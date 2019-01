Palermo bella di notte, dallo street food al tour di Santa Caterina: gli eventi clou del weekend

Palermo di notte. Un weekend alla scoperta dei tesori nascosti della città al chiaro di luna. Dal tour al monastero di Santa Caterina alla visita guidata all'interno della villa dei mostri di Bagheria, la celebre villa Palagonia. Un fine settimana ricco di eventi dove non mancheranno spettacoli, da "Signs" al Teatro Massimo a "Odissea" al Biondo passando per "Prof!" al Libero, ma anche concerti, tra tutti quello di Jonathan Kane al Ridotto dello Spasimo. Spazio anche al cibo con la festa dello street food di pesce a Sanlorenzo Mercato e appuntamenti per bambini con "Come on" al Teatro alla Guilla.

1. Tour al Monastero di Santa Caterina. Il visitatore avrà la possibilità di varcare la soglia della clausura e di scoprire un mondo straordinario oltre le grate, un luogo capace di stupire, emozionare e sopraffare i sensi

2. Notte a Villa Palogonia di Bagheria. Visite serali alla splendida dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta come la “Villa dei Mostri” per le misteriose statue di cui è circondata.

3. Festa dello street food di pesce a Sanlorenzo Mercato. All'esterno lungo il porticato, con una postazione creata ad hoc per l'occasione, si potrà optare per l’anciova-burger, panino con una polpetta di alici dolcemente rosolata, su una crema di yogurt al finocchietto selvatico e cipolla caramellata, il panino con carpaccio di polpo su una crema di patate e curcuma, salsa di yogurth limonata e songino, il salmone burger, con salmone fresco, zenzero e scorza d’arancia su una crema di yogurth limonata, passando per il panino con salsiccia di pesce spada all’aroma di menta e cipolla caramellata.

4. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Il nono concerto in abbonamento della 60ma stagione concertistica vedrà sul palcoscenico del Politeama il direttore Rinaldo Alessandrini, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con il soprano Sandrine Piau, che canterà celebri arie di Mozart.

5. Concerto di Jonathan Kane al Ridotto dello Spasimo. Il New York Times scrive di lui "il batterista Jonathan Kane si trova dappertutto, tra Sonic Youth e Steve Reich, interessato al crocevia della nuova musica iconoclasmica e rock sperimental”.

6. Spettacolo "Signs" al Teatro Massimo. I segni del corpo e i segni musicali in un serrato dialogo a due fra arti sorelle. Uno scambio di intenti dove la musica diventa gesto e il gesto diventa fiato. Un gesto da ascoltare, un suono da vedere.

7. Trekking a Monte Grifone. Obiettivo dell'escursione è la vetta di Monte Grifone penultima propaggine dei monti della Conca d'Oro che coronano la città di Palermo.

8. Rassegna "Musiche senza confini" al Cre.Zi. Plus. Prosegue la rassegna “Musiche Senza Confini”, dedicata alle proposte musicali nazionali e internazionali che uniscono insieme suoni di ispirazione mediterranea, influenze di “altri” generi musicali e l’uso di tecnologie moderne.

9. Spettacolo "Prof!" al Teatro Libero. Lo spettacolo del drammaturgo belga Jean Pierre Dopagne, tradotto da Antonella Questa e diretto da Alberto Giusta. Il testo, che ha avuto un grande successo teatrale in Belgio, Francia, Grecia e Israele, viene per la prima messo in scena a Palermo, con l’interpretazione di Massimo Rigo.

10. Manifestazione "Come on" al Teatro alla Guilla. Tre giorni di spettacoli teatrali e laboratori gratuiti per bambini e adulti nel piccolo Teatro alla Guilla di Palermo, alle spalle della cattedrale, nel cuore dell'itinerario arabo-normanno della città. E' la manifestazione “Come On”, ovvero “Andiamo” in lingua inglese, che esorta al movimento, alla scoperta, alla curiosità. Un’esortazione a spostarsi dal luogo in cui si è per andare in un altro luogo.

11. Spettacolo "Odissea" al Teatro Biondo. Insignito del “Premio Hystrio” alla drammaturgia 2009 e finalista ai “Primi Ubu” 2008, Odissea - prodotto dal Teatro dell’Argine - è il racconto di un’epopea contemporanea, dove si mescolano il mito e il quotidiano, Itaca e il Salento, i versi di Omero e il dialetto leccese, legati insieme da una partitura musicale rigorosa, pensata ed eseguita in scena dai musicisti Mario Arcari (oboe, clarinetto, batteria) e Maurizio Pellizzari (chitarra, tromba), che accompagnano il narratore diventando anch’essi, con i loro molteplici strumenti, voci della storia.

12. Proiezione del film "L'uomo invisibile" al cinema De Seta. Al cinema “Vittorio De Seta” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo sarà proiettato per la seconda volta lo short film “L’amico invisibile”, scritto e diretto dalla regista Simona D’Angelo. E' volontà di Simona D’Angelo, dedicare questa giornata al chochard Aldo, morto di recente a Palermo, per mano di due ragazzi. Dopo la visione, i contenuti del film saranno ripresi come spunto per aprire un dibattito sul tema.