Assaggi di pane e pomodoro, al Politeama musica in piazza: gli eventi clou del weekend

Pane e pomodoro e il weekend è servito. Inizia così il fine settimana a Palermo, tra una fetta di pane con pomodorini e olio, ingredienti semplici che stanno facendo il giro di tutti i panifici d'Italia approdando anche in città. Intanto La macchina dei sogni, il grande evento pensato dalla famiglia Cuticchio, sbarca a Terrasini con un omaggio alle tragedie greche. Al Verdura va in scena il concerto di Daria Biancardi, mentre al Bellini prendono il via le visite guidate teatralizzate, alla Gam i concerti di Palermo Classica e davanti al Teatro Politeama, in piazza, il concerto dell'Orchestra Sinfonica. Non mancheranno mostre, spettacoli e appuntamenti per bambini.

1. Evento "Pane e pomodoro" a Palermo. Una fetta di buon pane, pomodori a giusta maturazione, un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale: ingredienti semplici, sani e buonissimi alla base del più classico dei “piatti”, pane e pomodoro.

2. La macchina dei sogni a Terrasini. Medusa, la prima “tragedia in musica” del Teatro dei Pupi. La firmano Mimmo e Giacomo Cuticchio e sarà un omaggio al melodramma del Settecento, al teatro di figura, al sogno e alle figure mitologiche.

3. Concerto di Daria Biancardi and friends al Teatro di Verdura. Più di centoventi minuti di musica, un’orchestra di dodici eccellenti musicisti diretta da Osvaldo Lo Iacono, una dozzina di “amici” ospiti e oltre venti brani in scaletta.

4. Estate al Teatro Bellini. Dalla musica barocca alla lirica, insieme alla danza, i racconti su Palermo e la letteratura. Cinque performance per cinque arti è la struttura delle rassegne di visite guidate teatralizzate che avranno luogo al Real Teatro Bellini.

5. Palermo classica. Per il primo anno dalla sua nascita, il festival Palermo Classica apre una finestra sul Jazz: ormai appuntamento fisso dell’estate palermitana, il cartellone schiera ogni anno solisti ed orchestre di ampio respiro, tra il cortile della Galleria d’arte moderna e l’atrio dello Steri, che ospita i concerti da camera.

6. Miss e Mister Moda Acanthus a Collesano. Alla Sicilia e ai suoi colori è ispirato anche l’abito artigianale cucito magistralmente dalle signore del gruppo “Creattivo” di Collesano, che ogni anno partecipano alla sfilata Acanthus.

7. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in piazza al Politeama. In piazza Ruggiero Settimo sabato sul a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana ci sarà Eliseo Castrignanò. In programma la Grande suite da La Bella Addormentata di Čajkovskij.

8. Spettacolo "Tabù" alla Domus Carmelitana. “Tabù - Secrets revealed” è lo spettacolo incentrato sui tabù, temi di cui generalmente le persone parlano con difficoltà e che generano sentimenti di disagio: verginità e sessualità, differenze culturali e etniche, salute mentale, violenza di genere e violenza domestica.

9. Rassegna "Aperi-libro" alla libreria Nuova Ipsa Editore. L’incontro è il pretesto per una chiacchiera in libreria, dove i lettori potranno comodamente ascoltare l’autore, degustando un aperitivo servito al tavolo a cura della Caffetteria Leoni.

10. Spettacolo "Pazzo d'amore" all'anfiteatro di Ventimiglia di Sicilia. Tutti pazzi per l'estate di Ventimiglia di Sicilia. Dopo lo straordinario successo del Teatro Massimo e del balletto d'autore, il Comune raddoppia e si preparare al secondo spettacolo sold out. Protagonista, la grande comicità di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano: Sergio Vespertino.

11. Mostra "Connessi a regola d'arte" a Bagheria. Saranno presenti Artisti della scena palermitana, che sono riusciti ad espatriare le proprie opere, valorizzando i movimenti e le correnti artistiche della terra d’origine.

12. Tour alla Cattedrale. Sarà possibile visitare l'Area Monumentale della Cattedrale (Tetti, Tesoro, Cripta e Tombe Reali) con l'opportunità quindi di vedere il nuovo percorso espositivo del Tesoro inaugurato lo scorso 13 maggio.

13. Concerto di Teresa De Sio al chiostro di Sant'Antonino. Puro desiderio è il nuovo disco di Teresa De Sio, un album che segna il passaggio in una nuova era di una delle cantautrici più importanti della musica italiana.