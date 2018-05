Dalla notte bianca della legalità al tour sui passi della morte: gli eventi clou del weekend

Weekend ricco, anzi ricchissimo quello del primo di maggio. La voglia di scoprire luoghi inediti la fa sempre da padrone: saranno tantissimi infatti i tour in giro per la città e le sue province, come quello alla scoperta della baronessa di Carini, dell'antica Solunto e dei gioielli di Ballarò. Menzione a parte merita la visita sui tetti della Cattedrale. Spazio anche al divertimento con la domenica Favorita, al gusto con il fine settimana dedicato alle fragole a Sanlorenzo Mercato e alle risate con Ficarra e Picone per la "Notte della legalità" al Palazzo di Giustizia. Inoltre concerti, laboratori per bambini, proiezioni e tanto teatro.

1. Notte bianca della legalità al Palazzo di Giustizia. Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all'appello lanciato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la “Notte bianca della legalità”. Ficarra e Picone, i Tre Terzi, Andrea Febo, Roberto Lipari, Ivan Fiore, Stefania Petyx: tutti uniti per promuovere nei giovani la cultura della legalità.

2. Tour "Il mistero della baronessa di Carini" al castello di Carini. La visita al Castello ed al borgo di Carini sarà orientata dalla lettura del celebre poemetto diffuso un tempo dai cantastorie e che narra della storia d’amore proibita tra Laura Lanza, moglie del barone di Carini, e Ludovico Vernagallo, culminata tragicamente con l’uccisione dei due amanti da parte del padre della fanciulla, nel dicembre 1563.

3. La domenica Favorita. Le principali attività sono rivolte ai bambini, i “veri” eredi del parco. Per loro il palinsesto offre spettacoli di bolle a cura del Mago Lollo, voli in mongolfiera fino a 30 metri d’altezza nel Giardino dello Sport, bumber ball nel prato di Case Rocca. Ma anche una vera e propria “caccia al tesoro”, a partire da villa Niscemi e lungo tutto il parco.

4. I gioielli di Ballarò, alla scoperta dell'Albergheria. Un weekend ricco di arte e storia, in cui riscoprire nove siti monumentali, di cui alcuni aperti straordinariamente: scrigni di manufatti artistici fondamentali della letteratura artistica siciliana come la Torre medievale di San Nicolò e il suo panorama sul centro storico di Palermo, la teatralità dell’arte barocca della Chiesa del Carmine Maggiore, e del Complesso Museale di Casa Professa e contestualmente depositari di connessioni multiculturali, come la Camera delle Meraviglie, unico esempio in tutto il mondo di spazio spirituale, che ha condotto a Palermo diversi studiosi internazionali.

5. Tour "Il trionfo della morte". Esplorare luoghi in cui la morte, la sua raffigurazione, la sua simbologia o gli usi e le attività legate ad essa siano collante di questa passeggiata, permette di osservare la bellezza di composizioni antiche, di spazi della memoria e luoghi poco noti, di ritrovare la sensibilità di quegli uomini che nei vari secoli hanno dato forma a questo tema.

6. Spettacolo "El Cxuce Tango" al teatro Golden. Nell’ambito della VII edizione del Festival & Campionato di Tango, il Teatro Golden ospiterà lo spettacolo “El Cxuce Tango” che ha come protagonisti ballerini provenienti da tutto il mondo, unificando una sola cosa: la passione per il tango in tutte le sue forme e linguaggi.

7. Concerto "Il duello comico" al Teatro Massimo. Il duello comico, commedia per musica in un atto di Giovanni Paisiello composta nel 1774 su libretto di Giovanni Battista Lorenzi e poi rielaborata per la corte di Caterina II di Russia nel 1782, viene presentato con la regia di Alberto Cavallotti in una versione modernizzata, dove la locanda del Settecento diventa un moderno caffè che ospita le avventure amorose di Bettina e dei due rivali che si contendono il suo cuore, Leandro e Don Policronio.

8. Sagra delle fragole a Sanlorenzo Mercato. Sarà possibile così confrontarsi con chi coltiva le fragole riducendo al minimo l'uso di fitofarmaci con l’uso delle api per l'impollinazione naturale, la raccolta fatta a mano e il confezionamento realizzato direttamente sui campi.

9. Lectio Magistralis su Mozart Massone al Real Teatro Santa Cecilia. Wolfgang Amadeus Mozart era un massone. Il suo percorso spirituale e intellettuale ha influenzato decisamente la sua produzione creando un vero e proprio repertorio musicale massonico.

10. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

11. Concerto di Alexander Lonquich al Teatro Politeama. Il pianista Alexander Lonquich, una delle vedette della 59ma stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, approda sul palcoscenico del Politeama Garibaldi anche nella veste di direttore dell'Orchestra.

12. Inaugurazione del Mulino Storico al complesso monumentale Sant'Antonino. Il Mulino Storico di Sant’Antonino, realizzato a cavallo del XIX-XX secolo dal Regio Esercito Italiano in quello che fu il Convento di Sant’Antonio da Padova fondato nel 1630, è stato operativo per oltre mezzo secolo. I locali che lo ospitano sono stati oggetto di una straordinaria azione di recupero da parte dell’Università di Palermo.

13. Tour all'Antica Solunto. Dopo una breve introduzione storica presso il belvedere si visiterà il Padiglione A, dove sono esposti pannelli esplicativi con la pianta della città, ricostruzioni grafiche degli edifici principali e alcuni frammenti architettonici, si procederà quindi alla visita delle rovine: il cd Ginnasio, la Casa di Leda, la Casa di Arpocrate, Via degli Artigiani, Teatro, Cisterna Pubblica, Agorà, Area Sacra con altare a tre betili.

14. Mostra "AAA - Cercasi capro espiatorio" a Palazzo Sant'Elia. Antica come la storia dell'umanità, la figura del capro espiatorio ha fatto sì che ogni uomo proiettasse su qualcun altro e/o qualcos'altro, che non fosse se stesso, la responsabilità dei propri sentimenti aggressivi. È da qui che nasce il progetto espositivo “AAA - Cercasti capro espiatorio”.

15. Spettacolo "Sogno" al Teatro Libero. Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco: è di scena al Teatro Libero una drammaturgia collettiva, produzione della Fondazione Fontemaggiore di Perugia, liberamente tratta da “Sogno di una notte di Mezza estate” di William Shakespeare.

16. Proiezione del film "Straight no chaser" al cinema De Seta. Diretto da Charlotte Zwerin, il film dedicato al compositore e pianista americano Thelonious Monk, viene riproposto dall'associazione Lumpen in occasione del trentennale della sua realizzazione in versione originale sottotitolata in italiano.

17. Tour alla Zisa. Le storie degli emiri e dei principi normanni protagoniste di un itinerario dedicato a uno dei luoghi più suggestivi e magici di Palermo, la Zisa, quartiere situato a ridosso del centro storico il cui nome deriva dal palazzo che si trova proprio all’interno dell’area, nel cuore della città.

18. Installazione Ecorobot al centro commerciale Forum. I quattro giganti, alti dai due ai due metri e mezzo, sono interamente costruiti con materiali di recupero: cerchioni, bulloni, marmitte, catene di distribuzione, lamiera, rame, ammortizzatori, acciaio, ferro, alluminio e ingranaggi vari. Gli Ecorobot sono delle straordinarie e originali installazioni costruite da un team di ingegneri e artisti riutilizzando componenti meccaniche provenienti dalle officine e dalle lavorazioni del ferro e dell'acciaio.