Porte aperte al Teatro Massimo, al Riso arrivano le farfalle: gli eventi clou del weekend

Curiosità e scoperta, musica e bellezza. Sarà all'insegna di questo e molto altro il weekend alle porte. Al Museo Riso inaugura la Casa delle Farfalle, un curiosissimo giardino d'inverno al cui interno vengono contenute centinaia di specie da ogni parte del mondo. Porte aperte al Teatro Massimo, alla scoperta del più grande palcoscenico d'Europa fino alle terrazze con vista sulla città. Intanto venerdì atterra a Palermo Fedez, per un firmacopie alla Feltrinelli del suo ultimo anno. Spazio anche ai musical, con "La bella e la bestia", ai film vintage con "Intrigo internazionale" di Hitchcock, e ai fumetti, con la presentazione del libro de Lo Stato Sociale.

1. Casa delle farfalle al Museo Riso. Uno scrigno fatato con centinaia di specie di farfalle da ogni parte del mondo, pronte a volare regalando un tripudio di colori e magia per grandi e piccini.

2. Tour al Teatro Massimo. Il Teatro Massimo resterà aperto fino alle ore 21.00 per le visite guidate e - compatibilmente con le condizioni metereologiche - anche per la visita in terrazza.

3. Firmacopie di Fedez alla Feltrinelli. Chi parteciperà potrà inoltre ricevere in regalo - per ogni CD acquistato - uno dei capi della Paranoia Airlines Collection Design By TheFerragnez. La capsule collection è disegnata da Fedez e Chiara Ferragni e prodotta interamente da Diesel.

4. Tour a Villa Palagonia. La storia di Villa Palagonia si inserisce su più livelli di narrazione, conosciuta come splendida dimora nobiliare, costruita a partire dal 1715 per conto di Ferdinando Francesco I Gravina Cruyllas, principe di Palagonia, ad opera dell’architetto Tommaso Maria Napoli e, altrettanto celebre, per le storie connesse alle misteriose statue raffiguranti figure mostruose che circondano la villa.

5. Musical "La bella e la bestia" al Teatro Lelio. A fine spettacolo, gli attori in costume faranno foto con i bambini presenti in sala.

6. Comunikart 2019 alla Fiera del Mediterraneo. Quest'anno la manifestazione si apre anche al digital marketing così da rispondere alle nuove e sempre più evolutive esigenze di mercato. Perché oggi più che mai la comunicazione passa dal web.

7. Spettacolo "Banana split" al Teatro Libero. Liberamente ispirata a un racconto dell’americano Tobias Wolff, Due ragazzi e una ragazza, la pièce intreccia la parola recitata con la parola cantata dei sonetti di Shakespeare, messi in musica e suonati dal vivo dai due protagonisti.

8. Proiezione del film "Intrigo internazionale" al Cinema De Seta. Roger Thornhill è un pubblicitario newyorkese risoluto e dalla battuta pronta. In un giorno qualunque della sua vita frenetica, per un equivoco viene scambiato per un certo George Kaplan da due uomini che lo sequestrano e lo conducono in una villa fuori città.

9. Presentazione della graphic novel "Andrea" alla Fumetteria Alastor. S'intitola Andrea ed arrivata in libreria il 31 ottobre con Feltrinelli Comics, la prima graphic novel firmata da Lo Stato Sociale con i disegni di Luca Genovese. Una storia generazionale, un viaggio in un’Italia distopica attraverso lo sguardo di un giovane bolognese che non riconosce più il suo Paese e in cui non si rispecchia.

10. Spettacolo "A porte chiuse" ai Cantieri Culturali della Zisa. Due donne e un uomo. Niente boia, né fuoco, né graticola o demonio. Non un luogo di orrori e torture inenarrabili, ma un salottino Secondo Impero, senza specchi né finestre, con una scultura in bronzo e un tagliacarte, è il contesto in cui si trovano ad interagire tre persone, introdotte a turno da un cameriere.

11. Presentazione del libro "Pecunia non olet" al Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. Uno dei più importanti boss mafiosi, latitante per vent’anni, faceva affari per conto di Finmeccanica, fiore all’occhiello dell’industria pubblica italiana. Una storia che appare incredibile. Fra omertà, giochi diplomatici internazionali e grandi affari, ecco chi copre la mafia e chi la combatte con tenacia e coraggio.

12. Format "Solo tre minuti" a Sanlorenzo Mercato. Sul palco un microfono e un occhio di bue, tantissimi ospiti dal mondo del cabaret e della comicità siciliana, ma anche da altri settori, ognuno con qualcosa da condividere e raccontare attorno a un unico tema, che cambia di appuntamento in appuntamento.

13. Concerto di Luciano Maggiore al Chimica 40 Drinks & Records. Oblique è una rassegna di musiche insolite: Nel cuore del centro storico di Palermo è raro incontrare delle “musiche oblique”. Suoni e rumori si amalgamano, infatti, in un sottofondo sintetico e lineare.

14. Rassegna "Parole in musica" alla biblioteca Agostino - Castelluccio. Si parlerà di musica e parole di come nascono i testi delle canzoni, di come non muoiono e di come possa essere, con i conseguenti possibili aspetti negativi, un forte strumento di comunicazione ma anche salvifica.

15. Live de La Maschera all'Arci Tavola Tonda. Sul palco dell’Arci Tavola Tonda, Roberto Colella (Voce/Tastiera/Chitarra), Vincenzo Capasso (Tromba), Antonio Gomez Caddeo (Basso), Marco Salvatore (Batteria) e Alessandro Morlando (Chitarra Elettrica), daranno vita alle storie di ParcoSofia, il disco uscito nel novembre 2017.