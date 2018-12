Palermo internazionale, da Antonello da Messina alla Bohème: gli eventi clou del weekend

Palermo internazionale non è il titolo di un film, ma il sottotitolo del prossimo weekend. Intanto perché a Palazzo Abatellis inaugura la mostra più attesa del 2019 con tutte le celebri opere di Antonello da Messina, oltre l'Annunciata. Poi perché al Teatro Massimo, dopo aver fatto il giro del mondo, va in scena la Bohème di Giacomo Puccini. Nel frattempo, alla pista di pattinaggio su ghiaccio prosegue il Palermo on Ice, mentre a Palazzo Alliata di Villafranca va in scena Amor Librorum. E, sempre a proposito di libri, a Villa Filippina sarà tempo di "Jingle Books". Spazio infine a spettacoli, tantissimi, ma anche a musical e visite guidate.

1. Mostra Antonello Da Messina a Palazzo Abatellis. La mostra più attesa dell’anno. Per la prima volta sono riunite a Palermo, nella galleria di Palazzo Abatellis che già ospita l’Annunciata, altre celebri opere di Antonello da Messina, in un inedito percorso espositivo costruito da Giovanni Carlo Federico Villa, già curatore della celebre mostra-evento del 2006 alle Scuderie del Quirinale.

2. Spettacolo "La bohème" di Giacomo Puccini al Teatro Massimo. L’opera natalizia per eccellenza torna a Palermo dopo tre anni nell’elegante allestimento con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene e i costumi di Francesco Zito, che mettono in scena una Parigi che ha il sapore del liberty palermitano, e le luci di Bruno Ciulli. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo salirà Daniel Oren, direttore amatissimo dal pubblico palermitano

3. Palermo on ice al Giardino Inglese. Una giornata all’interno della pista di pattinaggio su ghiaccio dedicata a sport e gusto. Dal pomeriggio alla sera, le fatiche dei piccoli pattinatori saranno ricompensate dai prodotti al cioccolato con nocciole piemontesi. Un regalo di Natale anticipato che farà felici bambini e non solo.

4. Spettacolo astronomico "Costellazioni e miti" al planetario di Villa Filippina. Percorso astronomico con spettacolo in 3D sotto la cupola del Planerario-Museo di Villa Filippina , dedicato al cielo d'inverno (costellazioni e miti). A seguire: osservazioni astronomiche di luna e stelle ai telescopi, nel prato della Villa.

5. Mostra "Amor librorum" a Palazzo Alliata di Villafranca. Nella sala dei Musici si terrà la 21esima edizione della mostra di libri rari, stampe antiche, fotografie e collezionismo cartaceo.

6. Fiera "Fil di Grano" a Sanlorenzo Mercato. Dieci aziende di eccellenza,pronte a raccontare i valori e le esperienze dei propri territori e che rappresentano uno spaccato della filiera del grano duro siciliano, hanno aderito all'evento Fil di Grano, la prima fiera del grano duro siciliano, che si terrà a Palermo presso Sanlorenzo Mercato

7. Jingle Books a Villa Filippina. Torna per il suo quarto anno Jingle Books, festa del Libro e delle Arti. Un intero week end dedicato al libro e alla bellezza con tante presentazioni, laboratori, reading, itinerari e spettacoli, che quest’anno si svolgerà nei portici della storica Villa Filippina.

8. Spettacolo "La carovana volante" al Teatro Massimo. In scena il mezzosoprano Alessia Sparacio, il baritono Giuseppe Toia, il basso Giuseppe Esposito e gli attori Gigi Borruso (Arturo), Stefania Blandeburgo (Adelina) e Dario Frasca (Gualpierino).

9. Tour al museo dell'anice Tutone. Un piccolo angolo in cui il visitatore potrà interagire con alcune fasi della produzione mediante l’utilizzo della strumentazione d’epoca, così da mettere in risalto l’evoluzione che ne ha caratterizzato le diverse fasi, e saranno offerte caramelle e degustazioni.

