Dal festival del gelato alla scoperta di Marte: gli eventi clou del weekend

Un weekend con un unico comune denominatore: la notte. Fino a tarda notte infatti tra Palermo e provincia si snoderanno le attività in programma per un fine settimana ricco di gusto, cultura e scoperta. Taglio del nastro per Sherbeth, il festival del gelato artiginale in centro storico, ma anche per il Verdello Fest, la manifestazione dedicata al tipico limone di Bagheria. Tour in notturna sui tetti della Cattedrale e alla torre di San Nicolò. Spazio, inoltre, alla notte europea dei ricercatori e alla notte bianca al World Press Photo, che ospiterà la lecture dell'unico siciliano ad aver vinto. E per i più curiosi, a villa Filippina, si scopre Marte da un suggestivo planetario.

1. Sherbeth, il festival del gelato artigianale. Quattro giorni di cooking show, laboratori aperti al pubblico, talk culturali, presentazioni di libri, attività a tema per i bambini con giochi passeggiate ed itinerari per scoprire gusti e sapori, tour d’ arte nel centro storico e spettacoli serali attorno al tema del gelato artigianale.

2. Alla scoperta di Marte a Villa Filippina. I bambini, come dei veri e propri astronauti, avranno assegnata una missione di esplorazione a tempo durante la quale avranno la possibilità di scattare alcune fotografie che potranno, una volta sviluppate, stamparle e portare a casa.

3. Verdello Fest a Bagheria. Ai nastri di partenza la manifestazione dedicata al limone verdello, prodotto di eccellenza di Bagheria. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, viene riproposto per la seconda edizione. L'evento punta alla valorizzazione del limone verdello, simbolo legato fortemente all’identità della comunità cittadina.

4. World Press Photo, public lecture di Alessio Mamo. Sarà il catanese Alessio Mamo il protagonista della terza public lecture della mostra internazionale di fotografia che, per il secondo anno, viene ospitata a Palazzo Bonocore. Un trionfo per l’Isola che, per l’occasione, celebra la la “Notte bianca World Press Photo” aprendo le porte del palazzo nel cuore dei Quattro Canti fino alla mezzanotte.

5. Festa della vendemmia a Sanlorenzo Mercato. La vendemmia fa tappa al Mercato con sette tra le migliori cantine siciliane, per due giorni di degustazioni speciali, laboratori e lezioni di enologia. E in anteprima la presentazione di Wine Factor, il primo gioco-contest di Sanlorenzo dedicato al mondo del vino.

6. Tour alla Torre di San Nicolò. Apertura straordinaria serale della Torre di San Nicolò: visite assistite alla Torre medievale fino alla terrazza, dalla quale sarà possibile ammirare il suggestivo panorama notturno sul centro storico di Palermo.

7. Spettacolo "Hard to be Pinocchio" al Teatro Biondo. Anteprima nazionale di Hard to be Pinocchio, del regista e scenografo di origini siciliane Simone Mannino, rilettura visionaria in tre atti che ribalta la tradizionale prospettiva dell’opera collodiana tra le più celebri e rappresentate al mondo.

8. Tour "Palermo nell'epoca romana". Una passeggiata nelle stratificazioni della città, per ripercorrere l’urbanistica dell’antica Palermo. Percorso: Museo archeologico Salinas, via Candelai, Mosaici romani di Piazzetta Sett’Angeli, Case romane di Villa Bonanno.

9. Concerto "Messa in do minore di Mozart" al Teatro Massimo. Il direttore e violinista palermitano Fabio Biondi dirigerà la Messa in do minore K 427 di Wolfgang Amadeus Mozart con l’Orchestra del Teatro Massimo e il Coro diretto da Piero Monti. Tra i solisti anche il soprano Desirée Rancatore.

10. Sicilian Handmade Market a Palazzo Asmundo. All’interno del grande salone centrale, con vista sulla grande Cattedrale di Palermo, verranno allestiti venti spazi con il meglio dei prodotti artigianali “made in sicily”, che uniscono Palermo ad Agrigento e Alcamo, passando per Trapani e provincia.

11. Festa di Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo. Ormai giunta alla 171esima edizione, la Festa dei Santi, riconosciuti come tradizionali protettori degli ammalati e dei pescatori della borgata, prevede un ricco programma di eventi che coinvolge tutti i cittadini e i presenti provenienti da ogni parte dell'isola.

12. Street Workout Palermo in piazza a Palermo. In ognuna delle tre piazze coinvolte - piazza Verdi, piazza Bellini e piazza Politeama - i partecipanti potranno scegliere la disciplina che dovrà fare da colonna sonora al loro pomeriggio, sintonizzandosi con le cuffie in dotazione sul canale del caraibico, su quello del funzionale o sulle frequenze del fitness musicale.

13. Spettacolo "Rigoletto" al Gran Teatro Tenda. L’opera di Verdi è ambientata a Mantova e nei suoi dintorni, nel secolo XVI. Inizia con una festa al palazzo ducale, si svolge nel giro di pochi giorni e finisce, come ogni dramma lirico che si rispetti, con una morte.

14. Festa dei nonni al Foro Italico. Nelle diverse piazze saranno ricordati i giochi di una volta, i mestieri dimenticati, anche con i racconti dei nonni, con musiche, balli e altre attività che riguardano le tradizioni popolari del nostro paese.

15. Proiezione del film "Una storia senza nome" al cinema Rouge et Noir. Il regista Roberto Andò interverrà prima della proiezione del suo ultimo film uscito nelle sale italiane giovedì scorso.

16. La notte europea dei ricercatori a Palermo. Sharper è il nome della Notte Europea dei Ricercatori, che si terrà simultaneamente in 11 città italiane per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e iniziative rivolte al grande pubblico.

17. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana all'Orto Botanico. Ultimo concerto del Progetto Beethoven. In programma le sinfonie n.2 e n.6 di Ludwig van Beethoven. Dirige l’Orchestra, Salvatore Percacciolo.

18. Concerto degli Jack and the Starlighters al Nautoscopio. La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette "una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute" per l'ultima notte d'estate nel locale alla Cala.

19. Festival "Risate di Gusto" a Castelbuono. Giunto alla seconda edizione, si riconferma il festival di teatro comico, cabaret e intrattenimento più ricco del panorama madonita. Una serie di serate dedicate all’humor e alla comicità verranno condite dal gusto della gastronomia tipica.

20. Mostra "Palermo anni '70" alla biblioteca di Casa Professa. E’ una rassegna di circa 30 fotografie in bianco e nero. Alcune sono ritratti vintage di personaggi ed eventi legati alla sua carriera di attore e regista, altre fotoricordo ed immagini che ci trasportano nell’atmosfera, negli scorci, negli angoli della Palermo degli anni ’70 , il cui volto rivive così attraverso l’occhio interiore di Maurizio Diliberto, padre di Pif.

21. Giornata nazionale dell'Abio in via Generale Magliocco. Per tutta la Giornata ai bambini verranno offerti palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa della solidarietà e del volontariato.