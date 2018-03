I Maneskin ai Candelai, il tour nei luoghi della morte: gli eventi clou del weekend

Una manciata di giorni e la primavera farà il suo debutto dando ufficialmente il benvenuto agli appuntamenti all’aria aperta. Intanto, però, il primo weekend di marzo non si fa trovare impreparato e offre alla città e ai suoi turisti tanti tour per scoprire Palermo con occhi sempre nuovi. Per gli appassionati di musica, imperdibile il concerto dei Maneskin. Spazio anche a laboratori per bambino, mostre, incontri e tanto cinema.

1- Concerto dei Maneskin a I Candelai. Dopo la medaglia d'argento sul podio di X Factor 11, i Maneskin, composti da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, si preparano a Chosen, il primo tour che li vedrà protagonisti il 2 marzo, alle ore 21, in concerto a I Candelai.

2- Tour al museo Diocesano. Dall'arte normanna al Rinascimento, dalla preziosa Sala Novelli alle collezioni manieristiche, caravaggesche e settecentesche. Pitture e sculture che raccontano, attraverso una esposizione articolata in 15 sale, otto secoli di storia della Chiesa palermitana.

3- Tour "Il trionfo della morte". Esplorare luoghi in cui la morte, la sua raffigurazione, la sua simbologia o gli usi e le attività legate ad essa siano collante di questa passeggiata, permette di osservare la bellezza di composizioni antiche, di spazi della memoria e luoghi poco noti, di ritrovare la sensibilità di quegli uomini che nei vari secoli hanno dato forma a questo tema.

4- Concerto raduno U2 a I Candelai. Una serata all’insegna del rock, del gemellaggio tra questa terra e l’Irlanda, terra degli U2. Durante la serata verranno infatti effettuate le ultime riprese per la creazione del video da recapitare a Bono, agli U2, e per il quale nelle settimane scorse sono state raccolte testimonianze in gran parte della Sicilia.

5- Sicilian Handmade Market a Palazzo Asmundo. Nei grandi saloni del palazzo verranno allestiti, in entrambe le giornate, circa una ventina di spazi con diverse tipologie di artigianato: si andrà dalle ceramiche decorate, con la presenza di tre artiste ceramiste che presenteranno un ampio campionario: si andrà da quelle di ceramiche artistiche decorate in maniera particolare, a quella di ceramiche che riproducono invece i simboli della nostra Sicilia, come il Carretto siciliano, la Testa di moro e la Trinacria, passando per quello più particolare di ceramiche Raku, antichissima tecnica di origine giapponese nata in sintonia con lo spirito zen.

6- Concerto dei Nova Wave Quartet al Ridotto dello Spasimo. In questo recital, gli artisti residenti, Gaetano Riccobono voce-piano, Vincenzo Palermo chitarra-voce, Gianni La Rosa basso, Fausto Riccobono batteria-percussioni, propongono un repertorio che si fonda sui classici della musica jazz e della bossa nova.

7- Concerto di Jan Willem de Vriend al Teatro Politeama. Un programma che spazia da Sibelius a Schubert e Schumann. E' quello proposto nel sedicesimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi. Sul podio, l'olandese Jan Willem de Vriend. Violoncello solista, Vittorio Ceccanti.

8- Tour alla Real Casina Cinese. Immersa nel Real Parco della Favorita e residenza del re Ferdinando IV di Borbone e della moglie Maria Carolina d'Austria durante il loro esilio palermitano nel 1798, la Real Casina Cinese rappresenta un unicum nel suo genere per l'ecletticità del suo stile. Un vero e proprio angolo d'oriente a Palermo.

9- Tour "I Beati Paoli e il mistero della setta". Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei, riunioni segrete, congiure e macchinazioni. Tra verità e leggenda, un’indagine sulla vera identità di questi “signori della notte”, vendicatori silenziosi che riparano torti ed emanano condanne.

10- Concerto omaggio a Rino Gaetano al Palab. Un venerdì sera per Rino Gaetano, come se fosse vivo e vegeto. Con la sua musica, le sue parole, la sua ironia.

11- Spettacolo "Kelly Cetriolina" al Teatro Nuovo Montevergini. “Kelly Cetriolina” è un sogno, il sogno di Dario di assomigliare sempre più alla pop star che lui idolatra, Kylie Minogue. Il nuovo progetto teatrale scritto e diretto da Giovanni Lo Monaco, prodotto dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino in collaborazione con Teatro Bastardo, racconta la storia di una complessa relazione madre-figlio.

12- Spettacolo "All new people" al teatro Libero. Incontrare alcune persone, totalmente differenti da noi, può cambiare il corso della nostra vita anche se già pensavamo di aver preso la decisione definitiva, così come accade in All new people, una commedia dove un ragazzo di nome Charlie che deciso di togliersi la vita ne scopre il valore grazie a una giornata del tutto surreale.