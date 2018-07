Festino ma non solo, dalle mostre ai tour: gli (altri) eventi clou del weekend

Festino di Santa Rosalia ma non solo. Mentre si consuma il 394esimo festeggiamento in onore della santa patrona della città - tra cibo, attesa per il tradizionale "viva Palermo, viva Santa Rosalia" e i fuochi d'artificio - c'è una parte di Palermo che corre svelta verso un weekend fatto di mostre, tour e spettacoli. C'è spazio per Manifesta, la biennale d'arte contemporanea che fino a novembre riempirà palazzi e luoghi inediti, per la mostra di Padre Pio a Monreale e per quella con le opere di Pippo Rizzo, padre del movimento futurista in Sicilia, a Villa Zito.

1. Festino di Santa Rosalia, la notte del 14 luglio. Leo Gullotta aprirà il Festino, intorno alle 21.00, dal Piano di Palazzo Reale, accompagnando il pubblico, con la sua capacità recitativa e la sua inconfondibile voce, nella rappresentazione della vita della Santa, Patrona di Palermo. Il carro sfilerà lungo al Cassaro e concluderà la sua corsa al Foro Italico dove di conseuto si terrà lo spettacolo pirotecnico.

2. Mostra "La grande luce di Padre Pio, tra scienza e fede" a Monreale. L’esposizione - composta da oltre mille tra oggetti, reliquie, scritti, evidenze mediche - è costituita dai preziosi reperti custoditi dalla famiglia Festa per circa cento anni; sino ad oggi erano stati raramente esposti negli anni sempre in luoghi ecclesiastici, chiese e cattedrali.

3. Mostra "Dialoghi futuristi" di Pippo Rizzo a Villa Zito. Le opere di Pippo Rizzo tornano dopo quasi trent'anni con una mostra dedicata al leader del movimento futurista in Sicilia. Un viaggio a più livelli, a cura di Giulia Gueci e Sergio Troisi, che esplora l'intellettuale, l’organizzatore culturale, l'artista e il rapporto con il suo tempo.

4. Tour sui tetti della Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

5. Tour alle Catacombe di Porta d'Ossuna. Visita guidata alla catacomba di Porta d’Ossuna, uno dei più importanti monumenti della Palermo Sotterranea, un dedalo di cunicoli e gallerie in pieno centro, luogo di sepoltura delle prime comunità cristiane e leggendario luogo di ritrovo della setta dei Beati Paoli.

6. Tour "Piccoli archeologi" alle catacombe di Villagrazia di Carini. Visita del monumento per bambini e ragazzi corredata da un laboratorio didattico sull’archeologia.

7. Gli eventi di Manifesta 12, la biennale internazionale di arte contemporanea. Arte, ma non solo. Eventi, mostre, attività cinematografiche, performance di vario tipo e installazioni in 15 luoghi simbolo di Palermo.

8. Mostra "ARTInTAVOLA" a Palazzo Bonocore. Verranno riproposte tavole imbandite con pezzi che giungono dalle collezioni settecentesche e ottocentesche di Meissen 1710, considerata “la regina della porcellana”, Herend, Wedgwood, Royal Copenaghen, Vista Alegre, Rosenthal e Rosenthal Versace, delle cristallerie Waterford che serve la Casa Reale inglese, Lalique e Daum, e dei complementi tavola, pensati da rinomati architetti sia del Novecento che di ultima generazione, realizzati da aziende leader nel settore quali Alessi, Cesa e Sambonet.

9. Escursione a Gratteri. Un viaggio alla scoperta di Gratteri, uno dei centri periferici e meno battuti delle Madonie, ma che merita una visita soprattutto per il connubio fra centro urbano e natura che particolarmente lo caratterizza, incastonato in una incantevole conca sul versante nord del Pizzo Dipilo.