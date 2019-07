Non solo Festino, tour alle fontane e festa degli scimpanzé: gli eventi clou del weekend

Non solo fuochi d'artificio, babbaluci e festino. Il weekend che vede i riflettori puntati sulla Santuzza, in realtà, ha un'anima doppia offrendo anche altro a tutti quei palermitani che il festino non lo vivranno nel cuore della città. Al Bioparco di Sicilia una giornata dedicata agli scimpanzé, con laboratori e incontri per bambini e non. Per le vie del centro storico, invece, va in scena il tour "I segreti dell'acqua" alla scoperta delle fontane di Palermo. Jazz alle cantine Duca di Salaparuta, mostri a Bagheria per le visite guidate a Villa Palagonia e favole nel chiostro della Gam con Cenerentola.

1. Giornata Mondiale degli Scimpanzè al Bioparco di Sicilia. La Giornata Mondiale dello Scimpanzé è un’occasione per riflettere e porre l’attenzione su questi splendidi animali, per prevenirne l’estinzione, per preservarli, proteggerli e prendersene cura a livello mondiale, in natura e in cattività.

2. Tour "I segreti dell'acqua". Da Piazza Villena, l'antico Teatro del Sole con i suoi Quattro Canti alla Cala, un viaggio affascinante - pagano e cristiano insieme - nell'arte e nella storia, sulle tracce di Geni, graffiti, opere di street art e antiche leggende.

3. Concerto di Silvia Salemi a Castellana Sicula. Dopo l’esperienza nel programma di Rai Uno “Ora o mai più”, la cantautrice siciliana prosegue il tour in tutta Italia con alcuni nuovi brani inediti, tra cui il singolo elettro-pop “Era digitale”.

4. Rassegna "Duca & il jazz" alle cantine Duca di Salaparuta. Le Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia aprono la stagione estiva a ritmo di jazz! Un quartetto unico per arricchire il calendario culturale delle cantine.

5. Volcanic plants all'Orto Botanico. Opere dall'anima vegetale fioriscono spontaneamente negli spazi del Tineo. Ad accogliere il visitatore un giardino mediterraneo plasmato dall'artista in un'amalgama di resina e sabbia vulcanica, in una combinazione di sculture, alcune delle quali ispirate dalla tecnica della coltivazione idroponica.

6. Tour a Villa Palagonia. Dall’impressionante facciata principale, animata da uno scenografico scalone a doppia rampa, si giunge al piano nobile. Come un percorso iniziatico, il visitatore resta incantato dal vestibolo di forma ellittica fatto affrescare alla fine del Settecento con scene raffiguranti le Fatiche di Ercole.

7. Tour a Palazzo Cloos Zingone Trabia. Visite assistite a Palazzo Cloos Zingone - Trabia, tra gli idilliaci paesaggi neoclassici e la leggiadria delle raffigurazioni, dallo scenografico piano nobile, fino all'alcova, caratterizzata da combinazioni di tratti geometrici e caratteri arabi, che narrano le influenze della cultura esotica di Palermo.

8. Concerto "Cenerentola" nel chiostro della Gam. Alessandro Cadario, direttore ospite principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano dal 2016, salirà sul podio per dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo. La regia è di Alberto Cavallotti, con le scene disegnate da Christian Lanni.

9. Presentazione del libro "Via terra delle mosche" a Palermo. Doppio appuntamento a Palermo per lo stradario immaginifico di Palermo di Gioacchino Lonobile. Uno a Palart Room & Suite, l'altro alla libreria Zacco.

10. Evento con Fabio Celenza al Malox. Uno YouTuber, un imitatore, un ridoppiatore, ma anche una persona che semplicemente è capace di fare ridere dal web alla tv. Questo è Fabio Celenza che sarà al Malox in piazzetta della Canna.

11. Mostra "Borderless, sguardi senza confini" allo Steri. Una collettiva di fotografia, pittura e scultura dal titolo: Borderless- Sguardi senza confini, sul tema dell’integrazione dello straniero, curata da Graziella Bellone e organizzata in collaborazione con Flavia Alaimo.

12. Rassegna "Aperi-libro" alla libreria Nuova Ipsa Editore. Giornalista e storico, Vincenzo Prestigiacomo ha indagato il passato della città, soprattutto il suo centro storico, tra cambiamenti urbani e biografie di personaggi che ne hanno segnato la Storia. Sua ultima pubblicazione il libro "I Florio, regnanti senza corona".