Non solo Pasqua, Le Donatella arrivano a Palermo: gli eventi clou del weekend

Non solo Pasqua. Le temperature non si assettano ancora nel pieno spirito primaverile, ma Palermo offre tanti appuntamenti adetti a famiglie e anche ragazzi. Al Conca d'Oro arrivano le gemelle Provvedi, in arte Le Donatella, per un dj set a prova social. E, sempre a proposito di dj, il re della musica elettronica noto per aver creato il party più cool di Ibiza, Sven Vath, sarà l'artista protagonista dell'ultima serata della stagione al Mob. Intanto al Centro Internazionale di Fotografia va in scena la mostra "Boys don't cry" mentre al Teatro Massimo "Idomeneo", sulle note di Mozart.

1. Dj set de Le Donatella al Conca d'Oro. Entrambe le gemelle sono spesso protagoniste dellle pagine di gossip delle riviste più famose. Giulia, la bionda, è attualmente fidanzata con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Silvia, la mora, è stata legata setimentalmente a Fabrizio Corona.

2. Mostra "Boys don't cry" al Centro Internazionale di Fotografia. Boys don’t cry, è il risultato di un progetto che ha coinvolto un gruppo di migranti ospiti del Centro d’accoglienza Asante di Palermo, in un workshop di educazione all’immagine e filmmaking condotto dalla stessa Anzaldi durante la scorsa estate.

3. Dj set di Sven Vath al Mob Disco Theatre. Palermo, insieme a Milano, sarà l’unica tappa italiana. L’evento dalla eco internazionale firmato Unlocked, è l’ultimo appuntamento della stagione in programma al Mob Disco Theatre di Carini. Considerato come un innovatore della musica elettronica, Sven Vath porterà in Sicilia le hit che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

4. Festival Palermo Fantastica a Palermo. La musica d’avanguardia di dj e selector internazionali accompagnerà il viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti e poco noti di Palermo. Palermo Fantastica - già nel nome dichiara un orizzonte d’intenti - non è un festival di sola musica, ma un evento che nella musica vede un linguaggio universale in grado di reinventare le relazioni all’interno di gioielli nascosti e poco accessibili della città.

5. Spettacolo "Idomeneo" al Teatro Massimo. Debutta nel ruolo di Idomeneo René Barbera, tenore che a Palermo è già stato protagonista ne La Cenerentola rossiniana e ne La traviata; ad alternarsi con lui nel ruolo del re di Creta sarà Giulio Pelligra.

6. Percorso In-Side-Out al Teatro Massimo. Mario Bajardi e Giovanna Velardi puntano a mettere in comunione le vibrazioni del suono e della danza. Pubblico e danzatori si muovono negli spazi del Teatro, esplorando insieme suoni, vibrazioni e percezioni. Il corpo è suono. Le ossa, gli organi, i liquidi del corpo hanno un suono.

7. Mostra "I giornali palermitani dell'Ottocento" alla Biblioteca Centrale. Tanti e profondamente diversi tra loro sono i giornali prodotti in quei sessant'anni che hanno cambiato la nostra storia che ha trascritto i propri contenuti proprio in questi numerosi giornali, spesso sconosciuti, attraversando svolte politiche e sociali assolutamente radicali, quali quelle del 1812, del '20, del '48 fino al 1860-61.

8. Concerto di Kate Worker e Riccardo Randisi al Ridotto dello Spasimo. Uno spettacolo proposto dagli stessi Kate Worker e Riccardo Randisi, che vuole rendere un sentito omaggio alla tradizione del musical attraverso la riproposizione di alcuni dei brani più rievocativi della tradizione americana, eseguiti attraverso arrangiamenti originali targati Worker-Randisi.

9. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Propone il raro Duet-Concertino per clarinetto, fagotto, orchestra d'archi e arpa di Richard Strauss, con i solisti Dimitri Ashkenazy e Paolo Carlini. In programma anche “Morte e trasfigurazione” dello stesso Strauss e l’Incompiuta di Franz Schubert.

10. Tour alle Catacombe di Porta d'Ossuna. Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà nuovamente aperto al pubblico in via eccezionale nelle ore serali, con l'organizzazione di visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il monumento.