Non solo Carnevale, c'è anche il festival dello sfincione: gli eventi clou del weekend

Non solo Carnevale, carri allegorici e travestimenti ma anche cibo, cultura e musica. Un weekend di appuntamenti che inizia con il debutto, al Teatro Massimo, de "Il meraviglioso circo della luna", con piccoli acrobati e grande musica. Sarà anche il fine settimana di "M'illumino di meno", l'iniziativa che prevede, tra le altre, anche la visita guidata all'Orto Botanico a luci spente per sensibilizzare all'efficienza energetica. Al Patafisico, invece, è tempo di famiglia Addams con uno spettacolo sui generis, mentre il monastero di Santa Caterina riapre i battenti per un tour inedito nel segno della clausura.

1. Sfincione Festival a Sanlorenzo Mercato. Bagheria, Casteldaccia, Palermo e Altavilla Milicia. Quattro prodotti con lo stesso nome, ma totalmente differenti tra loro, quattro modi diversi di concepire la “pizza dei siciliani”, in altrettante postazioni gestite da panificatori esperti di ogni territorio rappresentato.

2. Visita guidata all'Orto Botanico. Durante questa suggestiva serata a luci spente, l’orto si trasformerà: gli alberi acquisteranno un fascino insolito e con la loro particolare sagoma e i giochi d’ombre, diventeranno figure animate, scure e gigantesche.

3. Tour al monastero di Santa Caterina. Il visitatore avrà la possibilità di varcare la soglia della clausura e di scoprire un mondo straordinario oltre le grate.

4. Spettacolo "Il meraviglioso circo della luna" al Teatro Massimo. Un omino buffo scende una sera da un raggio di luna e si ritrova nell’affascinante vita del circo, popolata da acrobati, pagliacci, lanciatori di coltelli, animali feroci, domatori, musica. Un mondo in miniatura, in cui il protagonista intraprende un cammino di crescita scandito dalle musiche dei grandi autori della musica classica.

5. Presentazione della guida "Le catacombe dei Cappuccini" alla Feltrinelli. Molto più che una guida, un vero e proprio viaggio attraverso uno dei luoghi più suggestivi del mondo: le catacombe dei Cappuccini di Palermo. A raccontarle è il conservatore e il massimo studioso del sito, l'antropologo Dario Piombino-Mascali.

6. Spettacolo "The Adam's Family" al Piccolo Teatro Patafisico. Già dalle prime apparizioni, il telefilm degli anni Sessanta la Famiglia Addams, mette in scena una parte della società contemporanea: quella in ombra. I membri che la compongono sono essi stessi archetipi dei comportamenti umani che, con la loro grottesca confusione fra dolore e piacere, incarnano l’eterno oscillare dell’uomo fra bene e male.

7. Tour alla Torre di San Nicolò. “Torre d’eccellenza”, forse la più alta di Palermo, perduto il significato di difesa, se ne volle ingentilire e perdere il suo austero aspetto, applicandole al secondo livello delle bifore arricchite da una cornice d’intarsi.

8. Spettacolo "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere" al Teatro Golden. A portare in scena l’adattamento teatrale, una esilarante terapia di gruppo collettiva del libro più celebre dello psicologo statunitense John Gray sarà per la prima volta in assoluto una donna.

9. Recital di Nicola Alaimo al Teatro Massimo. La prima parte del programma comprende arie dalle grandi opere italiane, dal Barbiere di Siviglia di Rossini (1816) fino a Gianni Schicchi di Puccini (1918). Alla cavatina di Figaro “Largo al factotum” seguirà infatti “Era uguale la voce?” da Gianni Schicchi.

10. Concerto di Kristina Miller all'ex oratorio di Santa Mattia ai Crociferi. Nata a Mosca in una famiglia di musicisti, Kristina è stata seguita negli studi dal Governo proprio grazie al suo grandissimo talento che l’ha fatta entrare in una scuola speciale per piccoli talenti.

11. Concerto dei Lato B alla Fabbrica 102. "Ancora tu", "Con il nastro rosa", "Il tempo di morire", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "Sì viaggiare" e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol degli anni ‘70.