La sagra del buccellato, lo spettacolo del comico di Zelig: gli eventi clou del weekend

Ultimo weekend di festa a Palermo, perché l'Epifania tutte le feste porta via. Tra fiere e mercatini che strizzano l'occhio alle calze della befana, presepi viventi e non che concludono la loro esposizione e concerti di Natale (gratuiti) nelle chiese della città, il fine settimana si presenta ricco di appuntamenti. A Bagheria si celebra il re del Natale, il buccellato, con una sagra mangereccia alla sua prima edizione. Al Teatro Massimo un concerto sulle note della nona sinfonia di Beethoven inaugura la stagione. Non mancheranno spettacoli, come quello del comico di Zelig Paolo Migone o di Matranga e Minafò, ma anche appuntamenti per bambini ed escursioni ad alta quota.

1. Buccellato Fest a Bagheria. Se i milanesi hanno il panettone e i veronesi il pandoro, i siciliani hanno i buccellati, tipici dolci da forno che vengono consumati nel periodo natalizio in tutta la regione. Non esiste zona della Sicilia dove non vengano preparati questi dolci la cui notorietà ha ormai superato i confini nazionali.

2. Al Teatro Massimo Omer Meir Wellber dirige la Nona Sinfonia di Beethoven. Omer Meir Wellber, nuovo direttore musicale del Teatro Massimo, dirigerà Orchestra e Coro del Teatro Massimo per la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, aprendo così anche le celebrazioni per il 250° anniversario della nascita del compositore di Bonn.

3. Iniziativa "Il giardino del principe". Nel cuore della Piana dei Colli, luogo prescelto dalla nobiltà nel ‘700 per costruirvi le proprie dimore di villeggiatura, sorge villa Castelnuovo, appartenuta al principe Carlo Cottone che nel 1820 vi fondò il primo Istituto Agrario d’Europa.

4. Tour dei Beati Paoli. Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei più famosi personaggi della storia e delle location che hanno ispirato lo scrittore, narrando le numerose leggende ma anche gli aneddoti storici che come sempre creano il presupposto delle grandi storie.

5. Spettacolo di Paolo Migone al Gran Teatro Tenda. Forte di un’esperienza teatrale di anni, volto camaleontico di Zelig, dallo stile visionario, sul palco ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto.

6. Befana Circus a Sant'Erasmo. Giocolieri, artisti delle bolle, illusionisti, clown con Monsieur Barnaba, Salvatore Lo Gelfo, Jonathan Marquis, Agata Leale, e i musicisti della Banda alle Ciance Street Band daranno vita ad un'esplosione di colori, musica e spettacoli per grandi e piccini.

7. Spettacolo di Sicilia Cabaret al Teatro Golden. Uno show totalmente inedito interamente dedicato al Natale. In scena, insieme alla coppia di conduttori Matranga e Minafò, tutto il cast di Sicilia Cabaret, da I 4 Gusti a I Respinti, passando per I Badaboom, Ivan Fiore, Stefano Piazza, Davide Tusa e tanti altri.

8. Notte a Palazzo Drago. Palazzo Drago dispiega la leggiadria dei cieli settecenteschi, la magnificenza dei decori baroccheggianti, l’intensità dei colori della seconda metà del 1800 nella Palermo felicissima che i grandi viaggiatori hanno ammirato.

9. Spettacolo "Il vangelo laico di Fabrizio De Andrè" alla Fabbrica 102. “Il vangelo laico di Fabrizio De Andrè” è un percorso narrato, suonato e cantato alla scoperta dei significati più profondi che “La buona novella” cela. Guido Maria Grillo ha studiato il pensiero e la vita dell’artista genovese, realizzando spettacoli e seminari su di lui.

10. Visita teatralizzata al Teatro Bellini. Visite guidate sulla storia del Real Teatro Bellini e la figura di Gaetano Donizetti, che nell’Ottocento fu direttore artistico dello storico teatro di piazza Bellini e “Canti di Noël”, performance di voci liriche con l’Ensemble vocale “I Solisti di Operalaboratorio” che si esibiranno in un programma di canti natalizi da tutto il mondo.

11. Concerto di Nefeli Mousoura al Grand Hotel Piazza Borsa. Una bellissima pianista dell’elegante tocco classico, che sente l’influenza del suo Paese: è la greca Nefeli Mousoura, protagonista dei prossimi appuntamenti di Palermo ClassicaWinter.

12. Escursione alle Creste del Mirabella. L'escursione presenta difficoltà media con una lunghezza di circa 12 km su sentieri forestali e naturali, ed ha una alta valenza geologico ambientale e paesaggistica. Per partecipare occorre un'adeguato abbigliamento a cominciare dall'obbligo di scarponcini adatti e kWay per eventuale pioggia e/o vento.

13. Concerto "Natale a Palermo". Per il nuovo concerto di “Natale a Palermo” è stata scelta una sede poco conosciuta come il teatro dell’Istituto Padre Messina (sul piano di Sant’Erasmo) dove verrà proposta un’inedita “cantata scenica” per ensemble orchestrale, coro e clarinetto solista.