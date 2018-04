Dal festival della birra al tour sui tetti della Cattedrale: gli eventi clou del weekend

Parola d'ordine del weekend "bere". Bere birra a più non posso - ma senza esagerare (e soprattutto senza mettersi alla guida dopo) - rigorosamente artigianale al Beer Street Festival di Cefalù. Una trasferta di gusto e piacere verso la cittadina normanna che soddisferà ogni palato. Per chi scegli la città, imperdibile la mostra di Robert Capa al Real Albergo dei Poveri, il tour sui tetti della Cattedrale per ammirare Palermo dall'alto, l'Expopet alla Fiera del Mediterraneo e il Jurassic Expo, la più grande mostra dedicata ai dinosauri allestita in città. Non mancheranno sport e tour, laboratori per bambini e film per padroni e amici a quattro zampe.

1. Beer Street Festival 2018 a Cefalù. Quindici birrifici, rigorosamente siciliani, e quindici produttori di street food animeranno per quattro intere giornate il lungomare e i vicoli della bella Cefalù, meta tra le più amate dell’isola coi suoi monumenti Arabo-Normanni e il suo mare cristallino. Sarà una grande festa dedicata alla birra artigianale, il vero fenomeno gastronomico degli ultimi anni.

2. Mostra Robert Capa Retrospective al Real Albergo dei Poveri. Eliminando le barriere tra fotografo e soggetto, le sue opere raccontano la sofferenza, la miseria, il caos e la crudeltà della guerra. Gli scatti, divenuti iconici - basti pensare alle uniche fotografie (professionali) dello sbarco in Normandia delle truppe americane, il 6 giugno 1944 - ritraggono cinque grandi conflitti mondiali del XX secolo, di cui Capa è stato testimone oculare.

3. Proiezione del film "L'isola dei cani" al cinema Rouge et Noir. Appuntamento unico e speciale per l'anteprima assoluta, tra le pochissime città italiane, del nuovo film di Wes Anderson per umani e per amici a quattro zampe.

4. Memorial Carlo Ruvolo, quarta edizione del torneo di calcio dedicato al “gigante buono”. Saranno circa 400 i bambini e i ragazzini che parteciperanno al quarto memorial “Carlo Ruvolo”, un torneo aperto a trenta squadre appartenenti a sei categorie (esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci).

5. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

6. Clarinet Sicily Festival 2018 al Real Teatro Santa Cecilia. La manifestazione artistica è dedicata al clarinettista italo americano Leon Roppolo noto per essere stato membro del New Orleans Rhythm Kings, tra le migliori band Dixiland della storia della musica, il suo suono ha influenzato diversi musicisti tra cui lo stesso Benny Goodman che in seguito diventerà il Re dello swing.

7. Tour "Scrigni d'arte" alla chiesa di Santa Maria della Catena. Costruita nel primo Cinquecento al di sopra di un'alta gradinata, su progetto dell'architetto Matteo Carnilivari, è denominata "della Catena" per via della lunga catena fissata alla sua parete esterna a chiusura dell'antico porto della Cala.

8. Expopet 2018 alla Fiera del Mediterraneo. Più di 20 allevatori cinofili, toelettatura gratuita, area animali da bassa corte, stage di toelettatura, tre ampi ring con dimostrazioni di Agility, Dog Dance, Pet therapy, sfilate di "cani attori", protagonisti di film e cortometraggi, giochi e dimostrazioni con il pubblico e tanto altro.

9. Tour alla catacomba di Villagrazia di Carini. Con i suoi oltre 5.000 mq di superficie scavata, la catacomba si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento: il sacrifico di Isacco, Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupe, l’adorazione dei Magi.

10. Musica vs Mafia, Orchestra Magister Harmoniae con la partecipazione straordinaria di Giò di Tonno. Uno spettacolo all'insegna dell’ emozione, per celebrare la bellezza attraverso la musica e l'arte, vero strumento di risposta alle bruttezze del mondo.

11. Tour "I Beati Paoli e il mistero della setta". Chi erano realmente i Beati Paoli? Quali misteri nascondono? Partendo dalla visita all'interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d’Ossuna, una vera e propria indagine itinerante lungo le vie e i vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a Piazzetta Settangeli.

12. Jurassic Expo a Palermo. La più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali, da vedere e ascoltare.

13. Incontro con Amedeo Preziosi al centro commerciale La Torre. Lo youtuber che ha conquistato milioni di follower con il suo Fumagalli presenterà il suo libro “Sopravvivere alla scquola”, divertente best seller sulla straordinaria e funesta esperienza scolastica.

14. Concerto di Alessio Alessandra all'Auditorium Rai. Insieme alla sua band formata da Giuseppe Rizzo (chitarre, synth), Vincenzo Alonzo (piano, tastiere), Daniele Tesauro (fisarmonica, chitarra acustica, synth), Rino Marchese (basso elettrico) e Maurizio Gula (batteria), presenterà al pubblico “Animale sociale” il nuovo album, progetto discografico uscito il 23 marzo per Rinoscky Records.

15. Giornate dell’Agricoltura a Valledolmo. Giunte ormai alla XX edizione, le “Giornate dell’Agricoltura” sono tra gli eventi più attesi dell’anno sia dagli espositori, che hanno modo di far conoscere i propri prodotti, sia dai tantissimi turisti che affollano di volta in volta l’intera area fieristica per celebrare e apprezzare le diverse eccellenze che il territorio offre dal punto di vista agroalimentare e artigianale.

16. Tour al museo dell'anice Tutone. Alla scoperta della bibita che amava sorseggiare Garibaldi

