Street food fest, sagra della "purpietta" e ballo della cordella: gli eventi clou del weekend 

Un weekend tutto da gustare, da ascoltare e da ballare. Salutati i festeggiamenti del Ferragosto, il terzo fine settimana di agosto non farà di certo rimpiangere il divertimento della notte più calda dell'estate. Un'immersione tra i sapori della tradizione - polpette, nocciole, maccarruna e cibo da strada - con le tante sagre in provincia, un salto tra note jazz e folk, il cinema, le passeggiate sotto le stelle e la tanto attesa Pantomina della cordella. Ecco allora gli eventi da non perdere assolutamente dal 16 al 18 agosto a Palermo e provincia.

1. A Polizzi Generosa torna la sagra delle nocciole. La sagra è giunta quest'anno alla sua 62esima edizione. Al centro il tipico prodotto polizzano, con sfilate di gruppi folkloristici locali e internazionali e spettacoli.



2. "Aspettando la Festa di li Schietti" a Terrasini. In occasione della manifestazione si terrà la quarta edizione della "Sagra ri li Maccarruna" dove sarà possibile gustare un buon piatto di maccarruna con sugo di pomodoro e melanzane fritte, accompagnato da un assaggio di formaggi locali.



3. A Casteldaccia la seconda edizione dello Street Food Fest. Visite guidate, gare culinarie, artisti di strada e degustazioni di prodotti tipici, il tutto accompagnato dalla buona musica.

4. Al via la XXII edizione del Castelbuono Jazz Festival. Il Festival nasce nel 1995 e, negli anni, è stato un crescendo continuo sia in termini di qualità che in riscontri di presenze. Quest'anno una dedica speciale a Fabrizio De Andrè.

5. Settimana della musica vocale e strumentale ad Altavilla Milicia. Verità, bellezza, condivisione. Altavilla Milicia sarà la sede di una settimana di eventi tutti dedicati alla musica, sotto la direzione artistica di Vincenzo Marino.

6. A Gratteri la sagra della "purpietta d'addauru". La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, festeggia il tipico piatto squisitamente gratterese della polpetta di carne macinata alla griglia con l'alloro.

7. Notti clandestine a Termini Imerese. La formula ideata quest’anno prevede tre momenti ben scanditi in ogni serata: il primo dedicato ai libri, il secondo dedicato al cinema e curato dal direttore artistico Mortelliti, il terzo dedicato alla buona musica.

8. Serata Ligabue con gli Aquariopalude da Opensea club. Un nuovo cantante per una “vecchia” formazione, sempre al suono di Ligabue nel nuovo lido sul lungomare di Isola delle Femmine. Domenica tributo a Claudio Baglioni con i Qpga.

9. Tributo Litfiba, Eutopia band live al Di Martino pub di Misilmeri. Gli Eutopia tornano live al Di Martino Pub con il loro tributo Litfiba. Dopo il successo della prima apparizione in Piazza Comitato 1860 la band palermitana carica più che mai è pronta a ridare il meglio per tutti gli amici di Misilmeri.

10. Roadrunners in concerto al Sanlorenzo Mercato. Divertimento e buona musica per una delle band più longeve della Sicilia, con all'attivo ben 24 anni di carriera.

11. A Petralia Sottana torna la Pantomima della Cordella. Tra gli scorci di Petralia Sottana torna l'immancabile appuntamento con le tradizioni popolari. Danze, mostre, workshop e Irish Day con una intera giornata alla scoperta della musica tradizionale irlandese.

12. Tre Terzi live al Nautoscopio. La band presenterà, tra gli altri, anche brani di “Andata e Ritorno”, un concept album che parla di viaggio, della Sicilia, del suo mare e della sua storia.

13. Passeggiata sotto le stelle a Polizzi Generosa. La visita si terrà nell'ambito della manifestazione “Un’estate con SiciliAntica”. Un evento che intende far conoscere il tessuto architettonico, culturale e ambientale che si trova all’interno del Municipio della cittadina madonita.

14. “La nuova inquisizione – Redde Rationem”, la presentazione a Terrasini. Presenta il libro la professoressa Francesca Marzilla che dialogherà con l’autore Carlo Legaluppi. Interverrà Giovanni Impastato. Coordina l’incontro Evelin Costa.

15. A Isola delle Femmine si riscoprono le antiche tradizioni del Ferragosto. Torna in vita un’antica tradizione, protrattasi fino agli anni ’60. Uno scambio di doni tra fidanzati: l’uomo regalava alla sua amata un gallo vivo adornato con un grande fiocco e la ragazza ricambiava con una grossa anguria.