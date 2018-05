Dal concerto di Fabri Fibra al tour tra i palazzi del Cassaro: gli eventi clou del weekend

Festa della Repubblica in città ma con piacere. Perché sono tanti gli appuntamenti che Palermo offre a chi non potrà concedersi una trasferta fuori porta. Musica con il concerto di Fabri Fibra al Castello a Mare, relax con una passeggiata ai Giardini Reali appena riaperti, shopping alla Fiera del Mediterraneo. Per chi preferisce improvvisarsi turista in città, i palazzi nobiliari del Cassaro aprono le porte e anche il campanile di San Giuseppe Cafasso. Spazio ai tatuaggi con Palermo Tattoo Convention e allo swing con Palermo Swing Festival. Agli affezionati delle scampagnate, infine, Sanlorenzo Mercato ospita una inedita grigliata in città.

1. Concerto di Fabri Fibra al Castello a Mare. Nel mondo del rap underground già da un ventennio, sul palco porterà i suoi più grandi successi ed il suo ultimo album, "Fenomeno". L'album, composto da 17 brani, di cui tre in collaborazione con Thegiornalisti, Roberto Saviano e Laïoung, porta all'attenzione il rapporto difficile con la famiglia, soprattutto con il fratello Nesli e la madre.

2. Tour dei Palazzi Nobiliari al Cassaro. Nel tragitto da Piazza Pretoria al Piano della Cattedrale, si visiteranno tre Palazzi nobiliari prestigiosi. Palazzo Bonocore, con il suo museo multimediale sul Patrimonio culturale immateriale di Sicilia e la sorprendente vista sulla fontana Pretoria; Palazzo Asmundo, con le sue collezioni e la spettacolare vista sul piano della Cattedrale; Palazzo Alliata con i suoi saloni nella meravigliosa cornice di piazza Bologni.

3 Manifestazione "Real Verde". Tre giorni alla scoperta degli alberi monumentali, un patrimonio culturale e turistico: incontri, trekking naturalistico urbano, visite guidate e un protagonista assoluto, il gigantesco Ficus Macrophylla che abbraccia un Pino. La Fondazione Federico II avvia un percorso di sviluppo e fruizione dei Giardini Reali.

4. Fiera Campionaria del Mediterraneo 2018. La Fiera Campionaria è un punto di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa. Un’ampia area verrà dedicata allo shopping, un’altra dedicata al food. Saranno inoltre presenti automobili, barche, arredo giardino e grande attenzione verrà data all’arredo casa e complementi.

5. Palermo Tattoo Convention 2018 al Saracen Resort di Isola delle Femmine. Gli oltre cento artisti tatuatori provenienti da ogni parte del mondo avranno a disposizione una postazione ciascuno per lasciare un segno indelebile ai partecipanti.

6. Sicilia Queer Filmfest 2018. Tra i Cantieri Culturali alla Zisa e il cinema Rouge et Noir, il Sicilia Queer 2018 apre con l’anteprima internazionale del film di Stefano Savona "La strada dei Samouni", appena proclamato vincitore del Premio come Miglior Documentario al Festival di Cannes.

7. Palermo Swing Festival. Maestri da tutto il mondo saranno per quattro giorni a Palermo per ballare, insegnare e trasmettere la passione del ballo della New York degli anni Venti-Quaranta del secolo scorso.

8. Grigliata a Sanlorenzo Mercato. Protagonista assoluto della giornata è il suino nero siciliano, in succulente costolette e in nodi di salsiccia, da gustare da soli o in un unico piatto combinato. Sulla griglia anche le altre golosità della carnezzeria: dagli involtini alle bistecche e i tagli del pollo. E per gli amanti dei panini, spazio agli hot dog di suino nero, cotti sul momento e serviti a piacere con le salse della salumeria.

9. Ustica Villaggio Letterario 2018 a Punta Spalmatore. Presentazioni di libri con scrittori, astronomia, archeoastronomia, vulcanologia, spettacoli teatrali di importanti attori siciliani, musica nazionale e internazionale, tango, sport, arte, scultura, moda, fotografia, documentari: protagonista assoluto di questa edizione dedicata a Enzo Maiorca sarà il mare.

10. Mostra "Catherine Opie, The Human Landscape" al Centro Internazionale di Fotografia. Il lungo percorso verso il Palermo Pride 2018 inizia con l'opening della personale dell'artista americana Catherine Opie, al debutto con il suo primo film The Modernist e in mostra con una selezione di lavori dalla serie Portraits, organizzata in collaborazione con il Sicilia Queer Filmfest insieme al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia.

11. Tour al Campanile di San Giuseppe Cafasso. Apertura straordinaria serale di San Giuseppe Cafasso - chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”, adiacente all’antico complesso monumentale di San Giovanni degli Eremiti e punto panoramico di particolare interesse.

12. Installazione Pittore in Africa al Museo Salinas. La genesi dell’opera di Mario Merz risale agli anni Ottanta quando, partecipando ad una storica edizione della Biennale di Venezia, l’artista si interrogò sulla totale mancanza di partecipazione africana alla manifestazione. La frase “esisterà pure un pittore in Africa” diventa così un interrogativo pulsante e un'installazione a lungo termine su una delle pareti dell’appena ritrovata agorà che ospita le protomi leonine del Tempio di Himera oltre al frontone del Tempio C di Selinunte.

13. Spettacolo "Nchià" al Teatro Biondo. La performance è l'esito provvisorio di un percorso laboratoriale realizzato con alcuni migranti. Per qualcuno di loro è stato il primo incontro con il codice teatrale, in taluni casi addirittura con la lingua italiana - ed il testo è stato “costruito" su questa peculiarità.

14. Festival "Orto in arte" all'Orto Botanico. Cucina creativa nella natura con dimostrazioni dal vivo e assaggi della chef Bonetta Dell’Oglio per l'ultima giornata.