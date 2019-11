Dalla sagra dei funghi alla fiera tra vintage e artigianato: gli eventi clou del weekend

Si mangia, si guarda, si compra. Un weekend all'insegna della spensieratezza quello che coincide con l'estate di San Martino, "quando ogni mosto diventa vino" come recita il proverbio. A Caltavuturo è tempo di pleurotus, con la sagra del "fungo ferla". A Villa Pottino invece, oltre alle visite guidate, sarà possibile immergersi in una fiera dedicata al vintage e all'artigianato. Fischio d'inizio per il Festival di Morgana, dedicato ai pupi e al teatro di figura. Non mancheranno tour (come quello alla villa dei mostri di Bagheria), mostre e spettacoli per bambini.

1. Fungo Ferla Fest a Caltavuturo. Un'ottima occasione non solo per degustare i buonissimi e profumati funghi "Pleurotus eryngii", noti come “funciu di ferla” ovvero funghi della ferula e chiamati anche “funci pani cauru” per il suo gradevole odore di pasta di pane ma anche per visitare e conoscere il territorio di Caltavuturo.

2. Fiera "Opificia" a Villa Pottino. Sarà possibile trovare borse pregiate, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche dipinte a mano, prodotti artigianali in legno, cornici e oggetti realizzati con la particolare tecnica della ceroplastica.

3. Festival di Morgana. Palermo si trasformerà in un teatro dei pupi, di figura, contemporaneo diffuso. Oltre al Museo delle marionette Antonio Pasqualino, gli spettacoli andranno infatti in scena in altri suggestivi luoghi di cultura: il teatro Garibaldi, l’ex Chiesa sconsacrata di San Mattia Apostolo dei Crociferi, il teatro Carlo Magno, l’Oratorio San Lorenzo.

4. Tour a Villa Palagonia. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, le tante sale della Villa, tra cui l’enigmatica “Sala degli Specchi” con il suo gioco di sovrapposizioni tra magia e realtà, gli affreschi settecenteschi raffiguranti le Fatiche di Ercole e numerose altre sale visitabili per l’occasione.

5. Spettacolo "Matilde e il Genio" al cineteatro Lux. Matilde, una bambina che abita con la propria nonna, un giorno tra le vecchie cianfrusaglie della soffitta trova una lampada; una volta strofinata, la bambina incontrerà un genio goffo e alle prime armi al quale esprimerà i suoi tre desideri.

6. Giornata d'approfondimento "Cammini e ospitalità" a Bagheria. I Cammini a piedi sono uno degli attrattori turistici in grande crescita in Italia e in Europa: il caso di successo più famoso è il Cammino di Santiago de Compostela in Spagna (oltre 327 mila persone provenienti da tutto il mondo lo hanno percorso nel 2018). Ma anche l’Italia si sta imponendo a livello internazionale con i suoi Cammini, a partire dalla Via Francigena.

7. Spettacolo "Con sorte" al Piccolo Teatro Patafisico. Un’appassionata Oriana Martucci è protagonista del testo di Giacomo Guarneri, storia di ordinaria follia nella Sicilia dei ricatti e delle intimidazioni di Cosa Nostra.

8. Estate di San Martino a Sanlorenzo Mercato. Si potranno assaggiare sia i biscotti secchi, quelli originali, croccanti e profumati, sia la relativa versione più morbida, ripiena di ricotta fresca. In entrambi i casi, ad accompagnare i dolci tipici della festa, sarà il moscato.

9. Mostra "Imbarca" al Pontile di Villa Igea. "Imbarca" è un evento pilota promosso da BR1, società di management e refitting, con l'idea di dare vita a una galleria galleggiante. Come primo artista è stato invitato Maurilio Catalano.

10. Percorso "In-side-out" al Teatro Massimo. Mario Bajardi e Giovanna Velardi puntano a mettere in comunione le vibrazioni del suono e della danza. Pubblico e danzatori si muovono negli spazi del Teatro, esplorando insieme suoni, vibrazioni e percezioni.

11. Escursione a Pizzo Selva a Mare. La Riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto è una riserva naturale regionale della Sicilia, istituita nel 2000, ricadente nei territori di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina, Casteldaccia ricadente nella provincia di Palermo.

12. Tour "Palermo ebraica". Siciliando torna nel centro storico di Palermo con una passeggiata dedicata alla storia della comunità ebraica e un itinerario ricco di suggestioni, immagini e siti nascosti.

13. Proiezione del cartone animato "A spasso col panda" al cineteatro Lux. L'orso Mic Mic ha già il suo bel da fare a tenere lontano da casa propria la lepre Oscar, quando una cicogna distratta gli recapita per sbaglio un cucciolo di panda.

14. Incontro con Fabio Favata a piazzetta Bagnasco. La formazione della galassia, la crescita dei buchi neri, l’origine del sistema solare. Sono tanti i misteri che l’uomo cerca di svelare dalla notte dei tempi. Interrogativi a cui i nostri scienziati lavorano instancabilmente per capire un mondo sconosciuto e infinito.

15. Concerto di Oriana Lippa alla Fabbrica 102. Oriana Lippa si è esibita in diversi concerti: tra il 2007 ed il 2011 è stata la frontgirl di una rockband tutta al femminile, scrivendo i testi delle canzoni in inglese e in italiano.