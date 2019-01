Non solo Epifania, Mondo Sposi alla Fiera e Toti e Totino al Jolly: gli eventi clou del weekend

Non solo Epifania. Oltre ai tradizionali appuntamenti che vedono come protagonista la befana, come quelli al Forum o a Sanlorenzo Mercato, il primo weekend dell'anno è all'insegna del fashion e del divertimento. Mentre alla Fiera del Mediterraneo andrà in scena una nuova edizione di Mondo Sposi, al Teatro Jolly saliranno sul palco Toti e Totino per la commedia "Ma tu che lavoro fai?". Spazio anche ai tour, come quello a Casa Florio, ai concerti, come quello di Carla Restivo, e agli appuntamenti mangerecci come quello organizzato a Bagheria e chiamato "A tavola col principe".

1. Mondo sposi 2019 alla Fiera del Mediterraneo. Un fine settimana all’insegna dell’eleganza e del buon gusto, con una Fiera specializzata nel settore del wedding.

2. Spettacolo "Ma tu che lavoro fai?" al Teatro Jolly. Al Jolly va in scena la commedia brillante in due tempi “Ma tu che lavoro fai?”. Librino e Merendino (Toti e Totino) sono due fratelli gemelli che vivono nella stessa casa. Librino è un drammaturgo intento a scrivere una impegnativa ed infinita opera prima che lo consacrerà nell’olimpo degli dei della commedia, mentre Merendino ogni santo giorno è indaffarato col suo lavoro che nessuno sa quale sia, al punto che di continuo il fratello gli chiede: “ma tu … che lavoro fai?”.

3. Tour a Casa Florio. Progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l’ultima dimora di Vincenzo Florio III.

4. Evento "A tavola col principe" a Palazzo Butera di Bagheria. Musica, ricchi e sontuosi abiti, eccentriche acconciature, tavole imbandite e i racconti del Principe e dei suoi ospiti, condurranno il pubblico indietro nel tempo, vivendo, come in un sogno, in quella che fu una vera e propria dimora principesca.

5. Spettacolo "Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli" al Teatro Orione. Si tratta della storia - scritta da Margherita Antonelli e Marco Amato - di una giovane donna, vedova di un centurione romano, che vive a Gerusalemme agli esordi dell’era cristiana, a contatto con la cultura del tempo e vicina di casa di una singolare e “strana” famiglia: Giuseppe, Maria e il figlio Gesù.

6. Epifania a Sanlorenzo Mercato. Ospite speciale della serata sarà Ivan Fiore. Per l'occasione, il cabarettista palermitano tra domande “scomode” e prove artistiche, sarà anche il banditore speciale del "mercante in fiore", il gioco più amato delle feste in una versione rivisitata e originale con carte speciali.

7. Concerto di Carla Restivo al Blue Brass. Una femme prodige nel cartellone della Fondazione, col concerto Carla Restivo Paula Project, che orami da quasi cinquanta anni promuove, puntando sui musicisti del territorio siciliano, la produzione di musica Jazz.

8. Epifania con Topo Tip al centro commerciale Forum. Topo Tip conosciuto da bambine e bambini di tutto il mondo, nato dalla matita di Marco Campanella e pubblicato da Giunti Editori, con il suo simpatico musetto, con l'originale ciuffetto di peli in testa e i capricci sempre pronti ad esplodere lo si potrà incontrare in galleria per la gioia dei piccoli fan.

9. Rilettura di Albert Camus alla Fabbrica 102. Una lettura in azione in cui suono e testo si attraggono e si respingono divenendo l'esempio di quella posizione sociale che ci porta a essere ajnabi.

10. Tour alla Catacomba di Villagrazia di Carini. Un pomeriggio di visite guidate all'interno della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, uno dei più grandi e meglio conservati cimiteri sotterranei della Sicilia, risalente al IV secolo, dove si trovano i più antichi affreschi cristiani dell'isola.

11. Spettacolo "La storia di Miguel" al cineteatro Colosseum. Arriva a Palermo per la prima volta in assoluto uno spettacolo fantastico, emozionante e divertente: “La storia di Miguel” il Musical tratto da "Coco" il Film di Animazione della Disney campione di incassi e candidato ai Golden Globes 2018 come miglior film di animazione.

12. Epifania a Bolognetta. La comunità bolognettese mette in scena la rappresentazione della vita quotidiana dei contadini, dei pastori, degli artigiani della società agro culturale del Comune di Bolognetta nel '900. Vengono riproposte le botteghe artigiane, le antiche "putie", e un caratteristico presepe vivente.

13. Concerto degli Jack & the Starlighters all'Excelsior Mercato. La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria.

14. Mostra di Samuele Michele Cascino all'Ex Real Fonderia. Samuele Michele Cascino, nato a Palermo nel 1995 in una famiglia di musicisti inizia da piccolissimo gli studi musicali e precisamente il violino completandoli nel 2014 al Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini “ di Palermo con il massimo dei voti.