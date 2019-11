Festa del cioccolato, sagra della "favazza" e fiera del disco: gli eventi clou del weekend

Cioccolato, favazza termitana, vinili, un pizzico di Natale e il weekend è servito. A piazza Verdi è di casa la golosità con la festa del cioccolato. Intanto a Termini una sagra celebra lo sfincione tipico dall'impasto soffice a base di pomodoro, acciughe, cipolla e caciocavallo. Ai Cantieri Culturali è tempo invece di dischi, con una nuova edizione della fiera più amata da appassionati e collezionisti. Non mancheranno spettacoli e concerti, appuntamenti per bambini e qualche anteprima di Natale, grazie alla cittadella dell'artigianato che inaugura (in anticipo rispetto agli anni passati) in via Magliocco.

1. Festa del cioccolato a Piazza Verdi. Negli stand golosità e tanta creatività nate da mani sapienti ma anche classici intramontabili per palati sopraffini. Piazza Verdi sarà letteralmente invasa dal profumo intenso del buon cioccolato che, come per ogni tappa del tour, sarà il punto d’incontro per assaporare il cioccolato “vero”.

2. Sagra della favazza a Termini Imerese. Un impasto alto, soffice, pronto ad ospitare un sontuoso condimento costituito da una gran quantità di pomodoro, cipolla, caciocavallo, acciughe salate, origano e olio extravergine. Questo è un breve identikit della favazza termitana.

3. Fiera del disco ai Cantieri Culturali alla Zisa. Gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei cd, dei dvd, dei più diversi gadget e memorabilia musicali.

4. Presentazione del libro "Fimmina" di Pucci Scafidi al Teatro Santa Cecilia. Donne siciliane, scrittrici, imprenditrici, attrici, artiste, giornaliste, si raccontano e diven- tano ambasciatrici di una terra “Fimmina” come loro. La Sicilia, culla delle più raffinate civiltà è sintesi perfetta della contaminazione tra cultu- re e linguaggi differenti, diventa metafora del vivere umano.

5. Passeggiate al Castello di Maredolce. Un tour alla scoperta del prezioso sito tra i rioni Brancaccio e Ciaculli, in una vasta area verde ricca di agrumeti e sorgenti naturali. Sarà possibile rivivere le atmosfere dei luoghi che furono prima dell'Emiro Giafar e che in seguito divennero residenza di villeggiatura dei sovrani normanni.

6. Temporary store Mercedes-Benz e Smart a piazza Unità d'Italia. Un temporary fra le “stelle” per scoprire da vicino e provare su strada alcuni degli ultimi modelli Mercedes-Benz e Smart a fianco dei piloti dell’Amg Driving Academy Italia.

7. Escursione a Monte Cucullo. La zona è ricca di pascoli, piste elettive della transumanza e in comunicazione con piano Zucchi, piano Battaglia e le Petralie. Tale monte costituisce la simbolica porta ad est delle Madonie dove si potrà ammirare (tempo permettendo) un sublime panorama.

8. Mostra "Quando le statue sognano" al museo Salinas. Dalle metope dei Templi di Selinunte alla Pietra di Palermo, dalle raccolte di vasi etruschi della collezione Bonci Casuccini, all'Ariete bronzeo di Siracusa, il Museo Salinas raccoglie una delle collezioni archeologiche più prestigiose in Italia e nel mondo.

9. Presepe di Fiat500 a Bagheria. Le “500” partecipanti, con all’interno le varie originali composizioni plastiche della Natività e vari addobbi natalizi, saranno in bella mostra sul corso a disposizione di fotografi e visitatori.

10. Concerto degli Amici della Musica a Cefalù. L'Ensemble Barocco Mediterraneo, di recente fondazione, nasce con l'intento di far conoscere al pubblico il mondo della musica antica nelle sue varie declinazioni e nel rispetto di una prassi esecutiva "storicamente informata".

11. Visita teatralizzata al Teatro Bellini. "Tante Sicilie. L'isola dei grandi narratori siciliani" per il quarto appuntamento di "Autunno al Bellini", rassegna di visite teatralizzate e in mostra l'opera dell'architetto e regista cileno Alfredo Jaar "Due o tre cose che so sui mostri", per BAM - Biennale Arcipelago Mediterraneo.

12. Proiezione del cartone animato "La famiglia Addams" al cineteatro Lux. La famiglia Addams vive infelice e contenta nella sua magione, protetta da una fitta coltre di nebbia. Almeno fino a quando una donna di nome Margaux Needler, conduttrice di un reality televisivo, non fa bonificare la palude sottostante per edificare la città color pastello di assimilazione.

13. Spettacolo "Ouminicch’" al Teatro Atlante. Due uomini, una bara. E una decisione da prendere: chi vive, chi muore. Si può riassumere così lo spettacolo Ouminicch’. Trentasetti e Trentaquattru non hanno scampo, sin dal principio, costretti come sono a giocarsi il tutto per tutto.

14. Cittadella dell'artigianato in via Magliocco. La mostra mercato siciliana aprirà i battenti in anticipo rispetto alle scorse edizioni. Sarà come fare un tuffo nei caratteristici villaggi natalizi più famosi al mondo. Luci, colori, addobbi, musica, Babbo Natale in giro con i più piccoli.

15. Spettacolo "La creatura del desiderio" al Teatro Biondo. La creatura del desiderio racconta questa storia nella versione che Andrea Camilleri ha pubblicato per i tipi di Skira, una ricostruzione originale, che con sensibilità e acume coglie tutte le sfaccettature di questo rapporto controverso.