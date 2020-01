Arriva il circo horror (e sexy), a teatro le favole di Rodari: gli eventi clou del weekend

Weekend per grandi, weekend per piccini. Un fine settimana pieno di appuntamenti l'ultimo di gennaio. Anche quest'anno torna il Paranormal Circus, il circo che unisce l'horror al sexy. Al Libero, invece, va in scena uno spettacolo per i più piccoli con le favole al rovescio di Gianni Rodari. Tra le mostre quella di Nicola Pucci a Villa Zito e quella sulla storia ebraica al Salinas. Non mancheranno tour (alla chiesa del Carmine Maggiore e alla Palazzina dei Quattro Pizzi, ultima residenza dei Florio), spettacoli come quello allo Spazio Franco e al Jolly ed incontri, come quello di "Donne in amore".

1. Paranormal Circus a Palermo. Teatro, circo e cabaret, un mondo unico che si evolve in stile horror con sfumature sexy, per un contest eccezionale che farà tremare tra realtà e illusione. Uno spettacolo in una dimensione parallela fatto di creature mostruose.

2. Spettacolo "My place" allo Spazio Franco. In scena tre corpi nudi - o meglio in biancheria intima - volutamente messi in evidenza: masse corporee vive e non censurate, vere, oneste e ben diverse da quelle che ancora oggi siamo abituati a vedere in mostra sui giornali, su internet, in televisione.

3. Rassegna "Donne in amore" al Museo Salinas. Matteo Nucci, scrittore e studioso del mondo antico, racconterà Elena di Troia. La sposa di Menelao, la bellissima Elena è fuggita con Paride e il suo tradimento ha provocato la guerra di Troia. Nucci rintraccia però Elena a Sparta.

4. Tour alla chiesa del Carmine Maggiore. È conosciuta per la sua cupola, una delle più belle di Palermo, rivestita da maioliche smaltate, i cui colori la rendono ancora più visibile da ogni parte della città; al suo interno: gli stucchi di Giacomo e Giuseppe Serpotta, lungo le poderose colonne tortili nelle cappelle del transetto della chiesa e le opere di Novelli e Gagini.

5. Tour a Casa Florio. Progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l’ultima dimora di Vincenzo Florio III.

6. Firmacopie di Thomas Bocchimpani al Conca d'Oro. Le sue passioni, il canto e la danza, si manifestano sin da bambino. Nel 2013 partecipa alla quarta edizione del talent show televisivo “Io canto”, ma è con la successiva presenza alla scuola di “Amici di Maria De Filippi” che riesce ad ottenere il suo primo contratto discografico.

7. Incontro "Dies Natalis" a Carini. Un’occasione di discussione e di approfondimento su un tema, quello del “Dies Natalis”, che rappresenta un’opportunità di studio e di ricerca per gli appassionati. Dopo il seminario visita della tela dell’Allori custodita preso la Chiesa Madre.

8. Mostra "Nicola Pucci. Opere 1999 - 2019" a Villa Zito. E’ una pittura stratigrafica, quella di Nicola Pucci (Palermo, 1966), dove ogni immagine è costruita alternando velature e pittura gestuale e materica, in una sequenza lunga e continuata nel tempo, sfacciatamente surreale ed estremamente realistica, carica di energie catartiche.

9. Spettacolo "Pagagnini" al Teatro Biondo. PaGAGnini - nato dall’inventiva dall’artista libanese di origini armene Ara Malikian e dal collettivo spagnolo Yllana - unisce la musica classica con il virtuosismo e lo humour dei quattro fantastici interpreti.

10. Spettacolo "Il paese delle favole al rovescio" al Teatro Libero. Un gioco di ribaltamenti dove tutto è il contrario di come appare, dove il racconto diventa uno strumento per capovolgere i luoghi comuni, le consuetudini e le convezioni e dove la narrazione teatrale diventa lo strumento per scandagliare e scoprire il mondo fatato di Gianni Rodari.

11. Presentazione del libro "Quasi tutto velocissimo" alla libreria Modusvivendi. Quasi tutto velocissimo è una saga famigliare luminosa e drammatica, un travolgente road novel ambientato nelle alte terre alpine dal quale è impossibile separarsi. Due adorabili eroi ci conducono in un tempo pieno di possibilità e ombre, amori, misteri e viaggi.

12. Mostra "Documenti di storia ebraica dalle collezioni del Museo Salinas". Il Museo Salinas ha vivisezionato le sue collezioni e composto una selezione di reperti e documenti che raccontano alcuni capitoli della storia ebraica in Sicilia e attestano gli studi dedicati alla presenza degli ebrei, maturati all’indomani dell’Unità di Italia e in concomitanza con le scoperte archeologiche tra ‘800 e ‘900.

13. Spettacolo "Gli amici non hanno segreti" al Teatro Jolly. Una pungente, divertente, irriverente commedia che si basa su una semplice domanda: diciamo tutti la verità? O abbiamo sempre qualche bugia o un segreto da confessare, anche agli amici più importanti? Commedia brillante al Jolly.