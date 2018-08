Dal "cuddiruni" al melone giallo, un weekend a tutta sagra: gli eventi clou

L'ultimo weekend d'agosto sembra essere il più gustoso dell'anno. E' il weekend delle sagre protagoniste assolute della scena, del cibo che si fa cultura, dei piccoli centri di provincia che catturano i riflettori. Al cuddiruni, melone giallo, sale, manna, lenticchie, grano e anche spiedini sono dedicate le sagre in giro tra Ciminna, Roccamena, Petralia Soprana, Pollina, Pellizzara, Baucina ma anche Palermo. Non solo cibo però. La musica di Noemi e di Francesco De Gregori stregherà tutti, così come quella classica in occasione dei due grandi festival tra Palermo e Castelbuono. Spazio infine a mostre, tour e cinema, rigorosamente all'aperto.

1. Sagra del cuddiruni a Ciminna. Una focaccia dal sapore forte e deciso, panificata come si faceva un tempo e condita con pomodoro, acciughe e origano. Si tratta di una tra gli eventi più attesi dell’estate in cui ai sapori tipici della tradizione culinaria ciminnese si uniranno musica e divertimento.

2. Sagra del melone giallo a Roccamena. Un'occasione per scoprire il villaggio degli agricoltori, gustare prodotti tipici negli stand delle aree dedicate all'assaggio e alla consumazione della tradizionale cucina locale contadina, scendere sui campi e ammirare i mezzi agricoli che si muoveranno come giganti per dimostrare la loro forza produttiva.

3. Sagra del sale a Petralia Soprana. La manifestazione nasce nel 1990 dalla volontà della gente del paese. La moderna sagra nasce tuttavia nel 2000 e tende a svilupparsi in due distinte direzioni. Rievocazione delle tradizioni più significative del nostro paese e l'omaggio ad uno dei prodotti più importanti del territorio, ovvero il salgemma.

4. Sagra della manna a Pollina. Con il termine “manna” si indicano alcune sostanze che derivano dalla secrezione di diverse piante, che hanno in comune la manna dei frassini, contenente mannite, solo l’aspetto e la denominazione.

5. Sagra delle lenticchie a Pellizzara. Nella piccola borgata di Petralia Soprana si organizza una serata all’insegna del mangiare sano e del divertimento. Infatti, oltre alla degustazione delle lenticchie cotte secondo la ricetta della nonna e mangiate con le tagliatelle ci sarà anche l’intrattenimento musicale con ballo liscio.

6. Sagra del grano a Baucina. Un festival della cultura contadina, in cui il protagonista sarà anche quest'anno il cibo, frutto del grano con tutta la tradizione di lavoro che porta con sè. Sarà possibile assistere alla riproposizione della pisata e della spagghiata, rappresentanti due momenti fondamentali della produzione dei cereali.

7. Festival degli spiedini a Sanlorenzo Mercato. Sia a pranzo che a cena, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, con un’offerta gastronomica ampia e variegata, dalla carne al pesce, allo street food, ai salumi e alla frutta fresca. Un modo divertente per gustare in un modo nuovo classici e “new entry” delle botteghe pensate apposta per il weekend.

8. Concerto di Noemi a Cinisi. Un concerto gratuito sotto le stelle per vivere tutte le emozioni sprigionate dalla voce calda e inconfondibile della cantautrice romana.

9. Concerto di Francesco De Gregori a Pollina. Il cantautore sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.

10. Concerto di Alexander Malofeev e Gloria Campaner alla Gam e allo Steri. Secondo Il Giornale, “incarna la maestria pianistica del nuovo millennio”, mentre il Corriere della Sera lo segnala come “il genio russo”quando l’anno scorso ha debuttato alla Scala. Fatto sta che Alexander Malofeev a soli 17 anni si è già esibito al Bolshoi, al Bunka Kaikan di Tokyo e alla Scala, ha suonato con le maggiori orchestre ed è richiesto ovunque.

11. Castelbuono Classica 2018. Una quattro giorni dedicata alla grande musica che quest’anno si apre alla lirica, affrontata sia in chiave orchestrale che cameristica o rivisitata in un’inedita versione strumentale.

12. Tour a Palazzo Alliata di Villafranca. Palazzo Alliata, costruito sui resti di due precedenti palazzetti di proprietà di don Aloisio Beccadelli di Bologna, assunse la sua attuale configurazione quando - a metà circa del XVII secolo - fu edificato a opera di Francesco Alliata e Lanza, settimo barone, terzo principe di Villafranca e duca di Sala di Paruta.

13. Family Day all'Orto Botanico. Inserito nel calendario del Palermo Pride 2018 e nell'ambito di Manifesta12, l'appuntamento per bimbi e genitori ha il titolo “Come semi leggeri”: tra attività e laboratori, la giornata si articola in diversi momenti.

14. Camp@rt Festival 2018 a Cefalù. In un contesto socio-culturale come quello attuale, solitamente disattento nei confronti della cultura in generale, e della musica “colta” in particolare, in cui l’educazione musicale viene ghettizzata e considerata alla stregua di un’attività quasi superflua, e non come dovrebbe essere, essenziale per la formazione e la crescita dell’individuo, si è voluto inserire sperimentazioni musicali di vario genere, tradotte in tre sere di concerti live e dance hall.

15. Mostra "La storia dipinta" all'Ottagono Santa Caterina in piazza Duomo. Fil rouge dell’arte di Francesco Biondo, nato a Gangi in provincia di Palermo nel 1958, è la “cultura del frammento, del dettaglio, dell’episodio”, che esprime la necessità non solo dell’artista, ma soprattutto dell’uomo, di non dimenticare che alcune date storiche sono per tutti noi veri e propri esercizi di memoria.

16. Mostra "Memorie subacquee" al Cambio Rotta di Altavilla Milicia. L’acqua è un elemento noto nell’universo e presente come composizione di idrogeno e ossigeno, piegato in una forma mistica, adatta a intrappolare in sé memorie, racconti e voci di ciò che attraversa.