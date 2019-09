Loredanà Bertè al Verdura, Cenerentola, Smoda alle Poste: gli eventi clou del weekend

Il teatro, la moda, la musica. Sarà un weekend pieno e per tutti il prossimo. Opera Camion, il progetto del Teatro Massimo, torna in piazza e stavolta porta Cenerentola ai Danisinni. Intanto sulla scalinata delle poste centrali va in scena Smoda, la sfilata alternativa nel segno del riciclo. Al Verdura c'è la Bertè, mentre al Teatro Massimo è tempo de La Traviata. Intanto al Conca d'Oro si scaldano i motori con il Motor Show dedicato al mondo delle quattro ruote. Non mancheranno spettacoli, mostre (come il World Press Photo a Palazzo Drago) e appuntamenti per bambini.

1. Cenerentola ai Danisinni con il Teatro Massimo. Secondo momento del Progetto Opera City, l’opera di Rossini vedrà ancora una volta in scena il Coro di Danisinni, composto da dilettanti preparati nel corso dei mesi dal maestro Manlio Messina.

2. Sfilata "Smoda" sulla scalinata delle Poste di via Roma. La performance di moda alternativa torna dopo il successo delle scorse edizioni, sulla scalinata delle Poste di via Roma a Palermo per una notte dedicata alla moda sociale e alternativa.

3. Spettacolo "La Traviata" al Teatro Massimo. L’Orchestra del Teatro Massimo sarà diretta dal giovane direttore palermitano Alberto Maniaci, che debutta nella stagione di Opere e balletti del Teatro Massimo.

4. Concerto di Loredana Bertè al Teatro di Verdura. “Maledetto luna park”, “Il mare d’inverno”, “Babilonia", passando per “Dedicato”, “Non ti dico no”, “In alto mare”, cavalcando il successo intramontabile di “E la luna bussò”, “Sei bellissima”, “Non sono una signora” e tanti altri.

5. Concerto dei Radiodervish a Villa Filippina. Mediterrando, evento speciale che vede per la prima volta sullo stesso palco, il cantautorato mediterraneo dei Radiodervish, che proporranno l’ultimo lavoro discografico, Il Sangre e il Sal, che deve il titolo ad un modo di dire in lingua Sabir, l’antica lingua spontanea dei porti del Mediterraneo, e la canzone meditativa del cantautore Juri Camisasca, storico collaboratore di Franco Battiato.

6. Motor Show al Conca d'Oro. Circa 25.000 metri quadrati saranno dedicati agli appassionati del settore che potranno scroprire le ultime novità nel campo della tecnologia; rivivere le atmosfere di un tempo attraverso modelli d’epoca; cimentarsi in test drive, prove e gare; partecipare a spettacolari esibizioni di stuntman su due e quattro ruote.

7. Spettacolo "Diversa...mente" al Teatro di Verdura. Serata di cabaret di beneficenza con l’intervento di comici come Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Manfredi Di Liberto, Roberta Lacca, Giuseppe Giambrone e altri artisti finalizzata alla raccolta di fondi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti affetti da malattie genetiche rare.

8. Tramonti con musica d'autore a Ventimiglia di Sicilia. Una formula vincente che ogni anno riunisce, in numero sempre crescente, tantissimi appassionati della bellezza. La ricetta è semplice: far incontrare natura e musica in un contesto ideale ovvero la Riserva naturale orientata di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto.

9. Proiezione del documentario "Voci dal silenzio" al centro Padre Puglisi. L'evento, ad ingresso libero, rientra all'interno della manifestazione Biondaccio, il Biondo a Brancaccio: tre domeniche tra musica, cinema e teatro per ricordare Padre Pino Puglisi nel quartiere “simbolo” di Brancaccio, promosse dal Teatro Biondo di Palermo in collaborazione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro.

10. Giornata nazionale sulla Sla a Palermo. La Giornata Nazionale sulla Sla è sostenuta dalla Lega Serie A, che ha previsto per la terza giornata del campionato di calcio del 14, 15 e 16 settembre la discesa in campo delle squadre con lo striscione di Aisla.

11. Evento "Volo e legalità" all'aeroporto di Boccadifalco. Trasmettere il concetto della legalità, associandolo alle sensazioni di libertà, ma anche di profonda disciplina, caratteristiche del mondo del volo a motore. Lo si farà rendendo indimenticabile la giornata a 40 bambini e ragazzi del “Centro di accoglienza Padre Nostro” e dell’associazione “Bayty Baytik”.

12. Tour "Un'estate al mare a Mondello". Dalla misteriosa Villa Caboto all'antico stabilimento balneare, dalle villette liberty all'iconica Sirenetta. Un viaggio artistico e sentimentale su una delle più amate zone balneari del territorio palermitano.

13. Festival "Animaphix" a Bagheria. Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla dell’animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con diverse attività.

14. Rassegna "Aperi-libro" alla libreria Nuova Ipsa Editore. Nuovoo appuntamento con Giuseppe Giaconia di Migaido, originario di Mistretta, in provincia di Messina, che oggi vive tra Palermo e Cefalù. Laureato in Economia, è un grande appassionato di automobilismo storico e sportivo.