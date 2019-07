Festa della birra a Balestrate, yoga e musica in montagna: gli eventi clou del weekend

Birra, pupi e musica. Weekend ricco quello alle porte. Mentre a Balestrate quindici birrifici porteranno in piazza le migliori birre artigianali da accompagnare - rigorosamente - allo street food locale, a Palermo, a Palazzo Riso, torna La Macchina dei Sogni con un omaggio speciale dedicato alla luna. Intanto al Verdura saliranno sul palco i tre tenori de Il Volo e a Sanlorenzo Mercato andrà in scena la festa dedicata al cous cous. A Piano Battaglia spazio alla musica, con la prima rassegna ad alta quota (d'estate). Non mancheranno spettacoli, concerti e appuntamenti per bambini.

1. BeerStreet Festival a Balestrate. Quindici birrifici, rigorosamente siciliani, e quindici produttori di street food, animeranno per tre intere giornate il belvedere della città marinara di Balestrate, meta turistica apprezzata per il suo mare cristallino.

2. La macchina dei sogni. A distanza di mezzo secolo esatto dall’allunaggio, La Macchina dei Sogni, il festival di teatro di figura e di narrazione creato da Mimmo Cuticchio, dedica il suo programma alla Luna e alle sue irrimediabili influenze letterarie (e non) sulla Terra. Il popolo fantastico degli artisti e dei poeti ha “adorato” la Luna, l’ha cantata, vezzeggiata, illusa: lì sta la ragione, qui rimane la follia.

3. Concerto de Il Volo al Teatro di Verdura. Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, il nuovo album dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme.

4. Festa del cous cous di pesce a Sanlorenzo Mercato. In una postazione esterna creata ad hoc per l’occasione la Pescheria di Sanlorenzo proporrà il suo cous cous di pesce e verdure: pesce spada, rana pescatrice, cozze, e poi carote, zucchine e peperoni, il tutto imbevuto e profumato in una ricca e ghiotta zuppa di pesce aromatizzata alla menta.

5. Mufara Fest a Piano Battaglia. Per il primo anno, a Piano Battaglia, sulle Madonie siciliane, è stato costruito una rassegna vera e propria, un cartellone di musica, parole, degustazioni, visite guidate, lezioni di yoga, mountain bike ed escursioni sui sentieri natura e all’Abies Nebrodensis, l’abete endemico di queste zone.

6. Spettacolo "Pazzo d'amore" all'Arena Re di Campofelice di Roccella. Lo spettacolo di Sergio Vespertino è il primo della stagione che mantiene viva la tradizione dell’Arena Re, che si pone come un importante centro di diffusione della cultura a Campofelice di Roccella.

7. Spettacolo "Ciao Matteo, dove sei?" ai Cantieri Culturali. Alla ricerca di un confronto con Matteo Messina Denaro. Un inedito invito a consegnarsi alla giustizia, schietto e diretto, al superlatitante di Cosa Nostra, chiamato a rispondere a tanti perché che affliggono la storia del nostro Paese e non solo.

8. Spettacolo "Bolero" al Teatro di Verdura. La serata firmata dal Teatro Massimo inizierà con Plasma, coreografia di Longo su musica di Mauro De Pietri, duo interpretato da Alessandro Cascioli ed Emilio Barone del Corpo di ballo della Fondazione. A seguire tre momenti tratti da grandi balletti dell’Ottocento, La bella addormentata, Giselle e Don Chisciotte

9. Concerto di Tunaman al Nautoscopio. Punto cardine dei Trinakriù, formazione pionieristica del reggae siculo, solista affermato dal 2004, Tunaman ha all’attivo centinaia di concerti lungo lo Stivale e in Europa, in apertura ai nomi più affermati del panorama internazionale: da Capleton a Junior Kelly, passando per Julian Marley, figlio del leggendario Bob.

10. Tour alla Torre di San Nicolò. Apertura straordinaria serale della Torre di San Nicolò: visite assistite alla Torre medievale fino alla terrazza, dalla quale sarà possibile ammirare il panorama notturno sul centro storico, la vista più bella di Palermo.

11. Campofelice free music 2019. Il suddetto evento si articolerà in quattro serate: 19 e 21 luglio e 19 e 21 agosto 2019 in ognuna delle quali sarà presentato un concerto eseguito da una formazione di 4/5 musicisti e cantanti di fama internazionale.