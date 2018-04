Dai voli in mongolfiera in Favorita ai concerti all'Orto Botanico: gli eventi clou del weekend

Weekend belli da vivere, respirare, divertirsi. Sono tanti gli appuntamenti in città per il prossimo fine settimana. E sono così tanti che accontentano le famiglie, gli sportivi, i bambini e persino i turisti. Porte aperte al parco della Favorita, per giochi e cultura all'aria aperta. Molti i concerti, come quello de Le Vibrazioni al Golden o tra i viali dell'Orto Botanico, gli spettacoli, come quello di bolle di sapone a Bagheria, le mostre, come "Nudes" allo Zac, le escursioni, come quella a Bosco Ficuzza. Non mancheranno tour, laboratori per più piccoli ed anche fiere, come l'Hip Hop Market a piazza Sant'Anna.

1. La domenica Favorita 2018. Al via le giornate all'interno del parco di città, dalle ore 8 alle 15. Tante le attività per bambini, sportivi e famiglie, tra gioco, cultura e sport.

2. Concerto Le Vibrazioni al teatro Golden. Dopo la partecipazione al 68esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano "Così sbagliato", che è subito balzato in vetta alle classifiche radiofoniche, e la pubblicazione lo scorso 9 febbraio del quinto album di inediti “V” (distribuito da Artist First), Le Vibrazioni tornano ad esibirsi dal vivo con una nuova avventura live.

3. Incontro "Un giorno da keeper" al Bioparco di Sicilia. Chi si occupa degli animali del Bioparco di Sicilia? Come gli animali da compagnia, anche le specie ospitate al Bioparco di Sicilia necessitano di cure e attenzione. I keeper sono coloro che quotidianamente preparano il cibo per ognuno degli animali del Bioparco di Sicilia nel rispetto di una dieta bilanciata, studiata apposta per ciascuna specie ospitata.

4. Tour a Palazzo Alliata di Villafranca. Si visiterà il Palazzo e approfondiremo la figura della principessa Agata Valguarnera, con una lettura in abiti storici, sullo sfondo del dipinto di Pietro Benvenuti, che la ritrae distesa alla maniera di Paolina Borghese, nella Sala dei musici del Palazzo Nobiliare.

5. Tour "All'ombra dei Borbone" alla Palazzina Cinese. Una visita guidata, condotta dalla dott.ssa Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta dei preziosi interni della Real Casina Cinese, dimora reale dei Borbone Ferdinando III e della consorte Maria Carolina d'Asburgo Lorena, nei pressi del Parco della Favorita.

6. Tour a Palazzo Zingone Trabia. Un percorso speculare, metafisico e simbolico, tra le sale del palazzo e all'interno della misteriosa Sala Araba, luogo suggestivo e ammaliante che evoca atmosfere surreali.

7. Incontro "Assaggi e segreti del cioccolato" da Elementi Creativi. Quali sono gli ingredienti di un buon cioccolato? Sappiamo riconoscere il cioccolato creato con cacao pregiato? Mangiare cioccolato è salutare? A queste e tante altre domande vuole dare risposte l'incontro con il "cibo degli Dei".

8. Mostra "Nudes" allo Zac. Nudi. Centinaia e migliaia. Volontari che accorrono per partecipare ad ogni suo progetto. Spencer Tunick racconta così il paesaggio, livellando la bellezza dei corpi senza veli, rendendo uguale uno agli altri. Sarà Palermo - Capitale Italiana della Cultura 2018 - ad ospitare “Nudes”, l’antologica del fotografo americano che raccoglierà, per la prima volta, scatti realizzati in tutto il mondo, da Shanghai a Parigi, dall'Australia a Brooklyn.

9. Manifestazione "March of Science" a Villa Filippina. Partirà sabato ma culminerà con le celebrazioni dell’Earth Day, la marcia che promuove e supporta la scienza come pilastro della libertà e della prosperità umana.

10. Spettacolo "I puritani" al teatro Massimo. Tre soprani al Teatro Massimo per I puritani di Vincenzo Bellini, dal 13 al 19 aprile sotto la direzione di Jader Bignamini e nell’allestimento con regia, scene e costumi firmati da Pierluigi Pier’Alli, regia ripresa da Alberto Cavallotti: nei panni di Elvira alla palermitana Laura Giordano, che canterà in occasione della prima.

11. Concerti "Musica all'Orto" all'Orto Botanico. Ad esibirsi saranno i gruppi dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Archi sinfonici al Ginnasio.

12. Concerto "Il Carnevale degli animali e lo scoiattolo in gamba" al teatro Politeama. Sul podio, a dirigere l’Orchestra Giovanile Siciliana, Ottavio Marino, regia di Silvia Alù. In scena circa 150 artisti. Ci saranno infatti anche il corpo di ballo del Liceo Coreutico Regina Margherita, il Coro Voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, diretto da Fabio Ciulla.

13. Concerto di Mark Kaplan al teatro Politeama. Il violinista statunitense Mark Kaplan con il suo Stradivari proporrà un concerto poco eseguito: il concerto per violino e orchestra op. 14 di Samuel Barber.

14. Fiera "Hip Hop Market" a piazza Sant'Anna. Potranno essere visitati venti spazi espositivi interamente dedicati a prodotti realizzati da artigiani locali: si andrà da monili costruiti con i metalli nobili, a ceramiche decorate, modernariato, oggettistica realizzata con materiali di riciclo, piccolo mobilio, borse dipinte a mano e cucito creativo.

15. Escursione a Bosco Ficuzza. La Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago è stata istituita nel 2000 su una vasta superficie di 7.397 ettari che appartiene ai comuni di Corleone, Godrano, Marineo, Mezzojuso e Monreale.

16. Spettacolo "Il mondo di caramella" al Cineteatro Roma di Bagheria. Lo show propone una visione fiabesca di questo essere bolli forme interpretato da Simona Gigliorosso in arte Caramella, dalle musiche suonate dal vivo da Stefano Alongi, il tutto coordinato dalla regia di Marco Lorusso.

17. Spettacolo "Di Concetta e le sue donne" al Piccolo Teatro Patafisico. Un racconto di passioni pubbliche e private, di memoria personale e collettiva che attraversa la Storia del secondo ‘900 restituendola attraverso la cifra del vissuto e delle emozioni individuali, lo spettacolo è una produzione Nave Argo e porta in scena la storia vera di Concetta La Ferla, indomita e appassionata militante comunista.