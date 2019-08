Birra, street food e aquiloni: è il weekend dei festival, gli eventi clou

Birra, cibo da strada e aquiloni. Il massimo della spensieratezza per l'ultimo weekend d'agosto che rappresenta simbolicamente l'ultimo fine settimana d'estate. A Terrasini va in scena Xinus, il festival della birra e dello street food. E sempre a proposito di street food ad Alia è tempo della terza edizione della manifestazione che punta a valorizzare il territorio tra storia, natura e prodotti enogastronomici. Intanto tra Campofelice di Roccella e Palermo in cielo voleranno gli aquiloni del festival Ventodamare mentre al Verdura arriveranno Enrico Brignano (venerdì) e I Soldi Spicci (sabato). Non mancheranno concerti, mostre e appuntamenti per bambini.

1. Xinus, il festival della birra e dello street food a Terrasini. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del pianeta birra. Ma non solo. Non mancherà infatti il buon cibo da strada. Ben 8 birrifici proporranno le loro birre artigianali e 12 stand saranno tutti legati allo street food. Il tutto contornato da concerti ed esibizioni di artisti di strada.

2. Street Food Alia. La manifestazione punta a valorizzare il territorio in tutte le sue declinazioni - storia, natura, prodotti enogastronomici - ed a farlo conoscere ai turisti. Giunta alla sua terza edizione, l'iniziativa si concluderà proprio in coincidenza con i festeggiamenti di Santa Rosalia.

3. Ventodamare, il festival degli aquiloni. Ritorna per il sesto anno consecutivo Ventodamare, il Festival internazionale del vento e del mare, che colorerà il cielo della costa palermitana grazie ai multiformi aquiloni provenienti da tutto il mondo tra Campofelice di Roccella, sul lungomare Mediterraneo nei pressi della Torre araba e Palermo sulla spiaggia di Romagnolo.

4. Spettacolo di Enrico Brignano al Teatro di Verdura. Enrico Brignano riabbraccia Palermo con il suo nuovo, esilarante e imperdibile show “Un’ora sola vi vorrei”, uno spettacolo che è una vera e propria corsa contro il tempo.

5. Treno storico del gusto. Da Palermo a Cammarata e Mussomeli in treno mangiando frutta e conserve d'autunno. Il laboratorio del gusto, organizzato dalla Condotta Slow Food di Caltanissetta prevede degustazioni di lenticchie di Villalba accompagnate da pane di grani antichi “cunsatu” a cura del Comune di Mussomeli.

6. Sfilata "Madame Sicily" a Isola delle Femmine. In passerella la femminilità e l’eleganza dei tagli, dei tessuti, dell’intimo e degli accessori dagli anni ‘50 in su che incontrano una nuova visione artistica ma pur sempre artigianale in una rilettura dei nostri giorni.

7. Spettacolo de I Soldi Spicci al Teatro di Verdura. Lo spettacolo prende spunto dai numerosi video, pubblicati sui loro social, che hanno registrato milioni di visualizzazioni, in cui viene rappresentata la donna forte e di carattere, la cosiddetta donna camionista, che il duo comico analizza in chiave umoristica, mettendo sotto esame con spunti comici e critici la mascolinità che si è impossessata delle nuove generazioni femminili.

8. Tour alla Torre di San Nicolò. Apertura straordinaria serale della Torre di San Nicolò: visite assistite alla Torre medievale fino alla terrazza, dalla quale sarà possibile ammirare il panorama notturno sul centro storico, la vista più bella di Palermo.

9. Notte a passo di note a Petralia Soprana. Un percorso fatto di suoni all’interno dell’atmosfera notturna, illuminata della luce dei lampioni, che farà viaggiare lo spettatore nei vicoli che si aprono dentro piccoli cortili allestiti per l’occasione dagli stessi abitanti che vi risiedono, nelle vie e nelle piazze del paese.

10. Spettacolo "Josephine, gli ormoni e la libertà" allo Stand Florio. Lo spettacolo, che rispecchia l'idea del "one-women show", ci riporta nel mondo iperrealistico di una donna contemporanea che ribalta l'abituale percezione negativa della menopausa, proclamando le bellezze e i vantaggi della vita adulta.

11. Rassegna "Aperi-libro" alla libreria Nuova Ipsa. Durante la serata con Requirez, l’autore presenterà in anteprima assoluta alcune anticipazioni del nuovo libro “Il Giro Automobilistico di Sicilia”, cronistoria con foto inedite, ricavate da archivi e collezionisti, sul “Giro di Sicilia”, evento sportivo a volte mal ricordato, ma che segnò un’epoca.

12. Rassegna "Talè" allo Stand Florio. In programmazione per l'ultimo appuntamento un grande film del cinema italiano: Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Girato con un'ampia partecipazione di attori non professionisti, prende lo spunto dal titolo dell'omonimo romanzo di Luigi Bartolini, sebbene si tratti di un soggetto originale di Cesare Zavattini.

13. La notte delle luci a Terrasini. Si tratta di una tradizione, dai contorni popolari e religiosi, tramandata di generazione in generazione e le cui origini risalgono a quasi 300 anni fa, quando un violento terremoto, l'uno settembre 1726, interessò la città di Palermo e i comuni vicini.