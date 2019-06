Dal concertone di Radio Italia alla sagra delle sarde, gli eventi clou del weekend

Musica, cibo e arcobaleno. Sarà un weekend caldissimo ma anche pienissimo l'ultimo di giugno. Al Foro Italico torna per la seconda volta il concertone di Radio Italia, con ospiti del calibro di Mika e Il Volo. Intanto a Balestrate, va in scena la sagra Ciauru ri mari, tipica festa all'insegna di degustazione di sarde. In piazza davanti al Politeama intanto l'Orchestra Sinfonica allieterà pubblico e passanti, mentre il Teatro Massimo traslocherà alla Gam. In centro la parata del Palermo Pride e tra Monreale, il Salinas e l'Orto Botanico è tempo di Culture Sound.

1. Concerto di Radio Italia al Foro Italico. Sul palco Bruno Santori, Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra Con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci e per Radio Italia World Mika.

2. Ciauru ri Mari, la Sagra delle sarde a Balestrate. Un percorso enogastronomico con piatti a base di sarde preparati con olio extra vergine di oliva e annaffiati da vini del territorio.

3. Parata del Palermo Pride. Il momento clou dell'intero Pride, che quest'anno gode del madrinato della direttrice del Teatro Biondo di Palermo e “nonna arcobaleno” Pamela Villoresi e dell'attivista Vanni Piccolo, fondatore del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli nel 1983, è senza dubbio il corteo.

4. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in piazza Politeama. Il programma proporrà un confronto tra il poema sinfonico di Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893) ispirato al tragico amore di Romeo e Giulietta, e il celebre Preludio e Morte di Isotta di Richard Wagner (1813-1883) inizio e fine dell’opera.

5. Culture sound a Palermo. Grazie ad un sistema di diffusione di cuffie wireless luminose, i visitatori saranno liberi di muoversi tra le colonne intarsiate del Chiostro di Monreale, le ricche sale del museo archeologico Salinas, e i percorsi al chiaro di luna dell'Orto Botanico.

6. Stagione estiva del Teatro Massimo alla Gam. La stagione si apre con la Petite Messe solennelle di Gioachino Rossini nel Chiostro della Galleria d'Arte Moderna, sede già l’anno scorso dell’opera Don Pasquale.

7. Spettacolo "Viaggio straordinario" al Teatro Biondo. Cinque continenti saranno attraversati da un gentiluomo che parte dall'Europa per scoprire e conoscere il mondo. Si parte da Londra, poi Roma e Parigi, quando il quadro cambia e gli spettatori saranno proiettati nella calda Africa.

8. Rassegna "Aperi-libro" alla Nuova Ipsia Editore. Durante le serate sarà possibile conoscere autori contemporanei siciliani e non e i loro testi: non sono incontri legati a un libro, ma all’intera produzione degli scrittori che si svelano al loro pubblico.

9. Festa di San Pietro a Isola delle Femmine. Insieme al dolce a forma di chiave, alla fidanzata, veniva regalato anche un ventaglio di merletto, da poter usare nelle giornate più calde: un omaggio che dava a tutte le promesse spose una eleganza principesca.

10. Festa multiculturale nei giardini di Palazzo Reale. Una festa dedicata ai bambini, nei Giardini Reali di Palazzo dei Normanni che si chiamerà 'Il sorriso di Wangari' e si svolgerà grazie al patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Federico II.

11. Tour alla chiesa del Carmine Maggiore. È conosciuta per la sua cupola, la più bella di Palermo, rivestita da maioliche smaltate, i cui colori la rendono ancora più visibile da ogni parte della città; al suo interno: gli stucchi di Giacomo e Giuseppe Serpotta, lungo le poderose colonne tortili nelle cappelle del transetto della chiesa e le opere di Novelli e Gagini.

12. Spettacolo "Z la formica" al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Si assisterà all'adattamento del film di animazione del 1998 prodotto dalla Dreamworks "Z la formica", messo in scena dai corsi di recitazione "Gioca teatrando junior" e "Gioca teatrando pulcini" per un totale di 43 bambini partecipanti con un'età compresa tra i 5 e i 10 anni.

13. Mostra "Strutture in emergenza" all'Ex Fonderia Oretea alla Cala. È l’emergenza il concetto chiave di “Strutture in Emergenza”, la mostra di Massimiliano Scuderi, promossa dal Collettivo Neuma con il patrocinio del Comune di Palermo.

14. Tour alla Torre di San Nicolò. Attaccata alla chiesa sorge una slanciata costruzione quadrangolare con conci ben squadrati, si tratta della trecentesca torre civica facente parte del sistema difensivo della città.

15. Women in football a Monreale. La kermesse, patrocinata anche dal Comune di Monreale, sarà interamente dedicata alla promozione del calcio femminile e coinvolgerà il maggior numero di bambine e ragazze alla scoperta di uno sport che, in Italia, è alla ricerca di sempre maggiore affermazione.