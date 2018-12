La Fieravecchia ai Lattarini, Babbo Natale al parco Uditore: gli eventi clou del weekend

Non solo Natale. Sebbene Palermo sia addobbata a festa e, per l'intero weekend che anticipa il 25 dicembre, ci siano più presepi viventi che eventi mondani, la città offre spunti anche per tutti gli altri. Alla piscina comunale va in scena la prima festa dell'acqua, mentre alle spalle di piazza Sant'Anna, nell'ex via ai Lattarini, si torna al passato con Fieravecchia. Intanto Babbo Natale arriva in anticipo al Parco Uditore, mentre il bambin Gesù e i re magi prendono vita in un presepe all'Arenella. Non mancheranno mostre, sagre come quella dei sapori madoniti nella Val d'Himera e mercatini come quello a Montemaggiore Belsito e Aliminusa.

1. “Festa dell’acqua” alla piscina comunale. La prima festa dell’acqua a Palermo sarà all’insegna della solidarietà. A organizzarla l’associazione sportiva dilettantistica “Rari Nantes”, che da 30 anni svolge attività agonistica nella pallanuoto, nel nuoto sincronizzato e nel nuoto.

2. Fieravecchia ai Lattarini. Fieravecchia è il nome della fiera che si svolgeva, fin da tempi antichissimi, nell’omonima area palermitana, limitrofa ai Lattarini, abitata da mercanti d’arme, di tele di alona, iuta, e canapa.

3. Sagra "I sapori della Val d’Himera Settentrionale. Una kermesse gastronomica lunga un’intera giornata per celebrare i profumi e i sapori delle eccellenze agroalimentari del territorio madonita.

4. Presepe vivente all'Arenella. Nel quartiere marinaro, all'interno del centro storico della borgata, la Parrocchia San Antonio da Padova guidata dal parroco Don Francesco Di Pasquale assieme con i parrocchiani daranno vita a quello che è accaduto circa 2000 anni fa a Betlemme in occasione della nascita di quel bambino Gesù venuto sulla terra per la salvezza del mondo.

5. Babbo Natale al Parco Uditore. Babbo Natale, prima di intraprendere il suo lungo viaggio di consegna dei regali, si fermerà a giocare, cantare e ballare con i bimbi di Palermo domenica mattina proprio al Parco Uditore.

6. Mostra di Samuele Michele Cascino a Villa Niscemi. Samuele Michele Cascino, nato a Palermo nel 1995 in una famiglia di musicisti inizia da piccolissimo gli studi musicali e precisamente il violino completandoli nel 2014 al Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini “ di Palermo con il massimo dei voti.

7. Spettacolo "Pablo y Amanda" al Teatro Lelio. La piece teatrale è scritta, diretta e interpretata da Emanuela Tolomeo con Emanuela Tolomeo, con Enrico Muratore, voce off Giuseppe Artale, musica Simon Albino Francis Cipolla e fotografia Elisabetta Errante.

8. Mostra mercato a Montemaggiore Belsito e Aliminusa. Tre giornate all'insegna della valorizzazione e della promozione dei prodotti di qualità: tra degustazioni, incontri, convegni e momenti di riflessione sul futuro dell'agricoltura e dell'artigianato in Sicilia.

9. Presentazione del libro "La Sicilia al tempo dei Borbone" all'Antica Focacceria San Francesco. A cena con l’autore Gaetano Basile, alla scoperta della storia che c’è dietro i più celebri e popolari tra i piatti tipici della tradizione siciliana, passando per i vizi, le virtù e le fake news sulla dinastia dei Borbone.

10. Mostra mercato di Nino Parrucca a piazza Castelnuovo. I protagonisti saranno le ceramiche, il vetro soffiato, i prodotti alla lavanda, bijoutteria, ornamenti e composizioni floreali, cuscini, ricami abiti, e accessori di moda e due associazioni benefiche: i biscotti fatti dai ragazzi del carcere minorile "Malaspina" di Palermo e la vendite delle CioccoLatte.

11. Natale al Museo Pasqualino. Al Museo Pasqualino si inaugura Natale al museo, una rassegna teatrale che, attraverso fiabe e racconti, coinvolgerà i più piccoli e le loro famiglie in un viaggio nel mondo della tradizione e della fantasia.

12. Presepe vivente ai Danisinni. Il Presepe vivente si svolgerà dentro lo scenario della Fattoria Sant’Agnese, ai Danisinni. Sono stati coinvolti, inoltre, i genitori, che canteranno, diretti dal maestro, canzoni suggestive della tradizione.

13. Sfilata natalizia in bicicletta. La pedalata sarà facile con un percorso rilassante (9.10 Km) studiato per tutti i ciclisti e pensato anche per famiglie con bambini. Trattandosi di una pedalata sfilata natalizia, il percorso è organizzato con più soste, per permettere di scattare tante foto in totale relax. È consigliato abbigliamento a tema.