Dalla sagra del cinghiale a La Domenica Favorita: gli eventi clou del weekend

Finite le feste che ha permesso a palermitani e non di godersi le vacanze di un lungo ponte si torna alla routine. E agli eventi che la città offre nei suoi lunghi weekend. A Pollina, nel borgo madonita, va in scena la sagra del cinghiale mentre nel nuovo bookstore di Sanlorenzo Mercato sarà ospitata l'ultima vincitrice di Masterchef, Valeria Raciti. Al Conca d'Oro intanto Ludovica Pagani, inviata di Quelli che il calcio, presenterà il suo libro. Spazio allo sport con la nuova edizione della Domenica Favorita - dove ospite d'eccezione sarà Valentina Vezzali - e alle visite guidate, tra tutte quella alla scoperta di Palazzo Cloos Zingone Trabia.

1. Sagra del cinghiale a Pollina. La manifestazione, si svolge tra i vicoli e le piazze del borgo madonita, con stand, degustazioni e visite guidate al museo della Manna, per conoscere la produzione e le fasi di raccolta di questa rara e utilissima linfa. Previsti itinerari alla scoperta della storia di Pollina, tra miti e leggende, passeggiata per i vicoletti del paese e degustazione di ‘cudduruni’,

2. Presentazione del libro di Valeria Raciti al Mondadori Bookstore. Al via gli eventi al nuovo Mondadori Bookstore del Sanlorenzo Mercato. E in un luogo in cui gusto e cultura camminano insieme, si comincia con un libro di ricette. Valeria Raciti, la vincitrice di Masterchef 8, sabato 4 maggio alle 18,30 presenta “Amore Curiosità Istinto. La mia cucina felice” (Baldini e Castoldi).

3. La Domenica Favorita. Ospite eccezionale della giornata sarà Valentina Vezzali, più volte Campionessa Mondiale di Scherma, che, in vista dei Campionati Italiani Assoluti e Paraolimpici di Scherma 2019 che si terranno a Palermo, dove sarà madrina e testimonial, alla Palazzina Cinese.

4. L'inviata di “Quelli che il calcio” Ludovica Pagani al Conca D’Oro. I fan della scrittrice che a Palermo presenterà il suo libro avranno la possibilità di intervistare direttamente la propria beniamina. A tutti i partecipanti Ludovica darà una sorpresa speciale.

5. Tour a Palazzo Cloos Zingone Trabia. Palazzo Cloos- Zingone Trabia è una dimora sorta nella seconda metà del 1800, incastonata tra le splendide opere della natura che caratterizzano l'antico quartiere della Kalsa, dall'Orto Botanico a Villa Giulia fino alla Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, appena fuori dall'antico bastione della città.

6. Tour di DoubleTap al centro commerciale Poseidon. Alla conduzione di questa tappa siciliana si conferma l’ormai rodata coppia composta da Andrea Prada e TelJ, vincitore dell’edizione 2017, mentre tornano in veste di giudici il duo di YouTube più in voga del momento Sespo e Valerio Mazzei e il noto volto del web Alessandro Montesi.

7. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Il titolo del concerto, “Canzoni del secolo breve, si riferisce all’espressione coniata dallo storico Eric J. Hobsbawm nella sua omonima opera per indicare il periodo che va dall'inizio della Prima Guerra Mondiale al crollo dell'Unione Sovietica.

8. Presentazione del libro "Gli impertinenti" a Gangi. Il libro pubblicato in occasione del Settantesimo anniversario della Costituzione, della quale Pertini è stato un autorevole firmatario, giunge alla sua quarta, fortunata edizione assai apprezzata dal pubblico, con oltre 175 presentazioni ed eventi di successo tenuti in tutta Italia.

9. Campagna "Io per lei" Telethon a Palermo e provincia. Nelle piazze saranno allestiti banchetti dove i volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di AVIS volontari sangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia distribuiranno i Cuori di Biscotto, un regalo perfetto per festeggiare la mamma.

10. Spettacolo "Reality" allo Spazio Franco. Reality è realtà, reality senza show, senza pubblico. La storia di Janina Turek, polacca, è la storia di una donna anonima e unica, speciale e banale, che ha fatto del quotidiano il suo orizzonte.

11. Concerto dei Velo alla Fabbrica 102. Un flusso musicale di ricerca, che si traduce in una composizione di mixing, Collage, soundscape, tagli e interventi sonori elettroacustici.

12. Manifestazione ArtedaMare a Termini Imerese. La difesa dell'ambiente, accomunando giovani di etnie e culture diverse, può diventare un rapido e potente fattore d'integrazione. È il messaggio che l'artista Tommaso Chiappa intende lanciare attraverso un dipinto murale di grandi dimensioni, che realizzerà in collaborazione con alcuni studenti del liceo artistico "Ugdulena", nell'area portuale di Termini, uno dei luoghi simbolo del depauperamento ambientale, oggi in cerca di riscatto attraverso l'arte e la bellezza.

13. Mostra "Le metamorfosi" alla Libreria del Mare. La mostra è ispirata al romanzo Die Verwanglung del 1912 di Kafka. L'autore narratore dopo un brutto sogno si risveglia trasformato in insetto, un terribile insetto con più di sei zampe.

14. Proiezione del cartone animato "A spasso con Willy". A Spasso con Willy, è la storia del giovane Willy, che - a seguito della distruzione della loro navicella - viene separato dai genitori con cui viaggiava nello spazio.

15. Manifestazione "Boxe contro l'assedio" alla Casa della Cooperazione. Il progetto, attivo dal 2018, è promosso dall’Ong Ciss - Cooperazione Sud Sud, in collaborazione con la Palestra Popolare di Palermo e le palestre popolari romane “Valerio Verbano” e “Quarticciolo”.

16. Escursione a Pizzo Dipilo. Pizzo Dipilo è un rilievo del gruppo montuoso delle Madonie situato nel territorio di Isnello e Gratteri. Esso è situato a nord-ovest di Pizzo Carbonara (1.979 m) e si erge in posizione isolata a ridosso della catena costiera insieme al rilievo Pizzo Sant'Angelo.

17. Manifestazione "Piazza in fiore" a Petralia Soprana. La manifestazione si dislocherà in cinque piazze e vari cortili del centro storico e prevede l’allestimento di “stand floreali” a cura di varie ditte che collaborano alla realizzazione dell’evento.