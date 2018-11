Dalla festa dello sfincione bagherese alla fiera del vinile, gli eventi clou del weekend

Cibo, musica e storia. Sono queste le coordinate del weekend alle porte. Tanti gli appuntamenti offerti dalla città: a Bagheria va in scena la sagra dedicata al principe dello street food, lo sfincione, mentre ai Cantieri Culturali alla Zisa la fiera del disco. Intanto al museo Salinas inaugura la mostra dedicata ai Borbone e all'archeologia a Palermo, Napoli e Pompei, mentre il complesso monumentale di Santa Chiara apre in notturna per un tour mozzafiato. Spazio anche alla moda, al mondo digital e ai concerti, con un omaggio speciale a Freddie Mercury.

1. Sfincione Fest a Palazzo Butera di Bagheria. Un fine settimana dedicato al principe dello Street Food, con storie, curiosità ed aneddoti sull’amata pietanza. Un evento che punta sullo sviluppo locale attraverso il diretto coinvolgimento dei maestri panificatori.

2. Fiera del disco ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il vinile è storia, è cultura, è passione. Un evento che mira a restituire questa passione a chi col vinile è cresciuto, coinvolgendo anche i giovani che, sempre più numerosi, si avvicinano a questo mondo pieno di fascino.

3. Mostra "Palermo capitale del Regno. I Borbone e l’archeologia a Palermo, Napoli e Pompei" al Museo Salinas. Poco più di duecento anni fa Palermo visse un anno da Capitale del Regno. Dopo il Congresso di Vienna, il sovrano Borbone Ferdinando IV (che dopo l’unificazione avrebbe assunto il nome di Ferdinando I) aveva riunito in un unico Stato, il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia. Siamo a fine 1816, la capitale del nuovo Regno è inizialmente Palermo, ma già l’anno successivo (1817) la capitale viene spostata a Napoli.

4. Tour al complesso monumentale di Santa Chiara. Si fa risalire al 1344 la data di fondazione della chiesa e del convento di S. Chiara, ad opera di Matteo Conte di Sclafani ed Adernò. La fisionomia trecentesca dell’edificio venne mutata nel 1678, secondo il progetto dell’architetto Paolo Amato. Al suo interno spiccano il prezioso altare con tele del celebre pittore Borremans.

5. Sagra della favazza a Termini Imerese. Ancora una volta si riproporranno gli antichi sapori e le tradizioni della notte del 7 dicembre, durante la quale viene effettuata l'antica processione notturna di Maria Santissima Immacolata che precede le festività natalizie.

6. Premio Mondello alla Società Siciliana di Storia Patria. I vincitori del Premio Opera Italiana e del Premio Mondello Critica sono stati scelti, con la presidenza di Giovanni Puglisi, da un Comitato di Selezione composto dal critico letterario e saggista Giuseppe Lupo, dallo scrittore e critico letterario e televisivo Francesco Pacifico e dalla scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini.

7. Spettacolo "La prima" allo Spazio Franco. L’esperienza professionale dell'avvocato matrimonialista Annalisa Bianchini è il motore da cui nasce l’idea dello spettacolo teatrale La Prima, che vede Filippo Luna al debutto da regista.

8. Freddie Mercury Memorial Day a Sanlorenzo Mercato. Non un semplice concerto ma una giornata intera di eventi e iniziative dedicate a uno degli artisti più amati del rock di sempre.

9. Convegni al Museo Pasqualino. Una settimana dedicata a riflessioni e convegni, con la presenza a Palermo di circa 300 studiosi che confluiranno al museo delle Marionette Antonio Pasqualino.

10. Fashion Sunday Show al Magneti Cowork. Una serata dedicata alla moda alla quale parteciperanno 15 studenti ed ex studenti dell’accademia di Belle Arti di Palermo che faranno sfilare i loro abiti in passerella, il tutto impreziosito da una colonna sonora di musica elettronica. La peculiarità di alcuni degli abiti proposti sarà proprio quella di essere vere e proprie opere d’arte in tessuto.

11. Evento "SEI Palermo" ai Cantieri Culturali. Un appuntamento per sensibilizzare i ragazzi sull’uso dei social network, cercando di non demonizzare la rete ma imparando a saper sfruttare al meglio tutto quello che offre.

12. Spettacolo "André y Dorine" al Teatro Libero. In una piccola stanza dove i ricordi decorano le pareti, risuonano i tasti di una macchina per scrivere e le note di un violoncello. André y Dorine vivono come una qualsiasi coppia di anziani: una quotidianità fatta di piccole cose, tra nostalgia e ricordi.

13. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. "Punkte" è un’opera giovanile di Stockhausen, che ebbe una prima stesura nel 1952. Il compositore tedesco la avviò ad Amburgo in settembre, per completarla nel mese successivo, ma essa subì varie modifiche, tra cui una in Sicilia, nel 1962.

14. Tour "Le verità nascoste" a Carini. In una notte del 1563 veniva tragicamente uccisa la giovane Laura Lanza di Trabia, insieme al suo giovane amante Ludovico Vernagallo. Nella cornice notturna del Castello La Grua Talamanca, lo spettatore sarà protagonista di un'esperienza coinvolgente con effetti scenici sorprendenti.

15. Mostra "Attorno ad una conchiglia vuota" a Villa Zito. Nel video “Attorno ad una conchiglia vuota” (2014), la camera inquadra in primo piano le mani dell’artista che tengono una conchiglia dalla superficie madreperlacea, grattata senza soluzione di continuità con un coltello. Un'azione che diventa cammino introspettivo e che caratterizza la pratica artistica di Piangiamore.

16. Spettacolo "Due amici dopo cena" al Teatro Jolly. Cosa fanno due cari amici, amanti entrambi della buona musica, entrambi protagonisti di due vite sempre in viaggio, ricche di attività e di incontri, dopo aver cenato assieme, seduti di fronte a un calice di vino? Si raccontano, si scambiano notizie, informazioni, ricordi, confidenze, e la memoria di molte belle canzoni amate e condivise.

17. Concerto dei Flac all'Auditorium Rai. Presenteranno il loro nuovo singolo, Living On My Own, cover del famosissimo brano dance del compianto leader dei Queen, attualmente in rotazione radiofonica.

18. Proiezione del film "Gruppo di famiglia in un interno" alla Fabbrica 102. La proiezione è proposta da Francesco Migliardi, che introdurrà alla visione del film, illustrandone la genesi e spiegando perché "Gruppo di famiglia in un interno" è da considerare fra i film più interessanti del regista de "Il Gattopardo", "Rocco e i suoi fratelli" e di altri capolavori della storia del cinema mondiale.