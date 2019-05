Avvinando ai Cantieri, Le Vie dei Tesori aprono otto luoghi: gli eventi clou del weekend

Vino, mamma, cultura. Un tris perfetto per un fine settimana unico a Palermo. S'inizia infatti con Avvinando Wine Fest, la manifestazione dedicata al mondo del buon bere ai Cantieri Culturali. E, sempre a proposito di vino, allo Steri ad ingresso gratuito, va in scena la nuova edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi e vino. Spazio alla cultura che, da questo fine settimana fino al prossimo, porta in città non solo la Settimana delle Culture ma anche un'edizione speciale de Le Vie dei Tesori con otto luoghi aperti su prenotazione. Non mancheranno fiere, appuntamenti teatrali, concerti ed eventi dedicati alla mamma, nella domenica in cui ricorre la sua festa.

1. Avvinando Wine Fest ai Cantieri Culturali. Riflettori puntati sulla prestigiosa manifestazione, giunta all’ottava edizione, dedicata al mondo del buon bere, ma anche alle eccellenze enologiche e gastronomiche. Dopo i numeri da record dello scorso anno, tante le novità. Non solo vino, ma anche grappa, amaro, olio, salmone.

2. Le Vie dei Tesori per la Settimana delle Culture. Otto luoghi, tutti su prenotazione, che per l’occasione mostreranno tesori sconosciuti o racconteranno nuove storie. Le Vie dei Tesori stringe la mano alla Settimana delle Culture e, per i prossimi due weekend (sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19), organizza una piccola anticipazione del Festival più amato della città, il tradizionale appuntamento di ottobre.

3. La Settimana delle Culture. Cento luoghi e 270 eventi - 55 mostre, 45 spettacoli, 53 incontri, 15 proiezioni, e 25 altri appuntamenti di genere diverso - oltre 3000 persone coinvolte tra artisti, operatori, intellettuali, organizzatori: La Settimana delle Culture, insignita quest’anno nella sua quarta Medaglia della Presidenza della Repubblica, è stata la prima ad investire su una Palermo dalle tante anime e rivoli artistici differenti.

4. Festival SorsiCorti a Palazzo Steri. Il connubio cinema - vino, infatti, è la caratteristica principale del festival. Novità assoluta di quest’anno è che il festival sarà ad ingresso gratuito. E, anche, che il pubblico potrà votare il corto migliore.

5. Fiera mercato "Biodì" all'Orto Botanico. Biodì quest'anno si lega al tema dell' eccellenza del cibo dei parchi siciliani: Etna, Madonie, Sicani, Nebrodi, Alcantara, ma anche le isole di Ustica e di Pantelleria, aree protette di terra e di mare, dove si assiste alla rinascita di un' agricoltura riconosciuta con il termine di “eroica” per le difficili condizioni ambientali cui si è adattata nei secoli.

6. Tour al bunker della Seconda Guerra Mondiale a Isola delle Femmine. Postazione costiera mono arma, meglio conosciuta con l’acronimo P.C.M, venne edificata negli anni ‘40 del secolo scorso e faceva parte della cintura difensiva della città di Palermo, utilizzata dai soldati della 208esima Divisione Costiera.

7. Festa della mamma 2019 al Forum. Una installazione gigante formerà la scritta "mamma". Su queste lettere bambine e bambini, ma anche le persone adulte, potranno lasciare, utilizzando dei pennarelli colorati, una dedica personalizzata indirizzata alla propria mamma.

8. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Il ritorno a Palermo di Salvatore Sciarrino, dopo cinquant’anni di successi in tutto il mondo, ormai celebrità internazionale, giunge opportuno per ricordare che l’OSS ha tenuto a battesimo negli anni Sessanta il giovanissimo palermitano.

