bambini, spettacoli e mostre.

1. Summer fest 2019 a San Nicola l'Arena. Dalla comicità di Antonio Pandolfo alla musica travolgente dei Sikuli, dalle contaminazioni dei Tamuna al rap di Spika e dj Taz: tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, ma non solo.

2. Weekend CoopCulture Sicilia. Visite guidate, libri e musica: un fine settimana di cultura tra Monreale, il Salinas e l'Orto Botanico.

3. Firmacopie di Emis Killa al Forum. Dopo il successo di “Supereroe”, il rapper torna con il repack dell’album intitolato “Supereroe bat edition”, in onore di uno dei più celebri supereroi di sempre: Batman.

4. Festa della birra e dei panini di pesce. Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend saranno protagoniste insieme ai panini di pesce.

5. Rassegna "Talè" allo Stand Florio. Talè, il cinema sotto le stelle è un’occasione per passare una serata all’aria aperta, gustare la visione di un bel film e parlare di cinema nella splendida cornice liberty dello Stand Florio. L'ingresso è gratuito.

6. Tour "Un mare di cose buone e belle" a Isola delle Femmine. L’iniziativa si propone di promuovere la conoscenza del territorio di Isola delle Femmine e delle bellezze naturalistiche in esso presenti attraverso un percorso articolato tra terra e mare a bordo del natante Explora.

7. Concerto di Giorgia al Teatro di Verdura. Proprio come fatto nella scelta della “tracklist” dell’album, durante i concerti Giorgia seguirà il flusso di accordi e armonie mescolando “Pop Heart” ai suoi pezzi in una dinamica di suono continuativa.

8. Tour al complesso monumentale di Santa Chiara. Al suo interno spiccano il prezioso altare con tele del celebre pittore Borremans. Il pittoresco campanile si innalza sulla sinistra della semplice facciata della chiesa di Santa Chiara.

9. Aspettando il Festino di Santa Rosalia. In onore della Santuzza, per il 395° Festino a lei dedicato le sue reliquie saranno esposte al pubblico, alla chiesa di Santa Caterina, insieme alla pergamena ufficiale a firma del Cardinale Giannettino Doria.

10. Tour "Il trionfo della morte". Un itinerario domenicale tra palazzo Abatellis e una tra le più grandi cripte della città, la cripta dei Cocchieri. Alla scoperta di quattro luoghi della Kalsa che ne celano potenti raffigurazioni.

11. Concerto "Cenerentola" nel chiostro della Gam. Protagonista della metamorfosi di Cenerentola, dai maltrattamenti subiti dal patrigno Don Magnifico e dalle sorellastre fino al trono accanto al principe Don Ramiro, è Chiara Amarù, giovane mezzosoprano palermitano che con i personaggi di Rossini ha già una lunga frequentazione.

12. Spettacolo "Le talebanti" al museo Pasqualino. Liberamente ispirato a "Le Baccanti" di Euripide, è fra le tragedie del drammaturgo classico, per la varietà e l'attualità dei temi che affronta, quella che più si presta a una riscrittura in chiave contemporanea.

13. Mostra "Stonewall: the temple" a Palazzo Sant'Elia. A cura di Gloria Vitale, “Stonewall: the Temple” è un allestimento di trenta immagini di dimensioni 40x50 cm circa tutte in cornici verticali tratte dal libro “Stonewall the Temple”, edito con il patrocinato di Amnesty International e Fiof in lingua italiana e inglese.