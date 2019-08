Sagra del melone giallo, street food e Retrò fest: gli eventi clou del weekend

Parola d'ordine del weekend è sapore, quello antico dei piatti che sono ormai tradizione. Da Roccamena a Baucina, passando per le bellezza del borgo di Petralia Soprana, un concatenarsi di sagre in cui le degustazioni di prodotti tipici si alternano alla bellezza del folklore. Anche Pollina è pronta a cambiar volto con il Valdemone festival. A Petralia Sottana torna invece il Raduno Mediterraneo Jazz Manouche. Non mancheranno, quindi, la buona musica (rock, jazz e classica) e le passeggiate alla scoperta degli angoli più sconosciuti della città. Ecco allora gli eventi da non perdere assolutamente dal 23 al 25 agosto a Palermo e provincia.

1. Sagra del Grano e Street food fest a Baucina. Cibo, cultura e tradizioni al festival della cultura contadina. Un'occasione imperdibile per poter conoscere e gustare l'eccellenza dei prodotti enogastronomici del territorio.

2. A Petralia Soprana torna la Sagra del Sale. Nel territorio di Petralia Soprana è presente un giacimento di salgemma tra i più ricchi d'Europa. Ogni anno in occasione della sagra si svolge il Festival Internazionale del Folklore, con esibizioni di gruppi folk provenienti da diverse parti d' Italia e del mondo.

3. Meloon festival, il sapore del melone giallo e la musica dei Tinturia a Roccamena. Il mondo dell'agroalimentare si sposa con il divertimento. Incontri, degustazioni, esposizioni, intrattenimento e tanta musica nello scenario suggestivo dell'entroterra siciliano. Momento da non perdere quello con la musica di Lello Analfino e dei Tinturia.

4. Rock, country e burlesque: al Nautoscopio torna il Retrò Fest. Giunto alla sua seconda edizione, il RetròFest è l'unico evento del territorio dedicato alle sonorità dei tempi “trascorsi”, un viaggio, un’esperienza da vivere al Nautoscopio Arte.

5. Valdemone Festival a Pollina. Torna scoppiettante più che mai il festival delle arti di strada, della musica e del nuovo circo della Sicilia occidentale che quest'anno festeggia i suoi dieci anni di vita.6.

6. "I percorsi delle panchine" tra letture e musica: a Terrasini si ricorda Andrea Camilleri. Si tratta di un progetto promosso dalla Biblioteca comunale "Claudio Catalfio" di Terrasini in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e l'assessorato al Turismo del Comune di Terrasini.

7. Ficarazzi Village Food. Il gusto e il profumo del cibo da strada, l’aroma autentico della Sicilia faranno da protagonisti a questa grande festa: milza, arrosticini, salsiccia, panelle, birra alla spina, sono i principali prodotti che delizieranno i palati dei visitatori.

8. Torna Castelbuono Classica. Come da tradizione appuntamento nel weekend con i concerti pomeridiani gratuiti mirati a valorizzare i talenti emergenti siciliani. A definire il volto grafico della quinta edizione è Maurizio Pometti.

9. Terrasini opera festival, La Traviata di Verdi nell'anfiteatro Villa a Mare. Appuntamento con La Traviata di Giuseppe Verdi con le note dell'Orchestra Filarmonica della Sicilia e il Coro Lirico Mediterraneo. Direttore artistico e di produzione Nuccio Anselmo.

10. Notti clandestine a Termini Imerese. La nona edizione della manifestazione prende vita nel suggestivo scenario di Piano Barlaci.

11. Medioevo e Barocco a lume di candela a Caccamo. Visite culturali al Castello medievale e al settecentesco pavimento maiolicato di San Benedetto alla Badìa. A conclusione della serata degustazione gratuita di prelibatezze di Sicilia: nutella di pistacchi, miele balsamico, creme di limoni o mandorle e confetture di fichidindia.

12. Carini sotterranea, tour guidato alla scoperta di grotte e catacombe. Torna a grande richiesta l'appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta di Carburangeli

13. "Crime night, caccia all'assassino". Il gioco investigativo a squadre nel cuore del centro storico tra indizi da superare ed enigmi da risolvere, per chiudere il caso e catturare il colpevole.

14. Enigmi alchemici e messaggi esoterici: tour alla scoperta di Cagliostro. L'itinerario indaga la complessità della figura e dell'opera di Cagliostro, uomo enigmatico e affascinante, idolatrato e odiato al tempo stesso, capace di imprimere la propria impronta nella cultura dell’epoca.

15. Notti sotterranee, apertura serale alla Catacomba di Porta d'Ossuna Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà nuovamente aperto al pubblico in via eccezionale nelle ore serali, con l'organizzazione di visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il monumento.

16. Proiezione di "Amarcord" di Fellini allo Stand Florio. "Talè, i classici sotto le stelle" è un’occasione per passare una serata all'aria aperta, gustare la visione di un bel film e parlare di cinema nella cornice liberty dello Stand Florio.

17. Live di Urban Fabula & Gegè Telesforo al Country. Gli Urban Fabula & Gegè Telesforo, dopo lo strepitoso successo del concerto di due anni fa, saranno nuovamente i protagonisti di "Jam In The Night".



18. Tour "Palermo a luci rosse". Meretrici, case chiuse, passioni clandestine e pratiche amatorie. L'associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone l'ultimo appuntamento estivo con "Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse", il tour originale ideato nel 2016 sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo: dalle Veneri ericine alla legge Merlin.

19. A Petralia Sottana torna il Raduno Mediterraneo Jazz Manouche. Oltre 70 musicisti invaderanno le Madonie. A organizzare la manifestazione l'associazione Sulle Orme di Django con il sostegno del Comune di Petralia Sottana. A presentare le esibizioni serali, l'attore e regista Cocò Gulotta.

20. Al via la quarta edizione del Cefalù film festival. Nelle prime due serate, in programma nella base logistico addestrativa dell'Esercito Italiano, verranno proiettati 24 film per sera.

21. A Termini Imerese torna Marina d'Amare. Sarà la voce della signora della canzone italiana Iva Zanicchi ad impreziosire la seconda edizione della manifestazione. Il programma per la due giorni, finalizzata a valorizzare il pescato locale, le eccellenze e gli chef locali, prevede cooking show, percorsi enogastronomici, dj set e concerti.