10. Mostra "Human rights" al Circolo Stato Brado. In occasione dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e del cittadino, le associazioni HRYO - Human Rights Youth Organization e Maghweb, impegnate nella promozione e difesa dei diritti umani e nella comunicazione per il sociale, hanno voluto reimprimere su carta tutti gli articoli della Dichiarazione affidandosi ad una mano speciale, quella di Monica Dengo, calligrafa, designer e artista di caratura internazionale.

11. Spettacolo "Frozen" al Teatro Savio. Un musical,ricco di effetti speciali, che oltre a stupire piccoli e grandi, lancerà messaggi importanti e farà riflettere. Elsa, è nata con un potere speciale che le permette di controllare il freddo, il ghiaccio e la neve e ha un rapporto speciale con la sorella minore Anna. Tutto va bene fin quando,durante un gioco, Elsa sbaglia a lanciare il suo incantesimo e colpisce la sorella alla testa gelandola.

12. Cuore di cioccolato Telethon. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotti e prodotto in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia come ringraziamento per una donazione.

13. Musical "Carissimo Pinocchio" al Teatro Don Orione. Pinocchio è di certo un bel mascalzone, ma ha un cuore buono. Deve solo crescere, cambiare. Conoscerà tante persone nel suo cammino e piano piano capirà la differenza tra buono e cattivo, tra giusto e sbagliato e tutte le avventure che vivrà gli insegneranno qualcosa di molto importante. Una favola storica resa in Musical che sarà in grado di coinvolgere tutte le fasce d'età grazie ai suoi numerosi piani di lettura.

14. Spettacolo "Cunti e musicanti" a Montelepre. L’evento nasce per omaggiare pubblicamente la banda musicale di Montelepre, il suo maestro novantenne Michele Raineri, ed al contempo per promuovere un evento all’insegna delle antiche tradizioni culturali cittadine dei cunti e dei musicanti.

15. Spettacolo "Ferdinando" al Teatro Libero. Ferdinando, scritto nel 1985 e vincitore di due premi IDI - miglior testo teatrale e miglior messinscena - racconta, in un perfetto equilibrio tra comico e tragico, di Donna Clotilde, una baronessa borbonica che agli albori dell’Unità d’Italia si ritira in un’antica villa vesuviana insieme alla cugina Gesualda, scegliendo l’isolamento come segno di disprezzo per la nuova cultura piccolo borghese che si stava affermando in quel periodo.

16. Incontro con Sergio Davì alla Libreria del Mare. Il gommonauta palermitano incontrerà amici, lettori e appassionati di nautica per raccontare del suo originale rapporto con il mare e delle sue affascinanti avventure in gommone che lo hanno visto navigare in lungo e largo per i freddi mari del nord e le tropicali acque del sud tra burrasche, tempeste e simpatici animali acquatici.

17. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Al Politeama Garibaldi è di scena il giovane pianista Giovanni Bertolazzi, premio “Crescendo” 2018, in occasione del 150° anniversario della morte di Rossini, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Daniel Smith.

18. Spettacolo "Silent night" al Teatro Sant'Eugenio. Lo spettacolo, in pieno clima natalizio, vuole trasmettere un messaggio di pace e di fratellanza, non solo contro le guerre, ma anche contro ogni tipo di violenza e discriminazione.

19. Spettacolo "A.A.A. badante cercasi" al Teatro Jolly. Uno spettacolo divertente e nello stesso tempo con contenuti profondi, grazie alla sensibilità di un artista come Pippo Franco e di tutto lo staff. Un crescendo di risate, situazioni al limite del paradosso, condurranno lo spettatore ad una vera e propria riflessione sul tema della disabilità.

20. Spettacolo "Tripolis" al Piccolo Teatro Patafisico. Tripolis è uno spettacolo che nasce dallo sviluppo di un’indagine che ha come punto di partenza le domande “Chi è l’altro? Chi è lo straniero?”. Quando ci poniamo queste domande ci stiamo in realtà chiedendo: “Chi sono io? Chi siamo noi?”.