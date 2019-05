Concertone al Castello a Mare, torna la Fiera del Mediterraneo: gli eventi clou del weekend

Un ricco fine settimana nel segno dei diritti umani. Inizia con il concertone di dodici ore al Castello a Mare, che vede sul palco artisti del calibro di Daniele Silvestri, Roy Paci, Brunori Sas, i Punkreas e molti altri, che andrà a sostenere le missioni umanitarie di Mediterranea. E, sempre a proposito di diritti, anche quest'anno torna l'appuntamento con Cicloamnesty. Spazio ai tour, alla scoperta di Monreale di notte, del mito dei Beati Paoli e del teatro Bellini. Riapre inoltre la fiera campionaria del Mediterraneo, tra fitness e shopping. Non mancheranno mostre, film e spettacoli.

1. Concerto May-Day al Castello a Mare. Anche Daniele Silvestri a Palermo per il concertone al fianco di Mediterranea dopo Roy Paci, Brunori Sas, i Punkreas e tanti altri. Una maratona musicale di dodici ore che andrà a sostenere la missione in mare della nave Mare Ionio.

2. Fiera campionaria alla Fiera del Mediterraneo. Solo dopo la Fiera di Bari, per spazi espositivi e numero di visitatori, la Fiera del Mediterraneo è al secondo posto nella lista delle più grandi Fiere italiane. Una Fiera più grande e più ricca di anno in anno.

3. Fiera "Opificia" a Villa Pottino. Villa Pottino fino a pochi anni fa era ancora abitata da Maria Giaconia, che aveva sposato nel ’53 il marchese Gaetano Pottino, ingegnere collaudatore di aerei.

4. Cicloamnesty a Palermo. Una passeggiata ciclistica non competitiva, gratuita, aperta a tutti, dedicata ad Amnesty International. Tutti insieme l'ultima domenica di maggio in bici, in giallo e con le bandiere di Amnesty International.

5. Tour Monreale by night. A Monreale è previsto un unico itinerario di visita: con un solo biglietto è possibile visitare il chiostro ed il duomo, un intero percorso che racconta i tempi, la corte normanna, i monaci benedettini giunti da Cava dei Tirreni, il chiostro silenzioso e il tesoro della Chiesa.

6. Installazione "Animal Farm" nei giardini di Palazzo Reale. Per Papeschi la mercificazione del corpo di donna, è affine allo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi. E si butta ancora in avanti, colpendo l’uso del corpo femminile da parte dei brand dell’Haute Couture.

7. Presentazione del libro di Ludovica Bizzaglia a Sanlorenzo Mercato. Dal 2017 interpreta Anita Falco nella soap di Rai 3 Un posto al sole, mentre nel 2018 recita nelle serie televisive L'allieva e Immaturi - La serie.

8. Tour al Teatro Bellini. Il Real Teatro Bellini è incastonato tra i gioielli dell'arte arabo normanna, nella scenografica Piazza Bellini, tra le storie dei dolci delle suore di Santa Caterina e dei marmi siciliani.

9. Tour "Nel ventre di Palermo. Il mito dei Beati Paoli". La città narrata da Luigi Natoli è piena di bellezza e fascino, tra i vicoli e le chiese si nasconde un'altra storia, quella celebre dei Beati Paoli, setta legata alla devozione di San Paolo.

10. Festa del tonno a Sanlorenzo Mercato. Protagonista assoluto è il tonno rosso del Mediterraneo, dotato di certificazione BCD a garanzia della tracciabilità. Si tratta di una delle ultime occasioni, quest’anno, per gustare questo pesce prelibato, perché si sono appena esaurite le quote pesca previste per legge per la stagione in corso.

11. Mostra "Tempo trasposto" a Palazzo Branciforte. Le opere di Janine von Thüngen sono fatte di tempo. E di carta. Sono sospese o crescono fuori dal suolo, leggere, compatte, con i loro strati pressati, composti, in un unico, impalpabile insieme.

12. Ballo del Gattopardo a Petralia Soprana. E’ prevista anche la visita guidata attraverso le sale dove è anche possibile ammirare oggetti d’arte, stoffe, mobili d’epoca, argenti, ceramiche e suppellettili della famiglia dei marchesi Pottini di Echifaldo.

13. Giornata mondiale dell'ape al Bioparco di Sicilia. Gli impollinatori selvatici sono in forte calo. Circa una su dieci specie di api e farfalle in Europa è sull’orlo dell’estinzione, mentre una su tre ha una popolazione in calo.

14. Festival dello sviluppo sostenibile "Ri - Genera" ai Cantieri Culturali alla Zisa. Saranno presentati dalle associazioni i progetti di rigenerazione urbana che hanno permesso la riqualificazione di tanti quartieri, le proposte che vedranno la rinascita di tanti altri e sarà l’occasione per fare un bilancio delle riconquiste dello spazio pubblico.

15. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. L’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà condotta dal direttore principale ospite, Evgeny Bushkov, con Sergej Krylov al violino ed Enrico Dindo al violoncello.

16. Concerto della Massimo Kids Orchestra al Teatro Massimo. Il concerto si aprirà con le Litanies à la Vierge Noire di Francis Poulenc, compositore che fu membro del Gruppo dei Sei insieme a Milhaud e Honegger.

17. Tour al Museo Pasqualino. Sarà possibile visitare la collezione del museo Pasqualino con delle guide d'eccezione: gli studenti dell'I.C, Rita Levi Montalcini, che hanno “adottato” il museo in occasione della manifestazione Panormus.

18. Visita al Monastero di Santa Caterina d'Alessandria. Sarà possibile visitare il chiostro, le celle, i matronei e le stupende terrazze con vista su palermo a 360°. Si potranno inoltre ammirare splendidi e preziosi manufatti dell'arte orafa siciliana.

19. Festival "Electroshock" ai Cantieri Culturali alla Zisa. Fonti sonore da ricomporre in musica: oltre cinquanta musicisti, tra cui molti giovanissimi, provenienti da Germania, Senegal, Canada, Ucraina, Estonia, Italia, Grecia, Spagna, si riuniranno a Palermo sotto un ombrello unico, quello del suono.