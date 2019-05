Visite all'Orto Botanico, vinili ma anche De Andrè ai Cantieri: gli eventi clou del weekend

Primo weekend di giugno, primo weekend (da qualche tempo a questa parte) col sole. Mentre il meteo fa la sua parte la città si risveglia all'aria aperta. Ecco che all'Orto Bonatico ci sono le visite guidate e si può ammirare Fallen Fruit, l'opera d'arte tra fiori e frutti più fotografata di Manifesta. Ai Cantieri Culturali si torna indietro nel tempo con la fiera del disco e intanto i giardini di Palazzo Reale diventano una piccola grande eccellenza della città. Non macheranno tour, spettacoli, concerti e appuntamenti per bambini.

1. Tour all'Orto Botanico. E’ nata così l’ultima opera d’arte di Fallen Fruit, tre stanze immersive che accolgono chiunque arrivi all’Orto. Che sarà possibile visitare e scoprire questo weekend con due guide d’eccezione.

2. Fiera del disco ai Cantieri Culturali alla Zisa. Ernyaldisko promuove la riscoperta di questa passione per chi col vinile è cresciuto, ma punta anche a coinvolgere i giovani che, sempre più numerosi, si avvicinano a questo mondo pieno di fascino.

3. "Passage to Mediterranean" ai Giardini Reali. Il giardino dinamico, ideato da un team di giovani paesaggisti turchi, diviene simbolo di dialogo tra culture e inserisce un elemento naturale su una piazza finora dominata dall’asfalto.

4. Infiorata di Castelbuono. I maestri infioratori e le scolaresche si cimenteranno nel riprodurre sulla "tela" della scenografica via Sant'Anna un bellissimo tappeto floreale che rappresenterà i personaggi che hanno fatto la storia di Disney.

5. Tour Monreale by night. La guida condurrà gli spettatori nell’esplorazione del Duomo, leggerà il Vecchio e il Nuovo Testamento sui mosaici, ammirerà il Cristo Pantocratore e passerà quindi alla cappella del Crocifisso che accoglie il Tesoro; per ritornare poi lungo gli ambulacri del chiostro.

6. Festa "Una goccia di splendore, Palermo per Fabrizio De Andrè". Avrà luogo sabato 1 giugno 2019, una giornata - evento, organizzata dal Comune di Palermo e dedicata a Fabrizio De Andrè, dal titolo "Una goccia di splendore - Palermo per Fabrizio De Andrè”.

7. Slow Food della Sicilia a Petralia Soprana. In questi due giorni il centro storico del paese madonita accoglierà, oltre alle presenze dei Borghi più belli d’Italia siciliani, le condotte siciliane e soprattutto i produttori dei presìdi e delle comunità di Slow Food.

8. Manifestazione "Mondello UniPegaso show" con Valentina Vezzali. La madrina della manifestazione tricolore guiderà gli assalti e le stoccate in pedana nella splendida cornice del Golfo di Mondello, in quello che sarà l'ultimo grande evento in città prima dell'inizio ufficiale dei Campionati.

9. Tour a Palazzo Conte Federico. Un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale.

10. Escursione a Piano Cervi. Sarà effettuato il classico sentiero sotto la faggeta che racchiude un fascino unico soprattutto in primavera, quando si illumina del verde delle foglie appena nate.

11. Tour a Casa Florio. La Palazzina dei Quattro Pizzi, progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neogotico, è uno scrigno della memoria ricco di affascinanti cimeli che raccontano la storia dell’illustre famiglia che rese grande Palermo.

12. Evento "Untodog" a Sanlorenzo Mercato. Un intero weekend per celebrare la pietanza più golosa della tradizione americana, ma con un’anima tutta siciliana.

13. Escursione "Le muchate arabe". Le Muchate Arabe formano una grandissima rete di gallerie sotterranee fatta di decine di chilometri dal Papireto fino a Ciaculli. Un grande labirinto sotto la città, esteso nel periodo arabo-normanno.

14. Presentazione del libro "L'albatro" allo Spazio Cultura Macaione. All'incontro parteciperà lo scrittore e studioso di cultura siciliana Emanuele Drago che racconterà alcuni aneddoti su Giuseppe Tomasi di Lampedusa legati ai luoghi di Palermo e alla Sicilia.

15. Spettacolo "Se non sporca il mio pavimento". Lo spettacolo, diretto da Giuliano Scarpinato e scritto insieme a Gioia Salvatori, vede in scena Gabriele Benedetti, Michele Degirolamo e Francesca Turrini.

16. Tour sui tetti della Cattedrale. Sarà possibile visitare l'area monumentale della Cattedrale (tetti, tesoro, cripta e tombe reali) con l'opportunità di vedere nuove aree sotterranee della Cattedrale per la prima volta aperte al pubblico e il nuovo percorso espositivo del tesoro.

17. Sicilia Queer filmfest ai Cantieri Culturali alla Zisa. Sono 8 i lungometraggi che concorrono nella sezione Nuove Visioni e 13 cortometraggi in competizione nella sezione Queer Short; impreziosiscono la programmazione le opere fuori concorso di Panorama Queer.