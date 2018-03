Pane in piazza a Isola, acqua e anice al museo Tutone: gli eventi clou del weekend

Ultimo weekend d'inverno, almeno sulla carta, e poi dritti fino alla primavera. Mentre il clima sembra galoppare verso la nuova stagione, gli appuntamenti anticipano già le rondini di San Benedetto. Un fine settimana ricco di eventi, tra tour - al museo dell'anice Tutone, sui passi di Dante Alighieri e dei Florio, alle catacombe -, giochi - con U'Game ai Cantieri Culturali alla Zisa - e spettacolo - con il musical Disney al teatro Orione tra tutti -. Mentre a Isola delle Femmine si degusterà il pane in piazza, al centro commerciale La Torre i fan potranno incontrare i maestri under 14 del playback: Marco Cellucci e Sofia Delle Rive. Imperdibile anche la nuova edizione del Panini Tour.

1.Manifestazione "Pane in piazza" a Isola delle Femmine. All’interno dell’iniziativa è stata organizzata una mostra con l’esposizione di alcuni antichi attrezzi che porterà indietro nel tempo, e la presentazione di avvenimenti storici legati al pane: come la tessera del pane del periodo della guerra e notizie sulla strage del pane avvenuta nel 1944.

2. Tour al Museo dell'anice Tutone. Immersi nel racconto dei duecento anni di storia della società Fratelli Tutone, il percorso è all'insegna della produzione della celebre etichetta Anice Unico, tra macchinari moderni e antichi e immagini d’epoca. Al termine del percorso un piccolo angolo in cui il visitatore potrà interagire con alcune fasi della produzione mediante l’utilizzo della strumentazione d’epoca, così da mettere in risalto l’evoluzione che ne ha caratterizzato le diverse fasi.

3. Mostra di Max Laudadio alla galleria Li Art. Gli scatti documentano i suoi viaggi intorno al mondo offrendo però un punto di vista particolare: quello dei suoi occhiali da sole. Attraverso le lenti scure Laudadio mostra culture e paesaggi eterogenei spingendo ad aprire la mente e ad abbattere qualunque pregiudizio. 54 opere dai colori brillanti che si sposano con quello che è lo spirito di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.

4. Spettacolo "Fuoco. Ballata triste" al teatro delle Balate. Sul palco un dramma tratto dalla vera storia di Mohamed Bouazizi, attivista tunisino divenuto simbolo delle sommosse popolari in Tunisia tra il 2010 e il 2011, dopo essersi dato fuoco in segna di protesta per le condizioni economiche del suo paese.

5. BookCroosing al Roshome di Cinisi. Un incontro che mette a disposizione della comunità quei libri che ognuno di noi conserva sugli scaffali di casa, quelli che abbiamo già letto, che non vogliamo più tenere o che non sappiamo più dove mettere, permettendo che viaggino in libertà, per arricchire la vita di qualcun altro.

6. Laboratorio "U' game" ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il campo di gioco sarà la città e i giocatori, che parteciperanno singolarmente, saranno chiamati a spostarsi tra diversi luoghi con lo scopo di raggiungere dei punti sensibili e raccogliere informazioni utili allo svolgimento della competizione. Vincerà chi riuscirà ad accedere a più luoghi durante il tempo a disposizione e chi riuscirà a risolvere i piccoli enigmi proposti in ciascuno di essi. Una mappa on line guiderà i giocatori nella loro esplorazione. È necessario l’uso del cellulare ed una connessione ad internet per completare le missioni previste.

7. Presentazione del libro "L'origine del male" alla libreria del Mare. L’analisi e l’approfondimento dell’ultima riflessione filosofica di Luigi Pareyson nascono dall’esigenza di accostarmi al problema del male la cui forza oscura di inesauribile desiderio di distruzione è presente, nel mondo umano, come realtà sconvolgente.

8. Proiezione del film "L'Opéra di Parigi" all'Uci Cinemas Palermo. Il regista Krzysztof Warlikowski spoglia una tragedia infestata da fantasmi e inserisce l'intimo nel cuore di un affresco immaginario più vero della storia stessa. Insieme al direttore Philippe Jordan, rivela al pubblico la prima versione di questa grande opera in cinque atti rappresentata per la prima esecuzione nel 1867 a Parigi.

9. Concerto "Stabat Mater" nella chiesa Maria Santissima Addolorata di Aspra. Il terzo appuntamento della stagione concertistica “Città di Bagheria” sceglie questa volta la frazione marinara di Aspra per proporre un concerto cui si esibiranno il mezzosoprano Alessia Sparacio e il soprano Tullia Bellelli, mentre all'organo Lorenzo Prodita.

10. Tour "I Florio. La stagione Liberty a Palermo". Un viaggio negli anni della Belle Époque palermitana e dei suoi protagonisti, attraverso la visita di uno dei luoghi in cui si è costruita la storia della città, crocevia di un fermento artistico - culturale che la consacra, agli albori del Novecento, come nuova capitale italiana del gusto e della cultura.

11. Tour alle Catacombe di Porta d’Ossuna. Una visita lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale.

12. Tour "Palermo Dantesca". Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali luoghi avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi? Una passeggiata nell'universo dantesco che si snoda tra le viscere del circuito cittadino palermitano, tra ricostruzione storica e letteraria.

13. Spettacolo "Magie Disney, il musical" al Teatro Orione. Aladdin, Rapunzel, Elsa & Anna, Belle e molti altri amici prenderanno forma in questo fantastico Jubebox Musical che stupirà i più piccoli e allieterà i più grandi con le celebri canzoni della Disney. Un mix di magia che si trasforma in realtà.

14. Concerto omaggio a Lucio Dalla al Palab. L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla. La band Futura suonerà i più grandi successi di Dalla - che il 4 marzo 2018 avrebbe compiuto 75 anni - nei suoi arrangiamenti originali.

15. Spettacolo "Uno che conoscevo" al teatro Libero. La redazione di un telegiornale, tre giornalisti e una stagista, lo stress degli ascolti, la priorità da dare alle notizie, l’atmosfera che si infiamma per un nonnulla. In questo quadro prende vita Uno che conoscevo, che descrive il sistema complesso di leggi non dette che governano il mondo dell’informazione grazie a un cast giovane e fresco definito “rock” dalle critiche, come “le intense e vivaci scelte musicali a tagliare le scene”.

16. Incontro con Marco Cellucci e Sofia Delle Rive al Centro Commerciale La Torre. I due muser - utenti dell'app musical.ly - più famosi del momento, incontrano i loro fan per un pomeriggio social dedicato ai più giovani.

17. Panini Tour Up! 2018 nella filiale Intesa Sanpaolo. La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A Tim e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album di 128 pagine ha una copertina caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso.