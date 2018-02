Concerto a bordo del tram, mostra mercato a Palazzo Asmundo: gli eventi clou del weekend

Un tram che diventa palcoscenico, un palazzo nobiliare che ospita un mercatino. Non si tratta di un ossimoro ma di un nuovo modo di vivere la città. Il primo weekend di febbraio, infatti, vedrà come protagonisti dei tradizionali luoghi cittadini adibiti per l'occasione ad un originale uso: a bordo delle quattro linee Bombardier, ad esempio, saranno ospitati dei concerti i sound della musica live in acustico. A Palazzo Asmundo, invece, la seconda edizione di Sicilian Handmade Market, la mostra mercato sulle eccellenze dell'artigianato. Spazio anche a mostre e cene, convegni e laboratori, tour e spettacoli, come quello su Cenerentola.

1. Concerti “Palermo tram and square rock 2018”. Due giorni di concerti nei nuovi mezzi di trasporto pubblico e nella piazza simbolo della cultura in città. L’idea è dell’artista Gioacchino Cottone, presentata dalla associazione culturale Anni 60. Protagonisti saranno luoghi di incontro cittadini, che diventeranno spazio per una manifestazione pluriculturale e aperta a tutti.

2. Manifestazione "Domenica al museo" a Palazzo Abatellis. Un tour per le sale del palazzo, originariamente residenza di Francesco Abatellis. Tra sculture, tele, manufatti lignei, maioliche potranno essere ammirati Il Trionfo della morte, celebre affresco di autore ignoto proveniente da Palazzo Sclafani, L'Annunziata di Antonello da Messina e il busto quattrocentesco di Eleonora d'Aragona realizzato da Francesco Laurana.

3. Cena e concerto di John Serry al Caffè del Teatro Massimo. È tutto racchiuso nel suo ultimo album, dal titolo “Disquisition”, il nuovo linguaggio musicale sviluppato negli ultimi 10 anni da John Serry, raffinato pianista e compositore newyorkese, la cui casa sono i tanti paesi in cui risiere anche per lunghi periodi e nei quali si esibisce lasciando traccia indelebile del suo passaggio.

4. Convegno “Erasmus: un passaporto per l’integrazione e l’istruzione universitaria” all'Hotel de France Casa del Goliardo. Obiettivo dell’iniziativa è di analizzare gli effetti di trent’anni di Erasmus sotto i profili sociologici, pedagogici, politici e culturali focalizzando il significato del Programma europeo in una realtà, quale quella palermitana, per molti versi esemplare e paradigmatica.

5. Spettacolo "Cenerentola tra fiaba e realtà" al teatro San Filippo Neri. Prende spunto dalla Cenerentola del celebre cartone animato della Walt Disney, ma si arricchisce di un finale diverso e molto originale che vuole trasmettere ai bambini il senso più vero e profondo dell'amore e della vita in generale.

6. Tour Catacombe di Villagrazia di Carini. Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli apparati pittorici che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento: il sacrifico di Isacco, Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupe, l’adorazione dei Magi.

7. Concerto dei Nick & June alla Fabbrica 102. Direttamente da Norimberga (Germania), i Nick & June: un progetto indie-folk nato attorno al cantante e compositore Nick Wolf. Partito solista nel 2011, diventato un duo con l'ingresso di Julia Kalass durante la registrazione del primo album, che è stato pubblicato alla fine del 2013, il gruppo Nick & June è stato ampliato a trio nel 2015 con l'aggiunta di Florian Helleken e a quartetto nel 2016 grazie a Suzie-Lou Kraft.

8. Concerto dei The Pitch al Blue Brass. Un nuovo progetto musicale assemblato da Fabio Lannino, un gruppo di amici e docenti, tutti artisti professionisti riuniuti per una produzione dove la musica e l’ascolto sono i protagonisti assoluti.

9. Mostra mercato Sicilian Handmade Market a Palazzo Asmundo. Due giorni per la mostra mercato che raccoglie in un unico spazio le diverse e particolari eccellenze dell’artigianato siciliano.

10. Concerto di Elisa Tomellini al Teatro Politeama. Vincitrice di diversi concorsi internazionali, è stata definita dalla rivista PianoTime "una promessa del pianismo italiano". Si è esibita in molti teatri italiani ed esteri ed è una grande appassionata di alpinismo.