Dalla notte europea dei musei alla festa della birra: gli eventi clou del weekend

Una notte per scoprire, bere, ammirare. Un weekend dalla eco europea che inaugura una lunga stagione di tour in e outdoor. Una menzione speciale però la merita la notte dei musei, che si terrà in contemporanea in tutte le più importanti città d'Europa ed anche a Palermo. A Sanlorenzo Mercato, invece, la protagonista della festa sarà la birra, ma rigorosamente siciliana e artigianale. Spazio poi agli spettacoli, come "Le nozze di Figaro" che tornano al Teatro Massimo dopo quasi un ventennio, al cinema con SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi, e allo sport con la pedalata targata Ciclo Amnesty.

1. Notte Europea dei Musei a Palermo. Sabato notte sono previste in tutta Europa aperture notturne, per vivere l’atmosfera suggestiva delle visite serali dei musei. Ed anche a Palermo. Porte aperte alle Stanze al Genio, alla Torre medievale di San Nicolò, a Palazzo Chiazzese e a Palazzo Asmundo.

2. Festa della birra artigianale a Sanlorenzo Mercato. Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend sfileranno al Mercato.

3. SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi a Palermo. Il cinema che non si vede. È questo il filo conduttore della nuova edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi che giunge quest’anno alla dodicesima edizione.

4. Spettacolo "Le nozze di Figaro" al Teatro Massimo. Le nozze di Figaro tornano a Palermo dopo ben 18 anni; il nuovo allestimento è stato realizzato dal Teatro Massimo in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Petruzzelli di Bari.

5. Spettacolo di Martufello al Gran Teatro Tenda. Attore genuino e geniale, riesce a dare ai personaggi da lui interpretati una verve comica straordinaria. E le sue origini “ciociare” lo rendono ancor più accattivante.

6. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

7. Passeggiate "Le mille e una Palermo, itinerari alla scoperta del patrimonio arabo-normanno". Un itinerario di scoperta del patrimonio arabo-normanno” promosso dal Comune di Palermo e ideato dall’associazione Sguardi Urbani che da anni lavora sul territorio promuovendo un’idea di città alternativa, sostenibile e inclusiva. “

8. Fiaccolata per Noura Hussein a Piazza Verdi. Ormai è diventato un caso internazionale e anche Palermo vuole dare il suo contributo per chiedere al presidente del sudan, Bashir, di graziare la giovane donna condannata a morte e di rilasciarla subito.

9. Ciclo Amnesty 2018. Si pedalerà in giallo, colore di Amnesty International, con le bandiere, con le magliette gialle o con qualcosa di giallo, per sostenere le campagne dedicate alla tutela dei diritti umani.

10. Concerto di Duncan Ward al Teatro Politeama. Ritorna sul palcoscenico del Politeama Garibaldi l'astro nascente della direzione d'orchestra, Duncan Ward, protagonista di un esaltante concerto della scorsa stagione.

11. Concerto di Aurora D'Amico a I Candelai. Aurora D’Amico si esibirà per le finali dell’Arezzo Wave Band Sicilia 2018 e presenterà al pubblico i brani dell’album d’esordio "So many things".

12. Concerto Claudio Giambruno al Country Club. Pluri-premiato sassofonista e docente della scuola popolare di musica del Brass Group, sarà accompagnato sul palco da Giovanni Conte al pianoforte, Giovanni Villafranca al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria.

13. Spettacolo in ricordo di Giovanni Falcone al Tatum Art. La vita di Falcone, dunque, come strumento per raccontare come cresci, se nasci e vivi a Palermo. Uno spettacolo che, nonostante gli argomenti, si evolve seguendo punti di vista divertenti, necessari per tenere sempre a mente che è una festa. Fondamentali per togliere alla mafia la sua arma più forte: la paura.

14. Tour "Qanat al gesuitico alto". Accompagnati da un gruppo di guide speleologiche, i partecipanti potranno percorrere parte del cunicolo sotterraneo - immerso nell'acqua ad un'altezza costante di 50 centimetri - e scoprirne storia e funzionamento.

15. Tour "In nomine patris" a palazzo Chiaramonte. Universalmente conosciuto dapprima come “Hosterium”, poi semplicemente “Steri”, l'edificio, dall'aspetto di una grande e imponente fortezza militare, custodisce al suo interno opere di grande valore artistico come il prezioso soffitto ligneo che, con il suo intreccio narrativo, rappresenta un vero e proprio trattato di storia medievale per immagini.

16. Tour "Archeotour" all'area archeologica di Solunto. Parte integrante del percorso sarà la visita all'interno dell'Antiquarium, aperto al pubblico nel 2003, che conserva reperti come statue, capitelli, frammenti architettonici, monete e utensili.

17. Tour "Palermo Dantesca". Una passeggiata nell'universo dantesco che si snoda tra le viscere del circuito cittadino palermitano, tra ricostruzione storica e letteraria.

18. Tour alle Catacombe di Porta d’Ossuna. Vasto cimitero paleocristiano sotterraneo, datato al IV secolo d.C., luogo di sepoltura e rituali funerari delle prime comunità cristiane della Panormus romana, sede di miti e leggende famosissime, prima tra tutte quella dei Beati Paoli che usarono la catacomba come passaggio segreto.

19. Tour alla catacomba di Villagrazia di Carini. La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, situata a due passi da Palermo lungo la statale 113, può essere considerata il cimitero paleocristiano sotterraneo più esteso della Sicilia occidentale.

20. Laboratorio "E' caccia ai dinosauri" all'Orto Botanico. Scheletri giganteschi, piante carnivore o misteriosi fossili, sono solo alcuni dei protagonisti di questo safari “giurassico” tra prove di abilità, laboratori divertenti e ‘eruzioni vulcaniche’.