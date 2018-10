Dal Miao Festival allo spettacolo di Beppe Fiorello: gli eventi clou del weekend

Un ponte lungo quattro giorni dà il benvenuto a novembre. Mentre alcune famiglie sono già alle prese con le vacanze scandite da un rosso sul calendario, molte altre attendono la "festa dei morti", tra manifestazioni, spettacoli e tanto cibo e tante altre cercano appuntamenti curiosi per trascorrere al meglio questo lungo fine settimana. Così, a Palermo, troveranno il Miao Festival, dedicato ai tanto amati gatti, ma anche l'ultimo spettacolo di Beppe Fiorello al Teatro Golden. A Palazzo Bonocore inaugurerà la mostra multimediale di Modigliani, ma anche dei suoi amici, mentre Manifesta, la grande biennale che ha fatto tappa per quattro lunghi mesi proprio nel capoluogo siciliano, si avvicina ai titoli di coda.

1. Miao Festival a Villa Principe di Castelnuovo e di Villaermosa. Un programma ricco di incontri, con la possibilità di conoscere alcune tra le razze più belle presenti in Sicilia grazie ad allevatori accreditati, curiosità, momenti di lettura, e ancora mostre, laboratori per bambini e tanto altro.

2. Spettacolo di Giuseppe Fiorello al Teatro Golden. In questo spettacolo, Giuseppe Fiorello sale a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvola la sua infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, raccontando le persone, attraverso vicende buffe, dolorose, nostalgiche che potranno sembrare persino incredibili ma realmente accadute.

3. Mostra "Modigliani Experience, Les Femmes" a Palazzo Bonocore. Un evento nell’evento, che rientra nelle manifestazioni di Palermo Capitale della Cultura 2018, per un’esposizione significativa e ricca d’informazioni sulla vita parigina di Amedeo Modigliani, oltre che su alcuni dei suoi più importanti amici.

4. Manifesta 12, ultimo atto. A partire da giovedì 1 novembre fino a domenica 4 novembre, il Teatro Garibaldi, l’Orto Botanico e moltissimi altri luoghi de Il Giardino Planetario - Coltivare la Coesistenza ospiteranno proiezioni, conferenze e dibattiti pubblici, workshop e performance.

5. Premio Efebo d'Oro al Cinema De Seta. Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini inaugureranno la quarantesima edizione del Premio Internazionale nella grande area di archeologia industriale che tra fine Ottocento e inizi Novecento era sede delle famose Officine Ducrot e oggi mostra la ricchezza di espressione delle arti contemporanee nella città.

6. Tour Palermo misterica. Antichi rituali, formule incantatorie e significati magico - simbolici, tramandati da generazioni a generazioni, che trovano origine in un passato assai lontano. Tra storie, aneddoti, personaggi e rituali “magici”, sarà la voce delle stesse magare e delle fattucchiere, aiutate dalle numerose presenze inquiete ed occulte, a riprendere vita per far scoprire le antiche memorie popolari.

7. Spettacolo "Sciusciata" al Teatro San Francesco di Sales. L'opera è un omaggio rivisitato de "Il Ventaglio" di Carlo Goldoni, messo in scena dal celebre commediografo nel 1763. Al contempo si omaggiano anche "La Cavalleria Rusticana" ed i compositori Pietro Mascagni ed Antonio Vivaldi, che rivivono in "Sciusciata" con alcune loro opere.

8. Concerto dei Soundtrip Acoustic Trio al Blue Brass. Calati profondamente nel solco di un’esperienza largamente diffusa in Europa e negli Stati Uniti, i tre musicisti si faranno promotori di un recupero di quella tradizione che, a partire dagli anni ’60-‘70, avrebbe inevitabilmente apportato una nuova visione della musica e dei linguaggi del jazz.

9. Capodanno celtico a Sanlorenzo Mercato. In scaletta canti popolari, reels e jigs, per un repertorio che affonda nella tradizione irlandese e ne ricrea perfettamente le atmosfere. Per un'intera serata Sanlorenzo si trasforma così in una locanda medievale, tra note e costumi originali, con uno spettacolo d’arte, recitazione e musica.