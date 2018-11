Mele e miele a Caltavuturo, musica e cinema al Cassaro: gli eventi clou del weekend

Doppia anima. E' questa la caratteristica del weekend alle porte. A pochi chilometri da Palermo, nel borgo madonita di Caltavuturo, una sagra sarà dedicata alla mela e al miele, mentre a Palazzo Belmonte Riso arriva un festival internazionale, Seeyousound, dedicato al cinema a tematica musicale. A Villa Filippina si guarda la Luna, mentre al Teatro Orione va in scena lo spettacolo dedicato al Libro della giungla e alle avventure di Mowgli. Non mancheranno i concerti, come quelli al Teatro Massimo che inaugura "Nuove musiche", e gli spettacoli, come quello di beneficenza al Museo delle marionette Antonino Pasqualino.

1. Mela Miele Fest a Caltavuturo. Mela miele Fest porterà nel borgo madonita il meglio della produzione agricola locale per due giorni di degustazioni, visite guidate, escursioni, spettacoli, tavole rotonde e vendita diretta di prodotti delle aziende partner e di artigianato locale.

2. Seeyousound 2018 a Palazzo Belmonte Riso. In Italia è l’unico festival cinematografico a raccontare la musica. E per la prima volta sarà a Palermo, per tre giorni, con corti e videoclip, documentari e film sonorizzati, performance e dj-set.

3. Tour a Casa Florio. Progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l’ultima dimora di Vincenzo Florio III.

4. Evento astronomico "Sorella luna" al Planetario di Villa Filippina. Sarà possibile partecipare a laboratori e spettacoli sotto la cupola dedicati al nostro satellite al termine dei quali sarà possibile osservarlo con i telescopi e fotografarlo col proprio smartphone.

5. Concerti "Nuove musiche" al Teatro Massimo. L’attenzione ai compositori siciliani è il filo che collega tutti gli appuntamenti di Nuove Musiche 2018, a partire dai concerti che si svolgeranno in Sala ONU e al Conservatorio Scarlatti, con Federico Incardona, Francesco Pennisi, Aldo Clementi, Marco Spagnolo, Giovanni Saitta, Giovanni Sollima, Gianni Gebbia (in dialogo con Heiner Goebbels) e le musiche di giovani autori legati al Conservatorio di Palermo, che, come nelle precedenti edizioni, collabora con il Teatro Massimo per Nuove Musiche.

6. Concerto di Giovanni Andrea Zanon al Teatro Politeama. A soli 20 anni è già vincitore di concorsi internazionali in America e in Russia ed ha al suo attivo più di cento concerti in tutto il mondo.

7. Spettacolo "M'avete rotto" al cineteatro Lux. Lo spettacolo è messo in scena dalla Compagnia Stabile del Teatro Porta Portese di Roma, il protagonista Calpurnio è un ricco imprenditore romano che sta per avvicinarsi ai 70 anni di vita.

8. Spettacolo "46 tentativi di lettera a mio figlio" al Piccolo Teatro Patafisico. Il narratore è fermo davanti a un microfono e un leggio. Ai suoi piedi, decine di giocattoli rivolti verso lui, che aspettano impazienti di sentire il racconto. Parte così la lettura della prima lettera, la prima delle 46, una per ogni anno di vita dell’autore. L’obiettivo di chi scrive è ambiziosissimo: spiegare a suo figlio il senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori.

9. Presentazione del libro "Leggete e bevetene tutti" al Punto Flaccovio. Obiettivo del libro non è certo quello di formare i lettori in una materia così vasta e com­plessa, ma piuttosto quello di fornire poche e mirate linee guida per procedere alla scelta del vino senza timore di sbagliare o di essere malamente censurati dagli addetti ai lavori o da quelli che vengono definiti enofighetti.

10. Concerto del duo Borromini e Sergio Schifano al Garibaldi Books & Records. Borromini è un duo nato dall'incontro, orientato alla ricerca e alla sperimentazione sonora, di due compositori palermitani: Aladin Ilou e Giovanni Di Giandomenico.

11. Spettacolo "La battaglia di Orlando e Rinaldo per la bella Angelica" al Museo Pasqualino. Non combatteranno soltanto per conquistare il cuore di Angelica, Orlando e Rinaldo, ma anche a fianco di chi ogni giorno deve vedersela con le piccole e grandi difficoltà dell'autismo.

12. Spettacolo "Come sono diventato stupido" al Teatro Libero. Spettacolo tratto dal romanzo rivelazione dello scrittore francese Martin Page, nuova pièce di Corrado Accordino, in scena con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo ed Alessia Vicardi, una produzione Teatro Binario 7, Monza.

13. Fiera Mediedilizia 2018 alla Fiera del Mediterraneo. Ampi spazi espositivi saranno riservati ad aziende leader del settore, con l’intento di stimolare e favorire l’incontro di piccole, medie e grandi imprese, nonché professionisti del settore: ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, esperti agrari, imprese edili.

14. Mostra “Tina Whitaker. La musica e ritagli di vita dei primi del ’900” a Villa Malfitano. Un'esposizione di edizioni e manoscritti musicali, articoli e programmi di sala che testimoniano l’assidua pratica della musica in casa Whitaker e la ricca veste musicale della Palermo liberty.

15. Spettacolo "La mano felice. Il castello del principe Barbablù" al Teatro Massimo. A dirigere l’Orchestra del Teatro Massimo sarà il direttore ungherese Gregory Vajda, al debutto in Italia, che dell’opera di Bartók è uno degli interpreti più affermati.

16. "Hangar dance" all'aeroporto di Boccadifalco. All’interno dell’hangar, prima di salire a bordo, si potrà assistere a una lezione di avvicinamento al volo e, una volta tornati a terra, ognuno riceverà da parte dei piloti il battesimo dell’aria.

17. Spettacolo "Il libro della giungla, il viaggio di Mowgli" al Teatro Orione. I più piccoli avranno la possibilità di assistere dal vivo alla rappresentazione di una delle storie che ha appassionato intere generazioni. In scena andrà il bambino trovato dai lupi nella giungla e allevato nel branco, Mowgli, interpretato da Andrea Manganotto, assieme all'amico del cuore, l’orso Baloo (Francesco Antimiani), e alla pantera Bagheera (Juliana Moreira).