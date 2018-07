Dall'eclissi di luna al concerto di Coez al Velodromo: gli eventi clou del weekend

Un'eclissi che tingerà di rosso la luna. Un concerto che si appresta a essere unico. Sarà un weekend memorabile il prossimo. Sia perché il grande evento astronomico catturerà l'attenzione di tutti che, da Villa Filippina, da Monte Iato, dai tetti della Cattedrale e da tanti altri punti privilegiati potranno ammirarlo, sia perché il maestro Coez, vero e proprio fenomeno musicale, scalderà il Velodromo Paolo Borsellino. Spazio anche ai concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palazzo Riso e di Ezio Bosso nei panni di direttore al Teatro di Verdura. E poi ancora mostre, tour e feste dedicate ai frutti di mare come quella a Sanlorenzo Mercato.

1. Eclissi di luna al Planetario di Villa Filippina. La luna, che si troverà nel punto della sua orbita più distante da noi, muovendosi più lentamente, rimarrà per ben 103 minuti dentro il cono d’ombra terrestre. A renderla spettacolare sarà il suo colore rosso intenso dovuto dall’assorbimento della luce solare da parte dell’atmosfera terrestre proiettata sulla luna.

2. Concerto di Coez al Velodromo Paolo Borsellino. Coez è diventato un vero e proprio fenomeno musicale. Con il suo sound che va tra rap e canzone d’autore ha saputo interpretare il linguaggio della sua generazione.

3. Concerto diretto da Ezio Bosso al Teatro di Verdura. Ezio Bosso dirigerà la Stradivari Festival Chamber Orchestra, l’orchestra d’archi composta da cameristi dei migliori ensemble italiani ed europei, nata a Cremona lo scorso autunno per iniziativa dello stesso direttore d'orchestra.

4. La festa dei frutti di mare a Sanlorenzo Mercato. Un trionfo di sapori marini per una due giorni dedicata ai frutti di mare con la possibilità di gustare, sia a pranzo che a cena, piatti creati appositamente dalla Pescheria del Mercato.

5. Eclissi di luna a Monte Iato. Monte Iato è un punto di osservazione invidiabile: cielo limpido, lontano dalle luci della città, straordinariamente immerso nella natura. Cosa si può cercare di più nella notte in cui la luna si tingerà di rosso addirittura per 11 minuti?

6. Tour a Palazzo Conte Federico. Un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale: dall’età punica delle mura della città vecchia, il medioevo della Torre arabo normanna inglobata nel palazzo, fino ad arrivare al settecento degli affreschi di Vito D’Anna e Gaspare Serenario.

7. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palazzo Riso e al Teatro di Verdura. Due appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in contemporanea. Palazzo Riso Jazz prosegue con Danilo Rea Orchestra che propone il concerto Over the strings, mentre al Teatro di Verdura, è di scena l’Orchestra Giovanile Siciliana, diretta da Fabio Maestri che propone una bella antologia di musiche da film di Ennio Morricone ed altri autori.

8. Spettacolo di Antonio Pandolfo e Marco Manera a Campofelice di Roccella. I due conosciutissimi volti del cabaret siciliano si esibiranno in una commedia che analizza, sotto diversi punti di vista, tutti i difetti, i vizi e le abitudini sbagliate di tutti i siciliani di oggi.

9. Concerto del Trio Strumentale al Museo Mandralisca di Cefalù. Un repertorio che partirà dagli italiani Puccini, Donizetti e Verdi, passando per Mozart e Strauss, per arrivare a George Gershwin, americano di origini russe e lituane.

10. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

11. Tango Fest Palermo tra lo Spasimo e l'Hotel San Paolo Palace. Un vero raduno per appassionati del genere “Tangueri”, catalizzati nel parteciparvi per incontrare e ballare con danzatori di tango argentino provenienti da ogni parte del mondo e ancora, per goderne e visitare la città in cui si svolge questa manifestazione.

12. Mostra "Mistica" alla Vittorio Rappa Project Room. Tre giovani artiste Grazia Inserillo, Matilde Solbiati e Roberta Mazzola si confrontano in un delicato e misterioso scambio quasi narrativo, intrecciano storie, fili, bronzi, sapone e molto altro.

13. Appuntamento nazionale dei Giovani di Libera a Trappeto. Saranno oltre 200 i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta Italia, da Torino a Cagliari, protagonisti del VII appuntamento Nazionale dei Giovani di Libera, dal tema “La conoscenza è la via maestra del cambiamento”, in programma dal 25 al 29 luglio a Borgo di Dio a Trappeto, in quella fu la casa e la base operativa di Danilo Dolci.