Musica e pianoforti all'alba, siti Unesco aperti di notte: gli eventi clou del weekend

Musica, cultura, fotografia e anche cibo. E' un weekend ricchissimo l'ultimo di settembre. Intanto perché la città si trasforma in un palcoscenico con Piano City, poi perché i nove siti arabo-normani Unesco rimarranno aperti fino a tardi per una notte bianca. Così come resterà aperta fino a mezzanotte la mostra World Press Photo a Palazzo Drago e lo Steri che ospita Sharper, la notte europea dei ricercatori. Nel frattempo a Terrasini è tempo di "Fish & Pasta", e ai Lattarini di CiCiRi, il festival dedicato all'illustrazione e ai piccoli editori. Non mancheranno concerti, visite guidate e appuntamenti al cinema.

1. Piano City a Palermo. Giunto alla terza edizione, Piano City Palermo è un progetto di Associazione Piano City Milano, della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti già Vincenzo Bellini” di Palermo.

2. Notti Bianche Unesco. Da venerdì a domenica tornano le Notti bianche Unesco con l'apertura straordinaria gratuita e in notturna dei nove siti arabo-normanni.

3. World Press Photo 2019 a Palazzo Drago. In mostra a Palermo ci saranno le 144 foto selezionate come immagini che raccontano il 2018. Tra queste anche la vincitrice del primo premio, il World Press Photo of The Year 2019. Si tratta di “Crying Girl on the Border” di John Moore dell’agenzia Getty Image.

4. Festival "Fish&Pasta, preview Macarìa" a Terrasini. Saranno tre giorni di dibattito ed eventi per esaltare e condividere il primato storico della provincia di Palermo come luogo di origine della pasta di grano duro, prodotto che col tempo è divenuto simbolo di innesto tra tradizione e innovazione tra culture diverse.

5. Festival CiCiRi a Palermo. Per tre giorni, più di cento tra illustratori, grafici, piccoli editori e collettivi provenienti da tutta Italia daranno vita ad un percorso espositivo diffuso che animerà le vie del centro storico di Palermo concentrandosi principalmente ai Lattarini, lungo le strade del vecchio quartiere arabo che fu mercato dei droghieri e delle spezie.

6. Notte europea dei ricercatori allo Steri. Ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che questo svolge nel costruire il futuro della società attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione.

7. Tour "In nomine patris". Universalmente conosciuto dapprima come “Hosterium”, poi semplicemente “Steri”, l'edificio, dall'aspetto di una grande e imponente fortezza militare, custodisce al suo interno opere di grande valore artistico come il celebre dipinto "La Vucciria" di Renato Guttuso esposto all'interno della cappella.

8. Tour "La via dell'arsenale". Le vicende storiche del porto di Palermo sono intimamente legate a quelle della città in quanto, in ogni tempo, le configurazioni dell’agglomerato urbano e del suo porto si sono reciprocamente condizionate.

9. Show cooking di Peppe Cuti. Il maestro preparerà un sorbetto allo spritz realizzato con l’azoto liquido. Sembra fantascienza ma è solo il risultato di tanto studio ed esperienza: questo gas, inodore e incolore, e presente naturalmente nell’aria, viene utilizzato come refrigerante portando la miscela a trasformarsi rapidamente in gelato e senza l’ausilio di macchina.

10. Oktobeerfest al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina. Dopo il grande successo della prima edizione, la seconda edizione prevede tre giorni di concerti, djset, animazione, sport e street food.

11. Fiera "TuttoSposa" alla Fiera del Mediterraneo. Durante la manifestazione le coppie potranno conoscere, valutare ed approfondire le proposte che il mercato altamente qualificato è in grado di fornire attraverso un percorso fieristico che comprende dagli abiti da sposa al corredo, dall'arredamento alle liste nozze.

12. SocotrainSicilia all'Orto Botanico. Mentre i media si interrogano sul peso del cambiamento climatico già in atto, e si assiste alla distruzione del polmone verde dell’Amazzonia, da Palermo parte unnuovo grido d’allarme per una nuova solidarietà ambientale, con il forte appoggio dell’Unesco.

13. Manifestazione "Vivere in Assisi" a Gangi. L’edizione 2019 sarà particolarmente intensa, ricorrendo il decennale della manifestazione che ogni due anni, ha richiamato a Gangi innumerevoli visitatori che si sono trovati catapultati in un mondo tanto lontano quanto sorprendente e là hanno assistito alle storie di Francesco d’Assisi.

14. Spettacolo "Un4tunate tales" al Teatro Libero. Ispirato a Gogol, è una produzione internazionale a firma del Teatro Libero di Palermo e della Compagnia Do Theatre di San Pietroburgo, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo.