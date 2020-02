Una super luna al planetario, la leggenda del jazz in concerto: gli eventi clou del weekend

Una superluna, la leggenda del jazz internazionale, i tuoi a piedi alla scoperta di antichi palazzi nobiliari. Un weekend ricco il primo di febbraio. Al Planetario di Villa Filippina si potrà osservare la luna al perigeo. Al Santa Cecilia invece arriva Ron Carter, contrabbassita statunitense di musica jazz considerato un'eccellenza mondiale. Coppo Fest a Sanlorenzo Mercato, "I miserabili" di Victor Hugo al Biondo. E non mancheranno i tour, come quello alla scoperta di Palazzo Alliata di Pietratagliata e di Palazzo Francavilla.

1. Evento astronomico "Superluna" al Planetario di Villa Filippina. Il satellite, con il disco rivolto verso la Terra interamente illuminato, si troverà al perigeo - termine scientifico con cui viene descritto questo tipo di evento - il punto dell’orbita lunare più vicino alla terra. Questa coincidenza permetterà di osservare il disco notevolmente ingrandito.

2. Concerto di Ron Carter al Teatro Santa Cecilia. Ron Carter, contrabbassista statunitense di musica jazz, è considerato un virtuoso del contrabbasso dotato di grande professionalità e di eccezionale padronanza tecnica dello strumento da cui ha distillato sonorità inconfondibili e grande libertà armonica.

3. Coppo Fest a Sanlorenzo Mercato. E così via lungo tutto il mercato con il coppo di salumi e formaggi siciliani della Salumeria passando per il coppo di pesciolini fritti della Pescheria, il coppo di salsiccia di maiale arrosto della Carnezzeria, la versione inedita del Pastificio, con il suo coppo di cappelletti fritti al prosciutto crudo con fonduta di formaggio.

4. Spettacolo "I miserabili" al Teatro Biondo. I miserabili è l’opera letteraria più popolare dell’Ottocento e una delle più famose in assoluto. Le vicissitudini dell’eroe del popolo Jean Valjean incrociano vent’anni di storia francese, proponendosi come riflessione sociologica di valore universale.

5. Tour a Palazzo Alliata di Pietratagliata. Apre le porte per una visita esclusiva uno dei più antichi palazzi quattrocenteschi di Palermo che si trova sulla storica e commerciale via Bandiera. Il palazzo fu costruito nel 1474 attorno una torre merlata dalla nobile casata dei Termine, Principi di Baucina.

6. Tour a Palazzo Francavilla. Il Palazzo venne edificato ed ampliato tra la fine ‘700 e gli inizi del ‘800. Fu inizialmente costruito come "Casa Grande" o "Casa Nobile" fuori la Porta Maqueda, cioè come residenza di campagna ed acquisito dalla famiglia Oneto e Lanza Duca di Sperlinga.

7. Cogito un aperitivo per la mente all'Hotel Sole. In che modo i “genitori elicottero”, che sorvegliano costantemente dall’alto, e “genitori spazzaneve”, che spianano la strada contro le avversità della vita, aiutano davvero i figli cercando di renderli a tutti i costi felici?

8. Escursione a Pizzo Mollica e Pizzo Manolfo. L’escursione si svilupperà intorno a Pizzo Manolfo, il rilievo più a Nord del complesso. Il primo tratto dell’itinerario all'interno di un bosco integro di conifere, con ampi scorci paesaggistici verso la Conca d’Oro e Monte Pellegrino.

9. Tour al complesso monumentale di Santa Chiara. Al suo interno spiccano il prezioso altare, interamente ricoperto di bronzi dorati, lapislazzuli, agate e ametiste e concluso da uno scenografico baldacchino; e sulle pareti del presbiterio, due quadri dipinti dal celebre pittore di origine olandese Guglielmo Borremans.

10. Spettacolo "Apologia" al Teatro Biondo. Al fianco di Elisabetta Pozzi recitano Alberto Fasoli, Christian La Rosa, Francesca Porrini, Martina Sammarco. Le scene sono di Matteo Patrucco, i costumi di Ilaria Ariemme, le musiche di Daniele d’Angelo e le luci di Cesare Agoni.

11. Nordic Walking Art a Monreale. Un appuntamento per coniugare lo sport, la cultura e il divertimento: Nordic Walking Art in Palermo per ri scoprire la città di Palermo sotto un nuovo punto di vista, oltre che storico. Un'esperienza unica nel suo genere praticando contestualmente la disciplina del Nordic Walking.

12. Concerto "Ciclo Beethoven" al Teatro Massimo. In programma vi saranno due sinfonie legate a momenti particolarmente difficili della vita di Beethoven, la Seconda e la Quinta. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo salirà Daniel Cohen, che torna a Palermo anche quest’anno, dopo Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart.

13. Spettacolo "La parte mancante dell'angelo" al Teatro alla Guilla. Una storia vera, dove l’omosessualità - in un’epoca (ma anche in una regione) difficile, in un tempo in cui non era pensabile fare coming out, in cui la parola coming out non esisteva ancora, rovescia come un guanto la vita della donna, rivelando oltre mezzo secolo di bugie, pretesti, scappatoie.

14. Mostra "I Calapanama & Amici" a Palazzo Jung. L’iniziativa ha la peculiarità di promuovere e valorizzare le opere di oltre trenta autori che esporranno le tele realizzate in estemporanea ogni sabato dalle 9 alle 12 nel caratteristico spazio della Cala di Palermo. Durante le loro performance utilizzano il particolare cappello “Panama” per ripararsi dal sole, da cui il termine “Calapanama”.