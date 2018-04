Street food di pesce, "La via dei librai" al Cassaro: gli eventi clou del weekend

Primaverile, escursionistico, sostenibile. Tre le parole d'ordine per questo weekend ricco di appuntamenti che mettono d'accordo ogni tipo d'interesse. Tante le iniziative legate alle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra, dall'Orto Botanico di Palermo a Cefalù, e tante altre invece per festeggiare la Giornata della Terra Madre, come quelle organizzate al Bioparco di Carini. Molti i concerti, tra tutti quello di Giovanni Allevi al Golden, i festival, come quello di Primavera a villa Filippina, e le manifestazioni, come La via dei librai al Cassaro Alto. Non mancheranno spettacoli teatrali, escursioni ad alta quota e mostre.

1. Festa dello street food di pesce a Sanlorenzo Mercato. Coppi di ciciriello e calamari, il fish and chips, il pesce spada e i calamari cotti alla griglia nel giardino del Mercato, tra i profumi dell'orto.

2. La via dei librai al Cassaro Alto. Le ultime edizioni hanno registrato la presenza di oltre 30.000 visitatori e 65 espositori tra librai, editori, scuole, istituzioni culturali di primaria importanza, università.

3. Concerto di Giovanni Allevi al teatro Golden. Ha scelto di tornare a suonare dal vivo in Sicilia il maestro Giovanni Allevi, che porterà anche sull'isola il mastodontico spettacolo ‘Equilibrium Tour’.

4. Earth Day 2018 all'Orto Botanico. La giornata coinvolge ogni anno quasi duecento paesi nel mondo nel nome della salvaguardia dell'ambiente e dell'intero pianeta e a difesa del diritto etico a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile.

5. Mostra degli artisti al vicolo della morte. L'intento è quello di incontrarsi e mostrarsi liberamente, senza limiti di selezione tematica o curatoriale. Ogni artista porta con sé la sua opera, la istalla, si intrattetiene con gli altri e poi se la riporta indietro. Ci saranno a disposizione chiodi e martello, ma ognuno provvederà alla propria didascalia.

6. Tour alla Badia Nuova. Eccezionalmente aperta al pubblico, la piccola chiesa faceva parte del monastero di S. Maria di Monte Oliveto, sede dell’antico Arcivescovado fatto edificare da Gualtiero Offamilio e poi abbandonato nel XV secolo.

7. Presentazione del libro “Alle armi, cavalieri!” a Villa Zito. La presentazione del libro edito da Donzelli con le storie del puparo Mimmo Cuticchio che ha fatto rivivere storie e paladini.

8. Manifestazione Wedding Style a Villa Boscogrande. Il tema scelto per la seconda edizione di Wedding Dreams è il Fantasy e per realizzarlo saranno utilizzati circa 30 mila steli e svariate tipologie di ortensie, orchidee Phalaenopsis, calle, rose inglesi, tulipani e, per il verde, steli di Gloriosa Amaranthus, Ornitogallo, Panicum Delphinium.

9. Spettacolo "Occident Express" al teatro Biondo. Prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e Officine della Cultura, lo spettacolo racconta l’incredibile storia di Haifa Ghemal, un’anziana donna di Mosul che nel 2015 si mise in fuga con la nipotina di 4 anni percorrendo 5000 chilometri, dall’Iraq al Baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”.

10. Festival della Cultura Creativa a Palazzo Branciforte. Il patrimonio culturale europeo come radice di memoria, identità, dialogo, coesione, creatività, futuro è il tema dell'edizione 2018 e il filo conduttore che legherà tutte le iniziative organizzate in Italia.

11. Festa di Primavera 2018 a Villa Filippina. Due giorni dedicati alle attività all’aperto e al relax per festeggiare l’avvento della stagione primaverile. Per l’occasione, il giardino di Villa Filippina verrà suddiviso in diverse aree, ognuna delle quali sarà dedicata ad una attività diversa: area relax, area sport, area giochi vintage.

12. Giornata Internazionale della Madre Terra al Bioparco di Sicilia. L’evento, organizzato in linea con le finalità della campagna “Foreste sottosopra” ideata dalla Uiza (Unione Italiana Zoo e Acquari), nasce dal desiderio di sensibilizzare adulti e bambini sul fenomeno della deforestazione non controllata.

13. La domenica al parco della Favorita. Le principali attività sono rivolte ai bambini, i “veri” eredi del parco. Per loro il palinsesto offre spettacoli di bolle a cura del Mago Lollo, voli in mongolfiera fino a 30 metri d’altezza nel Giardino dello Sport, bumber ball nel prato di Case Rocca. Ma anche una vera e propria “caccia al tesoro”, a partire da villa Niscemi e lungo tutto il parco.

14. Escursione e trekking a Cozzo di Paola. La collina di Cozzo Di Paola, sui rilievi nord-occidentali della Conca d’Oro, presenta, sul dosso sommitale e sui fianchi, un esteso affioramento di rocce carbonatiche, su cui i fenomeni atmosferici agiscono intensamente creando particolari forme superficiali tipiche dei terreni carsici.

15. Concerto di Tom Harrel al Real Teatro Santa Cecilia. La critica internazionale è concorde nel definire "genio" Tom Harrell. In prima nazionale per Palermo Capitale Italiana della Cultura, Tom Harrell Quartet in concerto al Real Teatro Santa Cecilia con un doppio spettacolo.

16. Spettacolo "Sorella con fratello" al teatro Libero. Tra canzoni, ricordi familiari, si disvela progressivamente, con forza, l'entità di una tragedia che ha visto coinvolti i due fratelli in un omicidio familiare: al Teatro Libero va in scena lo spettacolo di Alberto Bassetti, per la regia di Alessandro Machìa.

17. Earth Day 2018 a Cefalù. Un modo per promuovere l'immagine turistica della città e sensibilizzare cittadini e visitatori alle tematiche ambientali. Sarà un grande contenitore di iniziative: dalla “Dieci chilometri” di podismo, inserita nel circuito Running Sicily 2018, alle escursioni naturalistiche guidate nel Parco urbano della Rocca di Cefalù, dalle prove a cavallo per grandi e bambini, alle visite alla tenuta Bordonaro, fino ai voli in parapendio e mongolfiera.