9. Manifestazione "Sarday" a Mondello. Sarà una incursione spazio temporale nel tempio del cibo sano e della salute. Sul molo e negli spazi limitrofi, presso l’antica borgata marinara di Mondello (Palermo), si svolgerà il Sarday, dedicato alla promozione e valorizzazione di sardine, sgombri, palamite, alici, costardelle, spratti e ancora maccarelli e alacce, lampughe.

10. Festa della patata a Sanlorenzo Mercato. Il nuovo weekend di gusto di Sanlorenzo Mercato celebra uno degli alimenti più completi, gustosi e utilizzati nelle cucine di tutto il mondo: la patata. "Chi mangia patate non muore mai"... ma soprattutto vive felice: tipiche della stagione, le patate novelle diventano le assolute protagoniste della due giorni.

11. Memorial Carlo Ruvolo al centro sportivo Le Siepi. Circa 400 bambini riempiranno il centro sportivo casa del Monreale Calcio affrontandosi all'insegna dei valori sani dello sport in mini triangolari di calcio a 5, a 7 e a 9.

12. Presentazione del libro "Il sapere culinario. Ricette di un Monsù siciliano al fronte" a Palazzo Butera. Il libro racconta la microstoria di un Monsù siciliano formatosi nelle cucine di casa Lanza ai Colli, mobilitato nel 1915 per andare a combattere nelle trincee di Gorizia, e che si ritrova a coordinare la mensa ufficiali del comando della III armata con la stima di Sua Altezza Reale il Duca di Aosta che gli impartì l'ordine ufficiale di ispezionare tutte le mense ufficiali per evitare avvelenamenti.

13. Tour alla camera dello scirocco di Villa Naselli. Un’opera di ingegneria antica di cinquecento e più anni, unica in tutta Europa, a pochi passi da Palermo (a 15 minuti da piazza Indipendenza), dove i nobili padroni di casa si intrattenevano con amici e parenti nelle giornate più calde della nostra bella stagione.

14. Laboratorio "L'album delle meraviglie" allo Stand Florio. Durante il laboratorio Adele Cammarata (autrice) e Mariella Cusumano (illustratrice) leggeranno insieme ai bambini alcuni brani tratti dal volume e condurranno un laboratorio dedicato alla realizzazione di un segnalibro ispirato ai colori dell’autunno e alle atmosfere liberty del libro.

15. Sagra del finocchietto selvatico a Blufi. La quinta Sagra del Finocchietto Selvatico propone appuntamenti per tutti i gusti. Con eventi pensati per tutti: dal trekking, alla visita al Santuario della Madonna dell’Olio e al Museo etnoantropologico e al Presepe meccanico.

16. Presentazione del libro "Aldo ed Helios. Un sogno di libertà" alla Feltrinelli. Aid Abdellah, conosciuto come Aldo, è stato ucciso a piazzale Ungheria a Palermo, sotto dei portici che per lui erano "casa", un duro colpo per tutta la città che è rimasta molto turbata. "Aldo ed Helios. Un sogno di libertà" (Ex Libris), è la testimonianza del messaggio di libertà e aggregazione di un uomo e il suo gatto che dopo aver girato il mondo, arrivano a Palermo.

17. Spettacolo "E muriu u cani" al Teatro alla Guilla. Appartiene alla morte la vita passata, la stessa su cui vegliano Margherita, Maria, Rosa, Totò e Giuseppe, cinque fratelli “costretti” a riunirsi per condividere un’ultima notte con il padre appena defunto. La Veglia, usanza profondamente radicata in Sicilia, vetrina perfetta di una società imperfetta, sarà dunque il pretesto - ora amaro, ora ironico - per (ri)scoprirsi figli, ma al tempo stesso estranei.

18. Festival Cesure al Teatro Mediterraneo Occupato. Un programma intenso di tre giorni che si avvale della partecipazione del Teatro delle Bambole che porta in scena in anteprima nazionale Ifigenia – Sua Figlia, continua con Ortika – Gruppo teatrale nomade che presenta Chi ama brucia e si conclude con la compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante che ripropone Ballarini, terzo capitolo della Trilogia degli Occhiali.