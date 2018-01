Spettacoli, sagre, concerti e laboratori: gli eventi clou del weekend dell'Epifania

E' il weekend che tutte le feste porta via. Per questo il monito è divertirsi alla grande nel fine settimana a cavallo con il 6 gennaio. Mentre a casa i bambini attendono la befana che in sella alla sua scopa porti loro carbone e caramelle, fuori la città offre loro laboratori ed eventi, spettacoli e concerti, tour e scorpacciate anche per mamma e papà. Ecco dunque una selezione degli appuntamenti imperdibili per il weekend dell'Epifania.

1. Apertura della Camera delle Meraviglie. In questa occasione, per la prima volta, sarà mostrato anche il nuovo salone appena restaurato, nel quale sarà possibile ammirare un’altra raffinata decorazione Liberty, che per decenni era rimasta coperta sotto diversi strati di intonaco, e recentemente restaurata da Franco Fazzio.

2. Concerto del Goethe Chor al Teatro Massimo. Un repertorio di brani sacri e rinascimentali, alcuni dei quali prettamente natalizi - tra cui "Stille Nacht" e "Santa Claus is coming to town" - riempirà di festa la buvette del Caffè, facendo respirare ancora la magia del Natale.

3. Notte Bianca al Forum Palermo. La simpatica vecchina e gli spazzacamini distribuiranno, lungo i corridoi del centro, caramelle e cioccolatini ai piccoli visitatori di Forum Palermo. Mentre nelle tre piazze della galleria saranno allestiti degli angoli dove gli animatori leggeranno delle favole e intratterranno bimbi e genitori con canti e balli. Alla fine dello spettacolo saranno distribuite delle colorate calze colme di dolcetti.

4. Epifania 2018 a Sanlorenzo Mercato. La prima settimana dell’anno vede a Sanlorenzo tanti appuntamenti per grandi e piccoli, tra laboratori e giochi con la Befana il 6 gennaio e il primo torneo di biliardino il 6 e il 7 gennaio.

5. "La Befana in Villa" a Villa Filippina. Nell’area esterna diversi artisti di strada intratterranno bambini e adulti con alcuni giochi di magia e giocoleria. Per gli amanti dell’artigianato locale, per i collezionisti e per i consumatori di prodotti a km zero, sotto i portici della Villa, sarà allestita la mostra mercato dell’Epifania con circa venti spazi dove gli avventori potranno trovare il meglio che la creatività artigianale siciliana ha da offrire.

6. Spettacolo "Delitto in Villa" al Teatro delle Ancelle. Una commedia-noir musicale, dalla trama surreale tragicomica, ambientata in una Londra degli anni 40' scritta e diretta dal regista palermitano Manfredi Russo.

7. Tour Catacombe di Porta d'Ossuna. La catacomba di Porta d’Ossuna è un vasto cimitero paleocristiano sotterraneo, datato al IV secolo d.C., un dedalo di gallerie e cubicoli millenari, luogo di sepoltura della prima comunità cristiana della Panormus romana e luogo di miti e leggende famosissime, prima tra tutte quella dei Beati Paoli.

8. Evento "Befana in Festa" a Santa Flavia. Il gran finale sarà affidato alla maestria di panificatori e pizzaioli flavesi che offriranno una degustazione gratuita di sfincione.

9. Tour Catacombe di Villagrazia di Carini. Un'Epifania all'insegna delle visite guidate alla catacomba paleocristiana, dove all’interno sono presenti le due più antiche scene di Epifania esistenti in Sicilia.

10. Spettacolo Sicilia Cabaret al Teatro Golden. Ci sarà Lupetto, responsabile della Siae, il personaggio interpretato da Andrea Lupo che si rinnova in un ballerino cubano; Il Mago Plip (Davide Tusa) nei panni di uno scarafaggio; I 4 Gusti da Hippie a Zombie; Ivan Fiore intratterà con i suoi giochi di parole. Ma anche i Respinti nelle vesti de I 3Generations, mai senza Gianni e Piero Dance. E non solo. Tutti i comici di Sicilia Cabaret saliranno sul palco.

11. Riapre il Teatro Auditorium Sant'Eugenio. Una serie di artisti palermitani, che nel corso della loro carriera hanno incrociato ed incontrato la famiglia Pupella, saliranno sul palco per esibirsi nella serata inaugurale. A fare capolino sul palco del nuovo spazio teatrale, ci saranno tra gli altri: Gianni Nanfa, Costanza Licata, e Salvo Piparo.