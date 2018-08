Sagra delle nocciole, street food fest e ballo della cordella: gli eventi clou del weekend

Tradizione e gusto. Sono le due parole che costituiscono il filo rosso intorno a cui si snoda il weekend che segue il Ferragosto, per una festa senza fine. Sagre, street food, folklore ma anche visite guidate, concerti, musica jazz e incontri per vivere al meglio ogni giorno di questa calda e pazza estate. Ecco gli eventi da non perdere assolutamente dal 17 al 19 agosto a Palermo e provincia.

1. XXXV Raduno mediterraneo del folklore. Il Raduno, oltre all'immancabile Ballo della Cordella, prevede le performance degli scottis di Geraci, tra sciatamarra, contradanza, mazurka, tarantella calabrese, pizzica salentina e tammurriata napoletana.

2. Castelbuono jazz festival 2018. La rassegna musicale, diretta da Angelo Butera e giunta alla sua XXI edizione, è ormai divenuta sempre più pietra miliare del panorama musicale estivo siciliano. Tanta musica ma anche incontri con esponenti della politica e del giornalismo.

3. Sagra delle nocciole a Polizzi Generosa. Per la sua 61esima edizione, la sagra prevede una immersione tra folklore con le sfilate dei gruppi folkloristici, degustazioni e spettacoli.

4. Street Food Fest a Casteldaccia. Una due giorni dedicata al cibo da strada, tra appassionanti degustazioni, artisti di strada, visite guidate, gare culinarie, il tutto accompagnato dalla buona musica. Appuntamento anche con le risate con lo show di Ernesto Maria Ponte.

5. Cinisi, intervista e live di Alessio Bondì. Appuntamento da non perdere al Quinto Canto in compagnia del cantautore palermitano classe 1988. Nel suo mondo musicale vivono atmosfere d’infanzia, profonde e dolci, poetiche e surreali, dipinte da un blues primordiale, un folk intimo.

6. Scienza sotto le stelle al Castello La Grua Talamanca. Durante la serata si parlera di scienza: fisica, biologia ed elettronica, e di come questa interagisca con la vita degli esseri umani.

7. Visite guidate alla catacomba di Porta d’Ossuna. Un viaggio allìinterno grande monumento sotterraneo tra storia, archeologia e antiche leggende. Un dedalo di cunicoli e gallerie in pieno centro, luogo di sepoltura delle prime comunità cristiane e leggendario luogo di ritrovo della setta dei Beati Paoli.

8. Villagrazia di Carini, visite guidate e laboratori didattici alla catacomba. La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini può essere considerata il cimitero paleocristiano sotterraneo più esteso della Sicilia occidentale. Una domenica alla scoperta del grande monumento sia per adulti che per i più piccoli.

9. Serata Vasco Rossi, i Colpa d'Alfredo omaggiano il Blasco al Blue Circus. Un nuovo locale in città e una serata a tutto rock, per omaggiare l’imperatore del genere in Italia. L’unico capace di fare opinione e poesia allo stesso tempo.

10. Podismo, al via il primo "La Fontana Running serale" a Borgetto. Sarà il funzionale centro commerciale La Fontana ad ospitare la prima edizione dell'iniziativa che vuole promuovere lo sport, e in particolare l'atletica leggera, a ogni livello.

11. Il weekend di Manifesta 12. La biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea propone quattro proiezioni alla ritrovata Arena La Sirenetta e vari tour con i Giardinieri.

12. Retrò Fest 2018 al Nautoscopio. Nel weekend a Palermo si respira un'aria retrò in occasione dell'evento nato dalla collaborazione tra il NautoscopioArte e Stupor Mundi Art Project all'interno della location diventata punto di riferimento per l'estate palermitana.

13. Il weekend all'Arena Sanlorenzo. Nel mese dedicato ai grandi cult degli anni ’80, fino a domenica spazio alla grande musica, con Nòe, la serata Coldplay e gli Hulabop.

Articolo in aggiornamento