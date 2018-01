Dal firmacopie di Gianni Morandi ai tour a luci rosse: gli eventi clou del weekend

Il weekend promette tempo mite. E questo è il miglior punto di partenza per scoprire la città come un vero turista. Abbigliamento comodo e via alla scoperta della Palermo a luci rosse, della Palermo sotterranea e di quella fattucchiera. Spazio anche a spettacoli, tra concerti e teatri come il musical in lingua dei segni e "Il giuramento" al teatro Biondo. Un appuntamento imperdibile per fan senza età però è quello al centro commerciale La Torre. Lì farà capolino Gianni Morandi per un pomeriggio all'insegna dei suoi migliori successi. Ecco allora una selezione degli eventi imperdibili di questo weekend.

1. Firmacopie di Gianni Morandi al centro commerciale La Torre. D'amore d'autore è il quarantesimo album in studio di Gianni Morandi, pubblicato il 17 novembre 2017. Il disco è composto da nove brani, di cui otto inediti e una cover, rappresentata da Onda su onda di Paolo Conte, cantata in duetto con Fiorella Mannoia.

2. Teatro dell’Opera di Dresda con Lohengrin all'Uci Cinema Palermo. I ruoli dei protagonisti Elsa e Lohengrin sono affidati a Anna Netrebko e Piotr Beczała, sotto la direzione raffinata e rigorosa di Christian Thielemann. L’opera vede alla regia Angela Brandt, nella versione di Christine Mielitz.

3. Spettacolo "Sono troppo foto... igienico" al Teatro San Filippo Neri. Una parodia dello stress in chiave assolutamente ilare, capace di ironizzare sui tanti momenti della vita di ognuno di noi: il risveglio, il traffico, la fotografia, un’operazione quanto più innocua possibile come il buttare la spazzatura. Un’ora e mezza di spettacolo, che promette di tenere incollati sulle poltrone gli spettatori.

4. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. In programma Gran Partita in si magg. KV 361 di Wolfgang Amadeus Mozart e Verklärte Nacht, (Notte trasfigurata), di Arnold Schönberg. Sarà calato il sipario artistico di Gustavo Mancinelli che rappresenta Eschilo alla corte di Gerone a Siracusa.

5. Spettacolo "Sonando con sì dolce nota" al Teatro alla Guilla. Tra cronaca giudiziaria, detective-story e apologo nero, rapidissime biografie di musicisti celebri (e personaggi legati alla musica) per penetrare nel segreto della loro morte. Uno spettacolo in movimento, svolto in spazi diversi; ma anche un viaggio non solo come sollecitazione alla divulgazione o al saperne di più, ma anche e soprattutto all’interrogazione e ai dubbi che l’indagine proposta dal testo e dallo spettacolo allontana o propone.

6. Tour Palermo a luci rosse. Dalla porneus sacra agli anni della legge Merlin, una storia complessa e affascinante che analizza, tassello dopo tassello, consuetudini e costumi sessuali di un popolo. Un viaggio, articolato nel cuore del centro storico, nei luoghi del proibito palermitani, narrati attraverso aneddoti e testimonianze di vita vissuta.

7. Tour Catacombe di Villagrazia di Carini. Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli apparati pittorici che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento.

8. Tour Belladonna alle Mura delle Cattive. Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, un itinerario per dar luce il filo sottile che separa l’arte di medicare da quella di avvelenare.

9. Spettacolo "Il giuramento" al Teatro Biondo. Il giuramento racconta la storia esemplare di un anonimo professore che nel 1931 sfidò il regime fascista rifiutandosi di giurare fedeltà al partito. Solo 12 professori su oltre 1200 rifiutarono di prestare giuramento. Mario Carrara, medico legale e docente di Antropologia criminale, era uno di questi.

10. Spettacolo "Quattro atti da cani" al Teatro Jolly. I protagonisti dei quattro atti sono i ladri, immaginati nei luoghi più disparati come la strada, un salone di casa, una gioielleria e la sala d’aspetto di un furbo chirurgo plastico. Il gioco teatrale, grazie all’esperienza del cast, passa in rassegna le vicissitudini dei quattro furfanti in modo così originale e imprevedibile che i ruoli si confondono trasformando i delinquenti in vittime della sagacia di gente molto astuta.

11. Spettacolo "Una notte tra le stelle del musical" al Teatro Savio. Lo spettacolo è un coinvolgente mash-up in cui danza, interpretazione, proiezioni scenografiche concorrono a creare un’alchimia di grande fascino e impatto emotivo.

12. Doppio evento Auto System a villa Tempu. Una villa Settecentesca di circa mille metri quadrati ristrutturata e restituita alla città, dopo anni di abbandono e degrado, per farne un polo culturale e di eventi. Auto System, la concessionaria Volkswagen, Seat e Skoda inaugura Villa Tempu - spazio contemporaneo nella nuova sede di viale Regione Siciliana 6855 a Palermo. E lo fa in grande, con due concerti rock di Maurizio Solieri e Ricky Portera, chitarristi che hanno suonato rispettivamente con Vasco Rossi e Lucio Dalla.